วาฬขยับครั้งใหญ่! Shiba Inu โยก 7 ล้านล้านเหรียญ ลุ้นพุ่ง 116%
เกิดการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในตลาดคริปโต เมื่อวาฬ Shiba Inu ได้ทำการโยกย้ายโทเค็น SHIB มากกว่า 7 ล้านล้านเหรียญภายในวันเดียว คิดเป็นมูลค่ากว่า 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลถึง 9,330 รายการนี้ ได้จุดประกายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่อาจผลักดันให้ราคา Shiba Inu เข้าสู่ช่วงแรลลี่ครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของ Shiba Inu ยังสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทางเลือก ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าเหรียญ altcoin มีอะไรบ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงและมองหาโอกาสใหม่ๆ
เจาะลึกการเคลื่อนไหวของวาฬ Shiba Inu ที่สั่นสะเทือนตลาด
ข้อมูลจาก Etherscan ยืนยันว่ามีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเหรียญ Shiba Inu มากถึง 9,330 รายการในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับที่เกิดขึ้นเพียง 3 ครั้งในปีนี้ การเคลื่อนไหวของโทเค็นจำนวน 7 ล้านล้าน SHIB ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 91 ล้านดอลลาร์ ได้สร้างความตื่นตัวให้กับชุมชนนักลงทุนเป็นอย่างมาก
นักวิเคราะห์บนเครือข่าย (On-chain analysts) ชี้ว่ากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันนี้เป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญโดยนักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า “วาฬ” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการโอนย้ายโทเค็น ราคาของ Shiba Inu ยังได้พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 0.000015 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ซึ่งตอกย้ำถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและเจตนาที่เป็นบวกต่อตลาด
วิเคราะห์ราคา Shiba Inu: ชี้เป้าพุ่ง 116% หลังทะลุแนวต้านสำคัญ
ในเชิงเทคนิค ราคา Shiba Inu กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 0.000015 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA) หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่ง ก็จะเป็นการยืนยันการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หากการ breakout ครั้งนี้สำเร็จ เป้าหมายถัดไปของราคา Shiba Inu อาจอยู่ที่ระดับ 0.000028 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นโอกาสในการทำกำไรสูงถึง 116% จากราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ อาจมีการย่อตัวกลับมาที่แนวรับบริเวณ 0.00001250 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะ ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงทำให้ SHIB กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม
ปัจจัยหนุนสำคัญอีกประการหนึ่งคือกระแสข่าวการเปิดตัว Dogecoin ETF ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิด “ฤดูกาลเหรียญมีม” (Meme Coin Season) ครั้งใหม่ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มเข้ามาสะสมเหรียญอย่าง Shiba Inu เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการเติบโตครั้งใหญ่นี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาว่ามี meme coins อะไรน่าสนใจนอกเหนือจาก SHIB และ DOGE บ้าง
ซื้อ Best Wallet วัน
Best Wallet ($BEST) ได้รับการกล่าวถึงในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าจับตาในปี 2025 โดยเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ non-custodial ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับหลากหลายเครือข่าย ทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron ผู้ใช้งานสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายดายและปลอดภัยระดับสถาบัน ด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ที่ช่วยแบ่งกุญแจออกเป็นส่วนเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังรองรับการซื้อขายเหรียญ Solana และ Bitcoin โดยตรง รวมถึงการสลับเหรียญข้ามเชน พร้อมฟีเจอร์ใหม่ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสมจากการใช้งานแอป
กระเป๋า Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ได้ถึง 14.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลก ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโปรโตคอล dApp ได้กว่า 330 ตัว และมีระบบป้องกันการหลอกลวงอัตโนมัติ นอกจากนี้ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น การลดค่าธรรมเนียม และสิทธิ์เข้าร่วม Presale ตั้งแต่ Stage 0 ปัจจุบันแอปพลิเคชันรองรับผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 250,000 คน และเตรียมเพิ่มการรองรับภาษาไทยในอนาคต
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Best Wallet ขอให้ทบทวน บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
