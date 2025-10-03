นักลงทุนแห่ซื้อ! HYPER กวาดอีก 1.2 ล้าน ดันยอดพรีเซลทะลุ 20 ล้าน
วงการบล็อกเชนกำลังจับตามอง Bitcoin Hyper (HYPER) หนึ่งในโปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ หลังจากสามารถระดมทุนผ่านรอบพรีเซลไปแล้วกว่า 20.4 ล้านดอลลาร์
เพียงไม่กี่วันหลังจากแตะระดับ 19 ล้านดอลลาร์ โครงการดังกล่าวก็ได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 1.2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาแค่ 3 วัน โดยมีแรงหนุนสำคัญจากนักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกว่า “วาฬ” หลายรายที่เข้ามาซื้อโทเคนในปริมาณมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการที่ต้องการผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยของ Bitcoin
ด้วยแรงซื้อที่ยังคงต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าเม็ดเงินในรอบพรีเซลอาจแตะระดับ 21 ล้านดอลลาร์ได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยราคาปัจจุบันของ HYPER อยู่ที่ 0.013035 ดอลลาร์ต่อโทเคน และจะปรับขึ้นในอีก 33 ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อเข้าสู่เฟสถัดไป
BTC วิ่ง! กระแส Uptober ดัน HYPER ติดลิสต์โปรเจกต์น่าจับตา
แนวโน้มเชิงบวกในเดือนตุลาคมที่นักลงทุนเรียกกันว่า “Uptober” ยังคงหนุนราคาของ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกลับมายืนเหนือระดับ 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ขณะที่ราคาสูงสุดตลอดกาลยังคงอยู่ที่ 124,128 ดอลลาร์
ราคาที่ฟื้นตัวของ BTC ทำให้นักลงทุนในวงกว้างเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งกระแสความคึกคักนี้ได้ส่งผลต่อ Bitcoin Hyper โดยตรง โดยนักลงทุนกลุ่มแรกมองว่า HYPER ไม่ใช่แค่ Layer-2 ที่มีศักยภาพ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความต้องการใช้งาน BTC ในอนาคต
Bitcoin Hyper วางตัวเป็นระบบนิเวศใหม่ที่ผสานจุดแข็งของสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน – ความเร็วและต้นทุนที่ต่ำในระดับ Solana กับความมั่นคงและการกระจายศูนย์แบบ Bitcoin
เบื้องหลังเทคโนโลยีของ HYPER ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) ที่เปิดทางให้เหล่านักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงด้วยเครื่องมือที่คุ้นเคยอย่างภาษา Rust พร้อมรองรับการประมวลผลแบบขนาน โดยไม่ละทิ้งข้อดีของการรับรองธุรกรรมผ่าน Bitcoin
นักวิเคราะห์บางรายมองว่า หาก BTC สามารถทำราคาสูงถึง 124,000 ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์เพื่อเก็บมูลค่าเพียงอย่างเดียว การมาถึงของ Bitcoin Hyper ที่มีระบบเชื่อมต่อเหรียญ BTC ผ่าน Canonical Bridge และ Wrapped BTC ภายในระบบ อาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเปิดศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
HYPER ดึงดูดวาฬ! Smart Money เข้าลงทุนหนักในสัปดาห์เดียว
แม้จะยังไม่จบสัปดาห์ แต่กระแสเงินทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่รอบพรีเซลของ Bitcoin Hyper ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ที่เร่งสะสมโทเคนอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีวาฬรายหนึ่งเข้าซื้อโทเคน HYPER ถึงสามครั้ง รวมมูลค่า 24.6 ล้านโทเคน คิดเป็นเงินประมาณ 327,000 ดอลลาร์ จากนั้นในวันพฤหัสบดี มีวาฬเพิ่มอีกสองรายเข้าร่วมวง โดยรายแรกซื้อไป 10.81 ล้านโทเคน (มูลค่า 140,000 ดอลลาร์) และอีกรายเก็บไป 14.84 ล้านโทเคน (มูลค่า 193,000 ดอลลาร์)
พฤติกรรมการลงทุนในลักษณะนี้มักถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “Smart Money” หรือเงินทุนฉลาด ซึ่งหมายถึงนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบันที่มีข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง และเงินทุนที่มากพอจะขยับตลาดได้ นักลงทุนกลุ่มนี้มักมองเห็นโอกาสก่อนตลาดเสมอ และการเคลื่อนไหวของพวกเขาจึงกลายเป็นสัญญาณที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
การที่ Smart Money หลายรายเข้าซื้อ Bitcoin Hyper อย่างต่อเนื่องจึงสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของโปรเจกต์ ว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของความต้องการ Bitcoin และมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ Layer-2 ในอนาคต
โอกาสรอบใหม่! นักลงทุนเปรียบ HYPER กับยุคแรกของ Bitcoin
นอกจากจะเป็นโอกาสในการเข้าถือครองหนึ่งใน Layer-2 บน Bitcoin ที่เร็วที่สุดในตลาดแล้ว นักลงทุนจำนวนไม่น้อยยังมองว่า HYPER อาจเป็น “โอกาสรอบใหม่” ที่เปรียบได้กับการเริ่มต้นลงทุนใน Bitcoin ตั้งแต่ยุคแรก
Bitcoin ยังคงถูกจดจำในฐานะหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยจากราคาเพียง 0.05 ดอลลาร์ในปี 2010 ปัจจุบัน BTC ได้พุ่งขึ้นมาแตะระดับ 120,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นผลตอบแทนกว่า 240,000,000% เปลี่ยนชีวิตของนักลงทุนจำนวนมากตลอด 15 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสขึ้นเรือ BTC ในช่วงเริ่มต้น จึงทำให้นักลงทุนยุคใหม่หันไปมองหาโปรเจกต์ที่อาจสร้างปรากฏการณ์คล้ายกันได้ แม้เพียงแค่บางส่วนก็ตาม
HYPER ถูกมองว่าเป็นทั้งการสานต่อรากฐานของ Bitcoin และเป็นการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายไปอีกขั้น ภายในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper เหรียญ Wrapped BTC จะถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ตัวระบบจะขับเคลื่อนด้วยโทเคน HYPER ซึ่งทำหน้าที่ชำระค่าธุรกรรม ใช้ในการสเตก และเป็นแกนกลางของระบบการกำกับดูแล (governance)
หากไม่มี HYPER โมเดลที่ผสานจุดเด่นของ Solana กับความมั่นคงของ Bitcoin อาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เต็มรูปแบบ นั่นทำให้โทเคนนี้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเติบโตของทั้งเครือข่าย
ด้วยเหตุนี้ หลายฝ่ายจึงมองว่า HYPER ไม่ใช่แค่โทเคนอีกตัวในตลาด แต่เป็นกุญแจที่อาจเปิดประตูสู่ความต้องการใหม่ของ Bitcoin และจากการประเมินของเว็บไซต์วิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง 99Bitcoins ยังได้จัดอันดับ HYPER ให้เป็นหนึ่งในโทเคนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงถึง 100 เท่าในอนาคต
ทะลุเป้าอีกขั้น! Bitcoin Hyper จ่อแตะ 21 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซล
หลังจากกระแส Smart Money หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สัญญาณบ่งชี้ว่าเงินทุนในรอบพรีเซลของ Bitcoin Hyper อาจทะลุ 21 ล้านดอลลาร์ได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า โดยยอดระดมทุนล่าสุดอยู่ที่กว่า 20 ล้านดอลลาร์แล้ว และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกท่ามกลางความร้อนแรงของตลาด
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมในโปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่ถูกจับตามากที่สุดในขณะนี้ สามารถซื้อโทเคน HYPER ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ Bitcoin Hyper ด้วยหลากหลายสกุลเงิน ทั้ง SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็รองรับเช่นกัน
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถเพิ่มปริมาณการถือครอง HYPER ได้ทันทีผ่านระบบสเตกของโปรเจกต์ ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (APY) สูงถึง 59%
Bitcoin Hyper ยังแนะนำการใช้งาน Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยภายในแอปมีฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตาม ซื้อ และเคลมเหรียญ HYPER ได้อย่างสะดวกเมื่อเปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของโปรเจกต์ผ่านช่องทาง Telegram และ X (Twitter) ของ Bitcoin Hyper รวมถึงเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง Bitcoin Hyper