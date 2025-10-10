10 วันสุดท้ายกับพรีเซล Snorter บอทเทรดบน Telegram ที่อาจพุ่ง 11x

BTC $116,991.16 -3.41%
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Snorter Bot Token กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการ presale 10-10-2025

ตอนนี้ Snorter Bot Token (SNORT) บอทช่วยเทรดบน Telegram กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของพรีเซล เหลือเวลาอีกเพียง 10 วันให้ผู้ลงทุนจองโทเค็นก่อนเปิดตัวจริง โปรเจกต์นี้ระดมทุนไปแล้วกว่า $4.54M และยังมีนักเทรดจำนวนมากแห่เข้ามาซื้อเพิ่มทุกวัน

Snorter ถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในบอทเทรดบน Solana ที่มีโทเค็นของตัวเองเหมือนกับ Banana Gun (BANANA) ทำให้คนที่เข้าร่วมตั้งแต่แรกมีโอกาสได้ถือครองส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ และลุ้นกำไรหลายเท่าในอนาคต

ขณะนี้หลายคนในตลาดเริ่มมองบวกกับ SNORT ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าราคาอาจพุ่งแตะ $1 หลังเปิดตัว ซึ่งถือว่ากระโดดหลายเท่าจากราคาพรีเซลที่แค่ $0.1075 เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาจะขยับขึ้นทุกวันจนถึงวัน TGE และเมื่อพรีเซลปิดลง นักลงทุนที่ยังไม่เข้าซื้อจะต้องไปหาซื้อบนกระดานเทรดแทน

นักลงทุนเชื่อมั่นใน Snorter หลังระดมทุนแซงคู่แข่ง – พัฒนาเร็วเทียบ Maestro และ Banana Gun

Snorter Bot กำลังกลายเป็นโปรเจกต์บอทเทรดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ ไม่เพียงได้รับความสนใจจากนักลงทุนกลุ่มแรกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสื่อคริปโตใหญ่และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายราย เพราะโปรเจกต์นี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทียบชั้นบอทยักษ์อย่าง Maestro, Banana Gun และ Trojan ได้อย่างสูสี

ล่าสุด Snorter สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า $4.54M แซงหน้า Banana Gun ที่เคยปิดรอบทุนส่วนตัวไว้เพียง $3.9 ล้าน ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อ Banana Gun เพิ่งทำยอดเทรดสูงถึง 176 ล้านดอลลาร์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา การที่ Snorter ระดมทุนแซงได้ตั้งแต่ก่อนเปิดตัว สะท้อนความมั่นใจอย่างแรงกล้าจากนักลงทุน

Snorter ระดมทุนโหด วาฬทุ่มซื้อ
ที่มา: Dune

อีกหนึ่งจุดแข็งคือพื้นฐานที่สร้างบนเครือข่าย Solana ทำให้ Snorter ไม่ต้องเจอกับปัญหาความหน่วงของระบบหรือค่าแก๊สที่แพงแบบ Ethereum ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดของ Banana Gun และ Maestro แม้จะรองรับหลายเชนแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ Snorter ยังออกแบบระบบให้พร้อมขยายไป Binance และ Ethereum ได้ด้วยในอนาคต จึงถูกมองว่าเป็นบอทเทรดที่เร็ว เทคโนโลยีล้ำ และมีศักยภาพเติบโตสูงสุดในตลาดตอนนี้

นักวิเคราะห์คาด SNORT อาจพุ่งแรงกว่า 18x หลังเข้ากระดานเทรด!

ด้วยศักยภาพและเทคโนโลยีที่เหนือคู่แข่ง ทำให้โทเค็น SNORT ของ Snorter Bot ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงพรีเซล โดยนักวิเคราะห์จากสำนักข่าวคริปโตชื่อดัง CryptoNews คาดว่า เมื่อเริ่มเทรดบนกระดานราคาอาจแตะ $1.21 ขณะที่ประมาณการต่ำสุดอยู่ที่ $0.93

เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่เพียง $0.1073 หมายความว่านักลงทุนระยะแรกอาจได้ผลตอบแทนราว 8.6–11 เท่า หรือเพิ่มขึ้นกว่า 766%–1,027% และหากมองไปถึงปี 2025 นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าราคาอาจพุ่งถึง $1.98 ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า 18 เท่าจากตอนนี้

การคาดการณ์ราคาของ SNORT ในอนาคต 10-10-2025

กระแสคาดการณ์ที่ร้อนแรงนี้ทำให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตชื่อดังอย่าง Alessandro De Crypto และ Apex Syndicate ต่างออกมามองบวกสุดขั้ว โดยบางรายถึงกับเชื่อว่า SNORT อาจพุ่งแรงสูงสุดถึง 100 เท่าหลังเปิดเทรดจริง

ความคาดหวังต่อราคา SNORT ส่วนใหญ่เกิดจากการที่โปรเจกต์เตรียมเปิดตัวโทเค็นสู่สาธารณะ เพื่อท้าชนบอทเทรดยักษ์ใหญ่อย่าง Maestro, Banana Gun และ Trojan โดยใช้จุดแข็งจากเทคโนโลยีของ Solana เป็นหัวใจหลักในการสร้างความได้เปรียบ

กระแสความตื่นเต้นจากทั้งนักวิเคราะห์และอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงความสำเร็จของเทรดเดอร์ที่ใช้บอทเจ้าอื่นมาก่อน กำลังหลอมรวมมาอยู่ที่โทเค็นเดียวคือ SNORT ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของบอทบน Telegram ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ และถูกออกแบบมาให้รวมจุดเด่นของทุกแพลตฟอร์มไว้ในระบบเดียวอย่างสมบูรณ์

รีบคว้าโอกาสก่อนพลาด – Snorter Presale เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว

การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดมีหลักการง่าย ๆ เพียงข้อเดียว นั่นคือ ซื้อในราคาต่ำ และในตอนนี้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อในราคาต่ำก็คือ presale ขณะนี้

เมื่อเหรียญถูกลิสต์บนตลาดใหญ่ ราคาโดยทั่วไปจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากกระแสการระดมทุนที่ Snorter ได้รับในขณะนี้ ก็มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะทะยานต่อทันทีหลังจากเปิดเทรดอย่างเป็นทางการ

ช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะสุดท้ายในการซื้อ SNORT ในราคาพิเศษผ่านหน้าเว็บทางการของ Snorter ด้วยเหรียญ SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิต

ผู้ที่เข้าร่วมพรีเซลยังสามารถนำ SNORT ไป stake เพื่อรับผลตอบแทนแบบไดนามิกสูงถึง 100% APY ผ่านโปรโตคอลสเตกกิ้งของโปรเจกต์ได้ทันที

ทางโปรเจกต์ยังแนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน crypto wallet และ Bitcoin wallet ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาด โดยยอดพรีเซลของ Snorter จะปรากฏอัตโนมัติภายในแอป และสามารถเคลมเหรียญได้อย่างราบรื่นหลังเปิดตัว ทั้งยังมอบสิทธิ์เข้าถึงโทเค็นใหม่อื่นๆ ก่อนใครผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของแอปอีกด้วย

Best Wallet ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน Google Play และ App Store

ติดตามข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมจาก Snorter ได้ทาง X และ Instagram

ไปยัง Snorter Token


เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
