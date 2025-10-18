บอทเดียวจบ! Snorter Bot เตรียมปิด Presale ใน 3 วัน
ตลาดคริปโตยังซบเซาและ Altcoin Season ยังไม่เริ่ม แต่โทเค็นสายบอทกลับกลายเป็นหมวดที่ยังเติบโต เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างผลตอบแทนได้แม้ในตลาดขาลง Snorter Bot จึงโดดเด่นกว่าโปรเจกต์ทั่วไป ด้วยระบบบอทเทรดอัจฉริยะที่ทำงานได้จริง และตอนนี้พรีเซลใกล้ปิดแล้ว หลังยอดระดมทุนพุ่งเกือบ 5 ล้านดอลลาร์
Snorter Bot Token (SNORT) บอทเทรดบน Telegram ที่สร้างบนเครือข่าย Solana ออกแบบมาเพื่อสแกนหาเหรียญมีมที่มีโอกาสพุ่ง 100 เท่าก่อนใคร เหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่อยากรอจังหวะตลาด แต่อยากลงมือก่อน
ตอนนี้ SNORT ได้ฉายาว่าเป็น “บอทล่าเหรียญมีม” ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ โดยยังเปิดขายที่ราคา $0.1081 เท่านั้น และในไม่ช้าโทเค็นนี้อาจจะไปติดโผอยู่บนกระดานเทรดใหญ่ๆ ในราคาที่สูงกว่านี้หลายเท่า
Smart Money ช้อนซื้อตอนตลาดอยู่ในความกลัว แต่ Smarter Money อาจล้ำกว่านั้น
มือใหม่มักเป็นกลุ่มแรกที่รีบขาย เมื่อความกลัวครอบงำตลาด แต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการมาตั้งแต่สมัยที่ Dogecoin (DOGE) เป็นเหรียญมีมเพียงเหรียญเดียว ย่อมรู้ดีว่าตลาดคริปโตนั้นเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรเสมอ
ในตอนนี้ แม้ตลาดจะดูเหมือนถูกทุบจนยับเยิน แต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวทุกครั้ง เมื่อความหวาดกลัวกระจายไปทั่วและนักลงทุนที่ขาดความมั่นคงรีบขายออก นั่นกลับเป็นโอกาสให้เหล่ากลุ่มกระทิงเข้าซื้อที่ราคาต่ำ และครั้งนี้ ประวัติศาสตร์ก็กำลังเข้าข้างพวกเขา
ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับตลาดคริปโต โดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดสำหรับ Bitcoin โดยสถิติเผยว่า BTC มีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 19% ในเดือนตุลาคม และสูงถึง 46% ในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อ Bitcoin เริ่มพุ่งขึ้น กระแสเงินทุนมักจะไหลเวียนตามลำดับ เริ่มจากเหรียญใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูง (blue chips) ต่อด้วยเหรียญขนาดเล็ก และสุดท้ายถึงกลุ่มเหรียญมีมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนมหาศาล ซึ่งเป็นแหล่งสร้างเศรษฐีในชั่วข้ามคืน
นี่คือวิธีที่ Fartcoin (FARTCOIN), Peanut the Squirrel (PNUT) และโทเค็นอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน ได้พุ่งขึ้นจากที่ไม่เป็นที่รู้จัก จนมีมูลค่าตลาดแตะระดับพันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นักเทรดส่วนใหญ่กลับเข้ามาในตลาดช้าไป พวกเขามักซื้อในช่วงราคาสูงสุดแทนที่จะเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ซึ่งนี่คือปัญหาที่ Snorter Bot Token ตั้งใจจะแก้ไข
ด้วยการเป็นบอทที่ทำงานผ่าน Telegram แพลตฟอร์มนี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานเกี่ยวกับโทเค็นที่มีแนวโน้มเติบโตก่อนที่มันจะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่งผลให้นักลงทุนที่ได้รับข้อมูลล่วงหน้ามีโอกาสเข้าสู่ตลาดในช่วงต้น ก่อนที่ตลาดจะรับรู้ถึงศักยภาพของโทเค็นเหล่านั้น
ด้วยวิธีการนี้ นักเทรดจะไม่ต้องไล่ตามโทเค็นที่กำลังมาแรงอีกต่อไป แต่จะสามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่โทเค็นนั้นจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุด
Snorter Bot: เร็วทันใจ – รองรับหลายเชน – ทรงประสิทธิภาพอย่างไร้ปรานี
เทคโนโลยีของ Snorter Bot Token ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ทันทีที่มันเกิดขึ้น โดยระบบจะทำการสแกนข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก Solana ไม่ว่าจะเป็นคิวธุรกรรมที่กำลังดำเนินการ ฟีดข้อมูลจากตัวตรวจสอบ (validators) และกลุ่มสภาพคล่อง (liquidity pools) เพื่อจับสัญญาณของการสร้างเหรียญใหม่ การเติมสภาพคล่อง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบนบล็อกเชนที่มักจะเป็นตัวบ่งบอกถึงโอกาสในตลาด meme coin ที่กำลังจะมาถึง
เมื่อ Snorter ตรวจพบโอกาสเหล่านี้ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบกรองหลายชั้นที่ Snorter พัฒนาขึ้น ระบบนี้จะทำการตรวจสอบอัตโนมัติในหลายด้าน เช่น ความปลอดภัยของสัญญา (contract safety) ความลึกของสภาพคล่อง (liquidity depth) และการตรวจสอบสัญญาณเตือนที่อาจเป็นปัญหา (red flags) เป็นต้น
Snorter สามารถกำจัดโปรเจกต์ที่เข้าข่าย honeypots, rug pulls, หรือกลุ่มสภาพคล่องที่ตื้นเกินไปได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ทั้งหมดนี้เพื่อให้เหลือเฉพาะโปรเจกต์ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยบนบล็อกเชนของ Snorter ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ที่คุ้มค่ากับการจับตามอง
หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ Snorter คือการทำงานบน Solana ที่ให้ความเร็วเหนือกว่าบอทที่พัฒนาบน Ethereum อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งด้วยโครงสร้างแบบ multichain ทำให้ Snorter สามารถขยายศักยภาพนี้ไปยังเครือข่ายอื่น ๆ อย่าง Binance, Ethereum, Base และ Polygon เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามโอกาสที่เกิดขึ้นในทุกที่ที่มีการเคลื่อนไหวบนบล็อกเชน
Snorter โดดเด่นด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เพียง 0.85% ซึ่งสามารถปลดล็อกได้ง่าย ๆ เพียงแค่ถือครองโทเค็น SNORT เอาไว้ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบอัตโนมัติ
ฟีเจอร์ copytrading ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินที่ทำผลงานยอดเยี่ยมได้แบบเรียลไทม์ โดยระบบจะปรับขนาดการซื้อขายตามมูลค่าการถือครองของผู้ใช้งานแต่ละคนโดยอัตโนมัติ หรือจะตั้งค่าด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน
ในขณะที่กระแส Meme Coin กำลังเตรียมตัวกลับมาครองตลาดอีกครั้ง Snorter Bot กลายเป็นเครื่องมือคู่ใจที่นักเทรดไม่ควรมองข้าม ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์สัญญาณก่อนที่ตลาดจะเกิดความผันผวน มอบโอกาสให้ผู้ใช้งานนำหน้าคลื่นลูกใหม่ได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
72 ชั่วโมงสุดท้าย อาจชี้ชะตาการเทรดครั้งใหญ่ของคุณ!
ในโลกของการเทรด หากมีช่วงเวลาใดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ช่วงเวลานี้คงเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตอนนี้นาฬิกากำลังนับถอยหลังเข้าสู่ 72 ชั่วโมงสุดท้ายแล้ว
หากคุณติดตามโปรเจกต์ Snorter มาสักระยะ และยังลังเลที่จะเข้าร่วม ตอนนี้เป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาด เพราะเมื่อ SNORT เปิดให้เทรดในตลาดซื้อขาย ราคาน่าจะไม่อยู่ในระดับเดียวกับช่วง Presale อีกต่อไป
คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Snorter Bot Token เพื่อซื้อ SNORT ได้ทันที โดยสามารถชำระเงินผ่าน SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต ก่อนที่โอกาสนี้จะปิดลง
หลังจากได้โทเค็นมาแล้ว คุณสามารถนำไป Stake ทันทีผ่านโปรโตคอลของโปรเจกต์ โดยสามารถรับ APY แบบไดนามิกสูงสุดถึง 106% สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการถือครองโทเค็นของคุณ
เมื่อระบบเปิดให้ Claim โทเค็น คุณก็สามารถติดตามทรัพย์สินของคุณได้ง่ายๆ ผ่าน Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินคริปโตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยโทเค็นที่คุณซื้อในช่วง Presale จะปรากฏขึ้นในแอปโดยอัตโนมัติ ทำให้การ Claim เป็นเรื่องง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ ผู้ถือโทเค็นยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ด้วย
Best Wallet พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน Google Play และ Apple App Store
เข้าร่วมชุมชน Snorter ได้ที่ X และ Instagramไปยัง Snorter Token
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: