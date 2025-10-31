กำไรพุ่ง 112%! Riot Platforms เผย Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย
Riot Platforms บริษัทเหมืองขุดคริปโตยักษ์ใหญ่ สร้างความประหลาดใจให้กับวงการ ด้วยการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่มีรายได้ทุบสถิติ โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการผลิต Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นถึง 27% แต่บริษัทกลับเปิดเผยวิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าจับตา โดยระบุว่าการขุด Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดอีกต่อไป แต่เป็นเพียง “ทางผ่าน” ไปสู่ธุรกิจที่ใหญ่กว่า นั่นคือการเป็นผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับ AI
Riot โชว์ฟอร์มแกร่ง! ผลประกอบการจาก Bitcoin ใน Q3 พุ่งทะยาน
ตามรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ล่าสุด Riot Platforms สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 180.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 112.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และพลิกจากขาดทุนสุทธิ 154.4 ล้านดอลลาร์ มาเป็นกำไรสุทธิ 104.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในปัจจุบัน
ความสำเร็จดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินงานในส่วนของเหมืองขุด Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 3 บริษัทสามารถขุด Bitcoin (BTC) ได้ถึง 1,406 BTC เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ทำให้ยอดรวม Bitcoin ที่บริษัทถือครองอยู่ที่ 19,287 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน
ที่น่าสนใจคือรายได้กว่า 90% ในไตรมาสนี้มาจากธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin ซึ่งตอกย้ำว่ายังคงเป็นเส้นเลือดหลักของบริษัทในตอนนี้ การถือครอง Bitcoin จำนวนมหาศาลนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า Bitcoin กำลังกลายเป็นสินทรัพย์สำรองมูลค่ารูปแบบใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินทั่วโลก
อนาคตหลังการขุด Bitcoin? Riot เดิมพันครั้งใหญ่กับธุรกิจ AI Data Center
แม้ว่าธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin จะสร้างกระแสเงินสดมหาศาล แต่ Josh Kane รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Riot ได้กล่าวอย่างชัดเจนในระหว่างการประชุมว่า “เราไม่มองว่าการดำเนินงานเหมืองขุด Bitcoin เป็นเป้าหมายสุดท้ายอีกต่อไป แต่เป็นเพียงหนทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง นั่นคือการสร้างมูลค่าสูงสุดจากเมกะวัตต์ที่เรามี”
กลยุทธ์ใหม่นี้คือการเปลี่ยนทรัพยากรด้านพลังงานและที่ดิน ไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Riot ได้เริ่มพัฒนาโครงการแรกที่ Corsicana Data Campus ในรัฐเท็กซัส ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง “ศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์” ซึ่งจะใช้กระแสเงินสดที่ได้จากการขุด Bitcoin มาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ นับเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง
