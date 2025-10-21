Polygon และ Sonic Labs ออกโรงวิจารณ์ Ethereum Foundation หลังถูกเมิน ทั้งที่ช่วยขยายเครือข่ายให้เติบโต
วงการคริปโตเกิดกระแสวิพากษ์เดือดอีกครั้ง หลังจาก Sandeep Nailwal ผู้ร่วมก่อตั้ง Polygon ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อ Ethereum Foundation (EF) ผ่านโพสต์บน X โดยตั้งคำถามถึงความภักดีของตนเองต่อ Ethereum หลังจากทุ่มเทหลายปีในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยขยายขนาดเครือข่าย แต่กลับไม่เคยได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากทางมูลนิธิหรือชุมชน Ethereum แม้แต่น้อย
ประเด็นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยของ Péter Szilágyi อดีตหัวหน้าทีมพัฒนา Geth ที่ระบุว่า เขาได้รับค่าตอบแทนเพียง 625,000 ดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ทำงานให้กับเครือข่าย Ethereum ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 480 พันล้านดอลลาร์ สร้างเสียงวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและบุคลากรของมูลนิธิ
ขณะเดียวกัน Raj Gokal ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana ยังออกมาเสนอแนวคิดร่วมมือกับ Polygon เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ในการขยายเครือข่าย Layer-2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของเหล่านักพัฒนาใน ecosystem ของ Ethereum ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คำถามถึง “ความภักดี” ต่อ Ethereum จากผู้ร่วมก่อตั้ง Polygon
Nailwal ยอมรับว่าเขาเริ่ม “ตั้งคำถามกับความภักดีของตัวเองต่อ Ethereum” แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมา Polygon เป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญที่ช่วยให้ Ethereum รองรับธุรกรรมจำนวนมากขึ้น และเป็นเจ้าภาพของแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Polymarket
เขาระบุว่า “Polygon ไม่เคยได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Ethereum Foundation หรือแม้แต่ชุมชน Ethereum Core Team เลย — กลับกัน เรายังต้องเผชิญแรงต้าน” แม้จะยังคงภักดีทางศีลธรรมต่อ Ethereum แต่ความจงรักภักดีนี้อาจทำให้ Polygon สูญเสียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้น เมื่อ Ethereum Community ไม่ยอมรับให้ Polygon PoS ถูกจัดอยู่ในประเภท Layer-2 อย่างเป็นทางการ ทั้งที่เครือข่ายของ Polygon มีเทคโนโลยี L2 จริง เช่น Katana และ XLayer ส่งผลให้ Polygon ต้องเผชิญกับปัญหาภาพลักษณ์ในตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Hedera Hashgraph ที่มีมูลค่าสูงกว่า
Marc Boiron ซีอีโอของ Polygon Labs ยืนยันว่า “Polygon PoS เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ Ethereum” ที่จ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนมากเพื่อใช้เครือข่าย เขาย้ำว่า มูลนิธิควร “ให้การยอมรับ” มากกว่าการ “เมินเฉย” ต่อผู้ที่ช่วยสร้างระบบนิเวศให้เติบโต
Nailwal ยังเผยด้วยว่า เพื่อนในวงการหลายคนแนะนำให้ Polygon ประกาศตัวเป็น Layer-1 ไปเลย เพราะอาจทำให้มูลค่าของโครงการเพิ่มขึ้นถึง 2–5 เท่า ซึ่งหากเป็นจริง ก็อาจทำให้ Polygon กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา ในปีหน้า
เขาทิ้งท้ายว่า Polygon กำลังเตรียม “การผลักดันครั้งสุดท้าย” ที่อาจจุดกระแส Layer-2 ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง พร้อมย้ำว่า Ethereum ยังคงเป็นระบบนิเวศแบบประชาธิปไตย ซึ่งย่อมมีผู้ไม่พอใจอยู่ทั้งสองฝั่งเสมอ
วิกฤติค่าตอบแทนนักพัฒนา สะท้อนการบริหารที่ล้มเหลวของ Ethereum Foundation
ในจดหมายเปิดผนึกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 Szilágyi เผยว่า เขาได้รับค่าตอบแทนรวมเพียง 625,000 ดอลลาร์ตลอด 6 ปีในการดูแล Geth ซึ่งเป็น execution client หลักของ Ethereum โดยไม่ได้รับสวัสดิการ โบนัส หรือการขึ้นเงินเดือนใด ๆ
เขาอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่า “การทำงานให้กับมูลนิธิเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาด” และเตือนว่าโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนแบบนี้เป็น “พื้นเพชรของแรงจูงใจที่บิดเบือน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่อการถูกยึดอำนาจจากภายใน”
เขายังอ้างถึงแนวคิดของ Vitalik Buterin ที่เชื่อว่า “ถ้าไม่มีใครบ่นว่าตัวเองได้เงินน้อยเกินไป แสดงว่าจ่ายมากเกินไปแล้ว” ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะกับการบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ข้อมูลจาก Protocol Guild ยังเปิดเผยว่า นักพัฒนา Ethereum ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานตลาดราว 50–60% โดยมีรายได้เฉลี่ยเพียง 140,000 ดอลลาร์ต่อปี ขณะที่บริษัทคริปโตเชิงพาณิชย์เสนอสูงถึง 359,000 ดอลลาร์ต่อปี
มีนักพัฒนารายหนึ่งถึงขั้นปฏิเสธข้อเสนอเงินเดือนกว่า 700,000 ดอลลาร์ เพื่อจะทำงานกับ Ethereum ต่อไปโดยไม่มีสิทธิ์ถือหุ้นหรือโทเค็น ซึ่งมีเพียง 37% ของนักพัฒนาเท่านั้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบนี้
สิ่งที่จุดกระแสไม่พอใจยิ่งขึ้นคือ ขณะที่นักพัฒนายังได้ค่าตอบแทนต่ำ มูลนิธิกลับเพิ่งขาย ETH จำนวน 10,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 43 ล้านดอลลาร์ โดยไม่ได้ระบุว่านำเงินไปใช้ในส่วนใด อีกทั้งยังไม่มีระบบบริหาร Treasury หรือแม้แต่การนำ ETH ไป stake เพื่อสร้างรายได้
นักพัฒนาเริ่มอพยพออกจาก Ecosystem
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่ดังขึ้นเรื่อย ๆ Vitalik Buterin ได้ออกมาตอบกลับอย่างสุภาพ โดยยกย่อง Polygon ว่าเป็น “ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศของ Ethereum” และชื่นชมการพัฒนาเทคโนโลยี ZK-EVM รวมถึงการสนับสนุนทีมของ Jordi Baylina ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม
เขายังกล่าวถึงความพยายามของ Polygon ที่คืนเงินบริจาคจากโทเค็น SHIB มูลค่ากว่า 190 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการโอเพนซอร์ส Balvi Biotech ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของจิตวิญญาณแห่งการให้ในวงการคริปโต
อย่างไรก็ตาม เขาเสนอแนะว่า Polygon อาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี ZK-Proof ที่มีอยู่ในตลาดซึ่งพัฒนาไปไกลมากแล้ว โดยปัจจุบันต้นทุนการพิสูจน์ธุรกรรมลดลงเหลือเพียง $0.0001 ต่อธุรกรรม
แต่ฝั่ง Brendan Farmer จาก Polygon Zero โต้กลับว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่สะท้อนต้นทุนจริงในระบบที่ต้องประมวลผลธุรกรรมจำนวนมาก พร้อมชี้ว่าเทคโนโลยี Plonky2 ของ Polygon เร็วกว่าคู่แข่งอย่าง StarkWare กว่า 100 เท่า และถูกเปิดซอร์สเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ฟรี
ในอีกด้าน หนึ่งในทีมพัฒนาที่เคยสร้างโปรเจกต์บน Ethereum และ Base เปิดเผยว่า หลังจากย้ายไปสร้างบน Solana เพียง 6 เดือน พวกเขาทำรายได้กว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัว พวกเขาอธิบายว่า “ชุมชนของ Ethereum และ Base เป็นเหมือนงานเลี้ยงปิดที่มีแต่คนวงใน” ขณะที่ Solana เปิดรับนักพัฒนาทุกประเภทอย่างเท่าเทียม
กรณีนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า การกระจายตัวของนักพัฒนาไปยังเครือข่ายอื่นอาจทำให้ Ethereum สูญเสียแรงขับเคลื่อนในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ปี 2025 ซึ่งตลาดเริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในฝั่ง DeFi, AI Chain และ GameFi ที่ต่างแย่งชิงตำแหน่ง “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” อย่างดุเดือด
ล่าสุด มูลนิธิ Ethereum ได้เริ่มกระบวนการยุติการให้บริการ Holesky Testnet ภายหลังการทดสอบ Fusaka Scaling เสร็จสิ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงสร้างการขยายเครือข่ายรุ่นใหม่