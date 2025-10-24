BTC $111,100.21 1.90%
3 วันสุดท้าย! ซื้อ Snorter ก่อนลิสต์เข้าตลาด พร้อมจับจองบอทอัจฉริยะ

Snorter
Natharika Bumroongroj
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
โอกาสสุดท้ายในการซื้อ Snorter Bot Token ในราคาพิเศษก่อนลิสต์ 24-10-2025

Snorter Bot Token (SNORT) เข้าสู่ช่วง 3 วันสุดท้ายของการเปิดขายรอบพิเศษแล้ว หลังพรีเซลสิ้นสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยโครงการได้ขยายเวลาให้ผู้ที่พลาดยังสามารถซื้อได้ในราคาเดียวกับตอนลิสต์คือ $0.1083

SNORT เป็นบอทเทรดบน Telegram ที่สร้างบนเครือข่าย Solana ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาระบบให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดระดมทุนล่าสุดแตะ 5.4 ล้านดอลลาร์

ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่อยากได้ก่อนโครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้น โทเค็น SNORT จะเปิดให้เคลมได้ในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 21:00 น. ของประเทศไทยหลังสิ้นสุดการนับถอยหลัง 3 วันนี้

ทำไม Snorter Bot โดดเด่นกว่า Telegram Trading Bot อื่นๆ

Snorter Bot เป็นบอทเทรดบน Telegram เจนเนอเรชันใหม่ ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเพียง 0.85% ซึ่งผู้ถือโทเค็น SNORT จะปลดล็อกค่าธรรมเนียมนี้ได้ทันที

การที่ Snorter ถูกสร้างบนเครือข่าย Solana และรองรับการทำงานแบบ multichain ทำให้มันไม่เจอปัญหาความหนาแน่นของเครือข่ายหรือค่าก๊าซสูงเหมือนบอทบน Ethereum จึงได้เปรียบทั้งด้าน ความเร็วและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะช่วงที่ปริมาณการเทรดสูงที่ทุกมิลลิวินาทีมีค่า

Snorter เหรียญมีมบน Solana

หัวใจของระบบคือฟีเจอร์ sniping ขั้นสูง ที่เป็นเครื่องยนต์ตรวจจับ คอยสแกน transaction queue, validator feed และ liquidity pool บน Solana เพื่อตามหาเหรียญมีมที่เพิ่งเปิดตัวหรือเคลื่อนไหวเร็ว ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

แต่ละเหรียญที่ตรวจพบจะผ่านระบบกรองหลายชั้น อัตโนมัติ เพื่อตัดสัญญาไม่ปลอดภัย, สภาพคล่องต่ำ หรือความเสี่ยง rug pull ออกไป เหลือเฉพาะโอกาสที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ใช้งาน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น Snorter ยังมีเครื่องมือ copy-trading ให้ผู้ใช้เลียนแบบการเทรดของวอลเล็ตที่ทำกำไรได้ตรงใน Telegram โดยรวมแล้ว Snorter Bot สร้าง ecosystem การเทรดที่เข้าถึงง่าย, เร็ว, คุ้มค่า และชาญฉลาด พร้อมมอบทั้งความได้เปรียบในการเทรดและสิทธิ์การเติบโตผ่านโทเค็น SNORT

ทำไมนักลงทุนจึงมองว่า SNORT มีโอกาสโตเทียบ Banana Gun?

นักลงทุนระยะต้นที่เข้าร่วม Snorter Bot มองว่า SNORT มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเทียบกับ Banana Gun บอทเทรดบน Ethereum ที่เคยเปลี่ยนเงินลงทุน 1.2 ล้านดอลลาร์ เป็นมูลค่าตลาด 48 ล้านดอลลาร์หลังเริ่มเทรด และทำจุดสูงสุดถึง 250 ล้านดอลลาร์

สำหรับ Snorter Bot ที่มี FDV ประมาณ 54 ล้านดอลลาร์ จากโทเค็นทั้งหมด 500 ล้าน SNORT แสดงให้เห็นโอกาสโตสูงมาก และพรีเซลของ Snorter ก็กวาดเงินได้ มากกว่า Banana Gun รอบเริ่มต้นถึง 4.5 เท่า

ถ้า SNORT เติบโตถึงมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ เท่ากับจุดสูงสุดของ Banana Gun จะเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6 เท่าจาก FDV ปัจจุบัน

แต่ Snorter มีข้อได้เปรียบชัดเจนกว่า ด้วยการสร้างบน Solana ทำให้ผู้ใช้งานได้ค่าธรรมเนียมต่ำ, เทรดเร็ว และพร้อมขยายสู่ multichain แถมค่าธรรมเนียมเพียง 0.85% ยังสนับสนุนให้ผู้ถือ SNORT ถือโทเค็นระยะยาว แทนที่จะขายออก ทำให้ปริมาณหมุนเวียนลดลงอีกด้วย

นอกจากนี้ Snorter มี โปรโตคอล staking ในตัว ปัจจุบันถือ SNORT ไปแล้วกว่า 24.5 ล้านโทเค็น หรือคิดเป็นเกือบ 49% ของผู้ซื้อพรีเซล สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวของชุมชน

ด้วยพื้นฐานแข็งแรง การสนับสนุนจากผู้ใช้งานตั้งแต่ต้น และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ทำให้นักวิเคราะห์และ influencer ให้ความสนใจ เช่น Jacob Crypto Bury ที่มองว่า SNORT มีศักยภาพโต 100x และจัดเป็นหนึ่งในเหรียญบอทเทรดที่น่าจับตามองที่สุดของปี 2025

โอกาสสุดท้าย! คว้า SNORT ก่อนเปิดเทรดอย่างเป็นทางการ!

เหลือเพียง 3 วันสุดท้ายแล้วที่ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อ SNORT ในราคาเท่าพิเศษก่อนเริ่มลิสต์บน Exchange โดยสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ Snorter Bot Token ด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิต

SNORT มีโปรโตคอล staking ในตัว โดยอัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 102% APY และสามารถใช้กับโทเค็นที่เพิ่งซื้อได้ทันที

ทั้งนี้ ระบบของ Snorter Bot จะให้ยอดพรีเซลปรากฏในแอป Best Wallet อัตโนมัติ ทำให้เคลม SNORT ได้ง่าย และยังเข้าถึงโครงการใหม่ก่อนใครผ่านฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ Best Wallet เพื่อความสะดวกมากขึ้นได้ ซึ่ง Best Wallet ถือเป็นกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในตลาด และได้รับการรับรองจาก WalletConnect แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store

เข้าร่วมชุมชน Snorter ได้ทาง X และ Instagram

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Snorter Bot Token เพื่อซื้อและติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ไปยัง Snorter Token

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
