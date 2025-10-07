Rothschild Bank ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Coinbase สู่ 320 ดอลลาร์ สะท้อนกระแสลงทุนคริปโตจากสถาบันการเงิน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการลงทุนชื่อดังอย่าง Rothschild ได้ประกาศปรับมุมมองหุ้นของ Coinbase ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตอันดับต้นๆ ของโลก จากเดิมที่มีท่าทีระมัดระวังขึ้นเป็น “ซื้อ” พร้อมทั้งยกเป้าหมายราคาหุ้นใหม่ไว้ที่ 320 ดอลลาร์ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว
แรงหนุนจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน
ในรายงานที่เผยแพร่ Rothschild ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับเพิ่มครั้งนี้มาจากการเร่งตัวของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านคริปโต รวมถึง การที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มเปิดรับและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ Coinbase ในฐานะผู้ให้บริการที่ถูกกำกับดูแลตามกฎหมาย กลายเป็นผู้เล่นหลักที่มีโอกาสรับประโยชน์โดยตรง
นอกจากนี้ Coinbase ยังมีบริการระดับสถาบันอย่าง Coinbase Prime และ Coinbase Custody ที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของบริษัทในการเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ให้กับ iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ยิ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของ Coinbase กับกระแสเงินทุนขนาดใหญ่จากนักลงทุนสถาบันเข้าสู่โลกคริปโต ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
กฎระเบียบและความโปร่งใสคือจุดแข็ง
สิ่งที่ทำให้ Coinbase แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในสหรัฐฯ คือความจริงจังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล แนวทางดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานทั่วไป แต่ยังทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและปลอดภัย การมีจุดแข็งด้านการกำกับดูแลเช่นนี้ จึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดนักลงทุนรายย่อยที่มีความผันผวนสูง
การปรับมุมมองเชิงบวกครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังฟื้นตัว ปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น และมีการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าที่เคยเห็นในอดีต โดยเฉพาะในปี 2025 ที่หลายสถาบันเริ่มเพิ่มสัดส่วนคริปโตในพอร์ตการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ
มุมมองของสถาบันการเงินรายใหญ่
ไม่เพียงแต่ Rothschild เท่านั้นที่แสดงความเชื่อมั่นต่อ Coinbase รายงานจาก BTIG และ Barclays ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลก ก็ได้ให้ราคาเป้าหมายที่สูงกว่าถึง 400 ดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองที่แข็งแกร่งต่อศักยภาพของ Coinbase ในการเป็นศูนย์กลางของตลาดคริปโตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น รายงานยังชี้ให้เห็นว่าการที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้น เช่น บริการด้านการฝากและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ได้กลายเป็นช่องทางรายได้ใหม่ที่สำคัญของ Coinbase และตอกย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านของตลาดสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ท่ามกลางสัญญาณบวกเหล่านี้ ไม่เพียงแต่หุ้น Coinbase ที่น่าจับตามอง แต่ยังรวมไปถึงโอกาสจากสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูง เช่น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตหากได้รับแรงหนุนจากกระแสสถาบันและความชัดเจนด้านกฎระเบียบ