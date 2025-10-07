BTC $124,532.82 0.63%
ETH $4,709.88 3.54%
SOL $234.73 0.35%
PEPE $0.000010 3.55%
SHIB $0.000012 2.51%
BNB $1,248.12 3.66%
DOGE $0.26 4.36%
XRP $2.99 0.20%
Cryptonews วงการคริปโต

Rothschild Bank ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Coinbase สู่ 320 ดอลลาร์ สะท้อนกระแสลงทุนคริปโตจากสถาบันการเงิน

Coinbase
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
กองเหรียญทอง Coinbase หน้า Rothschild Bank

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการลงทุนชื่อดังอย่าง Rothschild ได้ประกาศปรับมุมมองหุ้นของ Coinbase ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตอันดับต้นๆ ของโลก จากเดิมที่มีท่าทีระมัดระวังขึ้นเป็น “ซื้อ” พร้อมทั้งยกเป้าหมายราคาหุ้นใหม่ไว้ที่ 320 ดอลลาร์ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว

แรงหนุนจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน

ในรายงานที่เผยแพร่ Rothschild ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับเพิ่มครั้งนี้มาจากการเร่งตัวของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านคริปโต รวมถึง การที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มเปิดรับและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ Coinbase ในฐานะผู้ให้บริการที่ถูกกำกับดูแลตามกฎหมาย กลายเป็นผู้เล่นหลักที่มีโอกาสรับประโยชน์โดยตรง

นอกจากนี้ Coinbase ยังมีบริการระดับสถาบันอย่าง Coinbase Prime และ Coinbase Custody ที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของบริษัทในการเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ให้กับ iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ยิ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของ Coinbase กับกระแสเงินทุนขนาดใหญ่จากนักลงทุนสถาบันเข้าสู่โลกคริปโต ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

กฎระเบียบและความโปร่งใสคือจุดแข็ง

สิ่งที่ทำให้ Coinbase แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในสหรัฐฯ คือความจริงจังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล แนวทางดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานทั่วไป แต่ยังทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและปลอดภัย การมีจุดแข็งด้านการกำกับดูแลเช่นนี้ จึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดนักลงทุนรายย่อยที่มีความผันผวนสูง

การปรับมุมมองเชิงบวกครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังฟื้นตัว ปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น และมีการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าที่เคยเห็นในอดีต โดยเฉพาะในปี 2025 ที่หลายสถาบันเริ่มเพิ่มสัดส่วนคริปโตในพอร์ตการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองของสถาบันการเงินรายใหญ่

ไม่เพียงแต่ Rothschild เท่านั้นที่แสดงความเชื่อมั่นต่อ Coinbase รายงานจาก BTIG และ Barclays ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลก ก็ได้ให้ราคาเป้าหมายที่สูงกว่าถึง 400 ดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองที่แข็งแกร่งต่อศักยภาพของ Coinbase ในการเป็นศูนย์กลางของตลาดคริปโตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานยังชี้ให้เห็นว่าการที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้น เช่น บริการด้านการฝากและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ได้กลายเป็นช่องทางรายได้ใหม่ที่สำคัญของ Coinbase และตอกย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านของตลาดสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ท่ามกลางสัญญาณบวกเหล่านี้ ไม่เพียงแต่หุ้น Coinbase ที่น่าจับตามอง แต่ยังรวมไปถึงโอกาสจากสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูง เช่น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตหากได้รับแรงหนุนจากกระแสสถาบันและความชัดเจนด้านกฎระเบียบ

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
วาฬถือสั้นของ Bitcoin กำไรพุ่งแตะ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบไซเคิลนี้
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 ตุลาคม 2025
หนี้สหรัฐฯ เฉียด $38T เพิ่มวันละ $6B – ดัน Bitcoin & ทองคำสู่ ATH
BNB จับมือ Chainlink! ดึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้นบล็อกเชน
Ray Dalio ชี้ความเสี่ยง Bitcoin แต่กระแสเงินลงทุนยังไหลไม่หยุด
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2025

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,487,597,535,734
9.86
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
วาฬถือสั้นของ Bitcoin กำไรพุ่งแตะ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบไซเคิลนี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-07 11:54:28
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 ตุลาคม 2025
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-07 09:15:04
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า