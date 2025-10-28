SNORT เปิดตัวแรง! วาฬจับตา ลุ้นราคาทะยานหลังเบิร์นเหรียญ 50%
Snorter Bot Token (SNORT) ซึ่งเป็น Telegram trading bot ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบนเครือข่าย Solana และ Ethereum จุดที่น่าสนใจคือการเผาเหรียญล่วงหน้าถึงครึ่งหนึ่งของอุปทานทั้งหมด ก่อนเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ
Snorter Bot สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana ทำให้มีความเร็วในการประมวลผลที่เหนือกว่าคู่แข่ง และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาด จุดแข็งสำคัญอยู่ที่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียง 0.85% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือ SNORT token ใช้งานฟีเจอร์ sniping ได้แบบไม่จำกัด โครงสร้างนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจในการถือเหรียญโดยธรรมชาติ เมื่อมีนักเทรดจำนวนมากเข้ามาใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง
แม้นักลงทุนที่เข้าร่วมช่วง presale ในราคาประมาณ $0.0935 จะสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ช่วงต้น แต่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ยังคงจับตามอง โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อหลังจากราคาปรับตัวนิ่งและเกิดเสถียรภาพ
การเปิดตัวและความเคลื่อนไหวของราคาในวันแรก
เหรียญ SNORT เริ่มต้นที่ราคา $0.1083 แต่ภายในวันเดียวก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ $0.0785 บนทั้งสองเครือข่าย โดยช่วงแรกมีการซื้อขายที่สูงกว่าบนเครือข่าย Solana เนื่องจากมีปริมาณธุรกรรมหนาแน่นกว่า อย่างไรก็ตาม ความต่างของราคาได้ถูกปรับสมดุลผ่านกลไก arbitrage
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คือการล็อกสภาพคล่องไว้แล้วที่มูลค่า $432,000 ซึ่งลดความเสี่ยงจากการถูก rug pull ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการซื้อขายผ่านพูลสภาพคล่องที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ทางการ:
- Solana: https://birdeye.so/solana/token/5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwj
- Ethereum: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x66af30A2A6158fe6c57057800A8eFECC32D524ba
ด้วยระดับราคาปัจจุบัน นักลงทุนที่มองหาจังหวะเข้าตลาดอาจเห็นโอกาสที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาศักยภาพของ Snorter Bot ที่อาจเติบโตได้ใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จอย่าง Banana Gun และโทเคน BANANA
ปัจจุบัน หมวด Telegram Bot มีมูลค่าตลาดรวมเกือบ $500 ล้าน โดยบางเหรียญชั้นนำมีมูลค่าประมาณ $80 ล้าน ขณะที่ SNORT มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว $18.3 ล้าน ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าจับตา
สำหรับนักลงทุนกลุ่มแรก โอกาสในการเติบโตยังคงเปิดกว้าง ทั้งจากผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบ ในขณะที่เงินทุนจากสถาบันยังคงหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโต และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ทั้งนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ ความนิยมของตลาด algorithmic trading จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงถัดไป
SNORT กำลังมา! นักเทรดสายกลยุทธ์เริ่มสะสม โอกาสโตแรง 10X
ในโลกของการเทรดคริปโต Telegram ได้กลายเป็นช่องทางหลักที่นักลงทุนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มอย่าง Snorter ซึ่งพัฒนาบนเครือข่าย Solana ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพสูง ทำให้นักเทรดมืออาชีพจำนวนไม่น้อยเริ่มจับตามองโอกาสจากแพลตฟอร์มนี้อย่างจริงจัง โดยหลายฝ่ายเชื่อว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ SNORT token เท่านั้น
แม้ว่าระยะหลัง Altcoins จะต้องเผชิญแรงกดดันที่หนักกว่าตลาด Bitcoin แต่เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งอาจเปิดทางให้โอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะกับเหรียญที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอย่าง Snorter Bot ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดโดยรวม
จุดเด่นของ Snorter อยู่ที่การออกแบบให้รองรับการค้นหาและเทรดเหรียญที่มีศักยภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความได้เปรียบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และเมื่อรวมกับศักยภาพของตัวโปรเจกต์ ราคาของ SNORT ก็อาจปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงถึงขั้น “ลบศูนย์” ออกไปหนึ่งหรือสองหลักได้ในเวลาอันสั้น
อีกปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการที่ Snorter ทำการเผาเหรียญล่วงหน้าถึง 50% ของอุปทานทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้อุปทานที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าราคาอาจตอบสนองต่อแรงซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ SNORT เริ่มถูกจดทะเบียนบนกระดานเทรดอย่างเป็นทางการ
ช่วงเวลาในการเปิดตัว SNORT ยังสอดคล้องกับภาวะตลาดที่เริ่มฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนในช่วงก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัจจัยนี้เองอาจเป็นแรงส่งที่ทำให้เงินทุนบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโตอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่ม altcoins ที่มีการเติบโตสูงและโอกาสในการทำกำไรที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
โหดจัด! SNORT เผาเหรียญ 50% ดันความหายาก สร้างกระแสบวก
การเผาโทเค็น SNORT จำนวนมหาศาลถึง 50% เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่นักลงทุนสายขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการลบโทเค็นออกจากระบบแบบถาวรนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความหายากของสินทรัพย์และกระตุ้นให้มูลค่าของอุปทานที่เหลืออยู่เพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้ SNORT มีอุปทานเหลือเพียง 250 ล้านโทเค็นจากเดิม 500 ล้านโทเค็น
นอกจากการเผาโทเค็นแล้ว โปรเจกต์ยังเปิดระบบ Staking ซึ่งมีโทเค็นกว่า 25.4 ล้านเหรียญถูกล็อกไว้ในสัญญา ส่งผลให้อุปทานที่หมุนเวียนในตลาดลดลงอีกขั้น นักลงทุนจำนวนมากมองว่านี่เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากผู้ถือครองโทเค็น ในขณะที่โปรเจกต์ก็ยืนยันว่า Snorter Trading Bot กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ Snorter ได้เผาโทเค็น 250 ล้านเหรียญในคราวเดียว ซึ่งเท่ากับการลบครึ่งหนึ่งของอุปทานทั้งหมดออกจากบล็อกเชนโดยถาวร ทำให้ SNORT กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความหายากเพิ่มขึ้นทันทีถึงสองเท่า ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของโปรเจกต์ในฐานะหนึ่งในเหรียญที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาด Telegram bot
เมื่อพิจารณาร่วมกับจุดแข็งของระบบ Snorter ไม่ว่าจะเป็นความเร็วของเครือข่าย Solana การรองรับแบบ Multichain และค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในวงการ การลดอุปทานลงครึ่งหนึ่งจึงไม่ได้เป็นการชะลอตัวของโปรเจกต์ แต่กลับช่วยเพิ่มอิทธิพลของโทเค็นต่อทิศทางราคาอย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ ไม่แปลกที่นักวิเคราะห์คริปโตและอินฟลูเอนเซอร์หลายรายเริ่มกล่าวถึงโอกาสเติบโตระดับ “100 เท่า” ของ SNORT ซึ่งอาจไม่ใช่เพียงการคาดการณ์เกินจริง แต่เป็นแนวโน้มที่กำลังสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมของตลาดในขณะนี้
SNORT ฮอตไม่หยุด! บอทสายเร็ว ค่าฟีต่ำ จุดขายที่ตลาดต้องการ
Snorter Bot ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเครือข่าย Solana อย่างเต็มรูปแบบ กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือเทรดอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วในการประมวลผลระดับเสี้ยววินาที ค่าธรรมเนียมต่ำเกือบเป็นศูนย์ และโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกลยุทธ์ “sniping” อย่างเต็มที่ ทำให้ Snorter กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดบอทเทรดขณะนี้
สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับกลยุทธ์ “sniping” นั้น หมายถึงการเข้าซื้อโทเค็นทันทีที่เหรียญเริ่มเปิดให้เทรด โดยมักเกิดขึ้นในบล็อกแรกของการเปิดตัวบนบล็อกเชน กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถคว้าโอกาสทำกำไรในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นคือจุดที่ Snorter Bot แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
ในช่วงเวลานี้ เหล่านักลงทุนรายใหญ่ หรือ “วาฬ” เริ่มจับตา Snorter Bot อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจนำไปสู่กระแสความเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาด เหตุนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักลงทุนรายย่อยไม่ควรมองข้าม
ปัจจุบัน SNORT token สามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange ชั้นนำทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทีมพัฒนาแนะนำให้ซื้อผ่าน Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับว่าใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งจาก Google Play และ Apple App Store
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของโครงการได้ผ่านช่องทาง X (Twitter) และ Instagram รวมถึงเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot Token เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรเจกต์และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
