BTC $109,982.85 -0.73%
ETH $3,853.84 -1.72%
SOL $185.73 -4.69%
PEPE $0.0000065 -5.47%
SHIB $0.0000098 -2.48%
BNB $1,096.70 -1.67%
DOGE $0.18 -3.48%
XRP $2.49 -3.26%
Cryptonews บิทคอยน์

กำไรพุ่ง 112%! Riot Platforms เผย Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Bitcoin ลอยอยู่กลางห้องเซิร์ฟเวอร์เรืองแสงม่วง

Riot Platforms บริษัทเหมืองขุดคริปโตยักษ์ใหญ่ สร้างความประหลาดใจให้กับวงการ ด้วยการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่มีรายได้ทุบสถิติ โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการผลิต Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นถึง 27% แต่บริษัทกลับเปิดเผยวิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าจับตา โดยระบุว่าการขุด Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดอีกต่อไป แต่เป็นเพียง “ทางผ่าน” ไปสู่ธุรกิจที่ใหญ่กว่า นั่นคือการเป็นผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับ AI

สำหรับผู้ที่สนใจในศักยภาพของ Bitcoin ที่กล่าวถึงในบทความนี้ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือลงทุนบิทคอยน์ฉบับมือใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

Riot โชว์ฟอร์มแกร่ง! ผลประกอบการจาก Bitcoin ใน Q3 พุ่งทะยาน

ตามรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ล่าสุด Riot Platforms สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 180.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 112.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และพลิกจากขาดทุนสุทธิ 154.4 ล้านดอลลาร์ มาเป็นกำไรสุทธิ 104.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในปัจจุบัน

ความสำเร็จดังกล่าวมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินงานในส่วนของเหมืองขุด Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 3 บริษัทสามารถขุด Bitcoin (BTC) ได้ถึง 1,406 BTC เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ทำให้ยอดรวม Bitcoin ที่บริษัทถือครองอยู่ที่ 19,287 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน

ที่น่าสนใจคือรายได้กว่า 90% ในไตรมาสนี้มาจากธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin ซึ่งตอกย้ำว่ายังคงเป็นเส้นเลือดหลักของบริษัทในตอนนี้ การถือครอง Bitcoin จำนวนมหาศาลนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า Bitcoin กำลังกลายเป็นสินทรัพย์สำรองมูลค่ารูปแบบใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินทั่วโลก

อนาคตหลังการขุด Bitcoin? Riot เดิมพันครั้งใหญ่กับธุรกิจ AI Data Center

แม้ว่าธุรกิจเหมืองขุด Bitcoin จะสร้างกระแสเงินสดมหาศาล แต่ Josh Kane รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Riot ได้กล่าวอย่างชัดเจนในระหว่างการประชุมว่า “เราไม่มองว่าการดำเนินงานเหมืองขุด Bitcoin เป็นเป้าหมายสุดท้ายอีกต่อไป แต่เป็นเพียงหนทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง นั่นคือการสร้างมูลค่าสูงสุดจากเมกะวัตต์ที่เรามี”

กลยุทธ์ใหม่นี้คือการเปลี่ยนทรัพยากรด้านพลังงานและที่ดิน ไปสู่การพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Riot ได้เริ่มพัฒนาโครงการแรกที่ Corsicana Data Campus ในรัฐเท็กซัส ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง “ศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์” ซึ่งจะใช้กระแสเงินสดที่ได้จากการขุด Bitcoin มาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ นับเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง

ในขณะที่ Riot กำลังมองหาโอกาสเติบโตใหม่นอกเหนือจากการขุด Bitcoin นักลงทุนเองก็อาจกำลังมองหาโอกาสในตลาดคริปโตเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจาก Bitcoin แล้ว ยังมีเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 อีกหลายสกุลที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว

Bitcoin Hyper – Layer-2 ที่จะต่อยอดศักยภาพจาก BTC

การที่ Riot Platforms ขยายสู่ธุรกิจ AI Data Center ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าระบบนิเวศของ Bitcoin กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ “โครงสร้างพื้นฐานใหม่” ที่เชื่อมโลกจริงเข้ากับบล็อกเชนโดยตรง — และนี่คือจุดที่ Bitcoin Hyper (HYPER) ได้เปรียบในฐานะ Layer-2 ที่ยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับการประมวลผลระดับ Solana และเปิดทางสู่ยุค DeFi บนเครือข่าย BTC อย่างแท้จริง

หน้าเว็บไซต์พรีเซลเหรียญ Bitcoin Hyper แสดงยอดระดมทุน

ในขณะที่นักลงทุนสถาบันเริ่มมองหาโอกาสจากการปรับตัวของตลาด Bitcoin สู่ภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานและ Layer-2 โทเค็นอย่าง $HYPER จึงถูกจับตามองว่าอาจเป็น “ทางเลือกเชิงกลยุทธ์” ที่ให้ผลตอบแทนเหนือกว่า BTC โดยตรง ด้วยการเชื่อมต่อสภาพคล่องของ Bitcoin เข้ากับแอปพลิเคชันทางการเงินแบบกระจายศูนย์ ทั้งยังอยู่ในกระแสเดียวกับ เหรียญมีมมาแรง ที่สะท้อนแนวโน้มการลงทุนเชิงชุมชนและกระจายศูนย์ในตลาดคริปโตปี 2025

หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Bitcoin Hyper แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$25,300,417.07 Raised so far
$0.0115 → $0.013195

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยังเพจ Bitcoin Hyper
ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
กำไรพุ่ง 112%! Riot Platforms เผย Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 31 ตุลาคม 2025
Bitcoin กำลังกลายเป็น “สินทรัพย์สำรองมูลค่า” รูปแบบใหม่ แทนที่ทองคำที่เริ่มเสื่อมพลัง
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 30 ตุลาคม 2025
ตลาดเมิน! Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลง 3% แม้ Fed ลดดอกเบี้ย 0.25%
แรงซื้อทะลัก! XRP วอลุ่มพุ่ง 47% แต่กราฟยังน่าห่วง

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,889,717,740,947
-1.46
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
อานิสงส์อภัยโทษ CZ! ETH–BNB วิ่งแรง นักลงทุนเก็งขาขึ้นรอบใหม่
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-31 12:47:50
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 31 ตุลาคม 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-31 09:48:35
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า