SEC อนุมัติ ETF XRP ของ ProShares และเตรียมเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

ผู้เขียน Somchai Wang ผู้เขียน Somchai Wang เกี่ยวกับผู้เขียน สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต... อ่านข้อมูลผู้เขียน แชร์ คัดลอกเรียบร้อย ตรวจสอบข้อมูลโดย Anuchit Laemsing ผู้เขียน Anuchit Laemsing เกี่ยวกับผู้เขียน อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews... อ่านข้อมูลผู้เขียน อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 16, 2025

ProShares Ultra XRP ETF ได้รับการอนุมัติจาก SEC สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาด NYSE Arca โดยมอบโอกาสลงทุนแบบทวีคูณ 2 เท่าต่อวันผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส

ProShares Ultra XRP ETF ได้รับอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนใน NYSE Arca

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือ SEC ได้อนุมัติให้ ProShares Ultra XRP ETF เข้าจดทะเบียนในตลาด NYSE Arca แล้ว

ตามเอกสารที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม กองทุนที่ใช้อนุพันธ์แบบเลเวอเรจนี้จะซื้อขายภายใต้ตัวย่อ UXRP โดยคาดว่าจะเริ่มเทรดได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้

ETF ดังกล่าวยังได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อที่มีสิทธิ์ผ่านระบบของ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเริ่มการซื้อขาย แม้ว่าในขณะนี้จะมีหน้าเว็บผลิตภัณฑ์เผยแพร่แล้ว แต่กองทุนยังไม่ได้เปิดเทรดจริงในเวลาที่เผยแพร่ข่าว

ETF นี้มุ่งเน้นให้ผลตอบแทน 2 เท่าต่อวันตามดัชนี XRP

ProShares Ultra XRP ETF ตั้งเป้าให้ผลตอบแทนเป็น 2 เท่าของผลการเคลื่อนไหวรายวันของดัชนี XRP โดยไม่ได้ถือเหรียญ XRP โดยตรง แต่ใช้อนุพันธ์อย่าง สัญญาฟิวเจอร์สและข้อตกลง Swap แทน

วิธีนี้ทำให้นักลงทุนสามารถใช้เลเวอเรจกับราคาของ XRP รายวันได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองเหรียญจริง

โครงสร้างเลเวอเรจของกองทุนนี้ออกแบบมาสำหรับการเทรดระยะสั้น และ อาจไม่เหมาะกับผู้ถือระยะยาว การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็น ผลิตภัณฑ์แรกที่เชื่อมโยงกับ XRP และได้รับอนุมัติให้ซื้อขายสาธารณะในสหรัฐฯ

อีก 2 ETF ที่อิง XRP กำลังรอการอนุมัติ

ทางบริษัทเปิดเผยแผนจะเปิดตัว ETF ที่เกี่ยวข้องกับ XRP เพิ่มอีก 2 กอง ได้แก่:

Short XRP ETF (XRPS): ให้ผลตอบแทน -1 เท่าต่อวัน

UltraShort XRP ETF (RIPS): ให้ผลตอบแทน -2 เท่าต่อวัน

ETF ทั้งสองนี้ตั้งใจให้ ผลตอบแทนตรงข้ามกับราคาของ XRP รายวัน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กองทุน inverse ทั้งสองยังไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อของ DTCC จึงยังไม่สามารถเปิดตัวได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ

ตามการแก้ไขเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม บริษัทตั้งเป้า เปิดตัวทั้งสามกองทุนในวันที่ 18 กรกฎาคม

การเปิดตัว ETF ตรงกับช่วง Crypto Week ที่มีการเสนอร่างกฎหมายคริปโต

การเปิดตัว ETF XRP ของ ProShares อาจเกิดขึ้นพร้อมกับ “Crypto Week” ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งสมาชิกสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต และเป็นช่วงที่ Bitcoin ทุบ $122K พร้อมกับ XRP และ Ethereum ที่ราคาเพิ่มกันตามมาติด ๆ

ด้วยเหตุนี้ จังหวะเวลาดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มความสนใจในผลิตภัณฑ์การเงินที่เชื่อมโยงกับ XRP โดยเฉพาะขณะที่ผู้ติดตามในอุตสาหกรรมจับตามองความคืบหน้าเกี่ยวกับ กฎหมาย Clarity Act และ Anti-CBDC Surveillance State Act

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ XRP เพิ่มขึ้นประมาณ 25% ท่ามกลางกระแสเก็งกำไรและการเคลื่อนไหวจากนักลงทุนสถาบัน

ติดตามราคา XRP หลังเปิดตัว ETF อย่างใกลชิดผ่าน Best Wallet

Best Wallet กำลังกลายเป็นหนึ่งในกระเป๋า Web3 ที่มาแรงที่สุดของปี และมีการรับรองจาก WalletConnect ที่การันตีว่าแอปนี้พร้อมใช้งานระดับสากล จุดเด่นของ Best Wallet คือการออกแบบที่เน้นทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานจริง รองรับการสร้างพอร์ตระยะยาวด้วยฟีเจอร์ที่นักลงทุนต้องการ เช่น ระบบติดตามพอร์ต, การเชื่อมต่อกับ staking aggregator และระบบรางวัลสำหรับผู้ถือโทเค็น BEST

ความพิเศษอีกอย่างของ Best Wallet คือการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใครผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ซึ่งสามารถคัดกรองเหรียญมีอนาคตได้ตั้งแต่ช่วงพัฒนา รวมถึงรองรับการแสดงยอดโทเค็นพรีเซลในแอปอย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ทำให้ Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือการเงินอัจฉริยะที่ช่วยคุณสร้างและปกป้องความมั่งคั่งในโลกคริปโตอย่างครบวงจร