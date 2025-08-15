พลาด FARTCOIN? – Snorter Bot พร้อมล่าเหรียญมีมติดจรวดรอบใหม่
Fartcoin (FARTCOIN) เป็นเหรียญมีมที่สร้างประวัติศาสตร์ ด้วยราคาปัจจุบันที่ยังสูงกว่าจุดต่ำสุดของปีที่แล้วถึง 55 เท่า ทำให้นักลงทุนบางคนกลายเป็นเศรษฐีคริปโตไปแล้ว
แต่การจับเหรียญในจุดต่ำสุดแบบนั้นไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากนักเทรดที่มีข้อมูลพิเศษหรือเครื่องมือที่ช่วยติดตามสภาพคล่องและจับจังหวะ breakout ก่อนที่ตลาดทั่วไปจะรู้ตัว
Snorter Bot Token (SNORT) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักเทรดทั่วไปมีข้อได้เปรียบแบบเดียวกัน โดยสแกน mempool และเหตุการณ์บน DEX เพื่อจับโอกาสทำกำไร 100x ตั้งแต่ช่วงแรกที่เหรียญปรากฏ
สำหรับผู้ติดตามโครงการ บอทเทรดบน Telegram บน Solana ตัวนี้ระดมทุนไปแล้วกว่า $3 ล้านในเวลาเพียงสองเดือนนิดๆ ซึ่งมากกว่าผลรวมระดมทุนช่วงเริ่มต้นของบอทชั้นนำใน Banana Gun
นักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่งรู้จัก Snorter ยังสามารถซื้อ SNORT ได้ที่ $0.1013 ก่อนราคาจะปรับขึ้นในรอบระดมทุนถัดไปภายในทุกๆ 48 ชั่วโมง
FARTCOIN วิ่งแรง 120x ชี้ให้เห็นว่า Snorter อาจเป็นเครื่องมือเท่ากันสำหรับนักเทรดรายย่อย
FARTCOIN เป็นปรากฏการณ์เหรียญมีม และยังคงเป็นโทเค็นที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยเปิดตัวบน Pump.fun โดยมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ $1.1 พันล้าน
จุดเริ่มต้นเกิดจากเซสชัน AI บน X “terminal of truth” ที่ล้อเล่นตั้งชื่อเหรียญว่า “Fartcoin” และเมื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2024 เรื่องล้อเล่นนี้กลับกลายเป็นเหรียญยักษ์ มูลค่าแตะ $1 พันล้านภายในสองเดือน และสูงสุดที่ $2.5 พันล้าน
นักลงทุนช่วงแรกได้กำไรอย่างมหาศาล จากราคาเปิดตัว FARTCOIN ให้ผลตอบแทนประมาณ 55x สำหรับคนที่ขายระหว่างทาง และสำหรับผู้เทรดที่ขายใกล้จุดสูงสุด $2.48 ผลตอบแทนสูงถึง 120x
นั่นหมายความว่าการลงทุน $1,000 อาจเพิ่มขึ้นเป็นราว $120,000
โอกาสแบบนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ แต่สำหรับนักเทรดทั่วไปมักเข้าถึงยาก ส่วนใหญ่ตำแหน่งช่วงแรกถูกครอบครองโดยสถาบันหรือวาฬที่มีข้อมูลพิเศษ ทำให้นักเทรดรายย่อยมักเป็นผู้รับความเสี่ยงเมื่อราคาพุ่ง
Snorter Bot Token ต้องการเปลี่ยนเกมนี้ เทคโนโลยีของมันถูกออกแบบมาเพื่อจับเหรียญ breakout แบบ FARTCOIN ตั้งแต่ช่วงแรกสุด ทำให้นักเทรดรายย่อยมีโอกาสทำกำไรตั้งแต่เริ่มต้นแบบเดียวกับวาฬ
ด้วยการสร้างความเท่าเทียม Snorter เปลี่ยนการไล่ล่าโอกาส 55x หรือแม้แต่ 120x ให้กลายเป็นเกมที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน
เทคโนโลยีของ Snorter กำลังตามล่า FARTCOIN ตัวถัดไป
ความสามารถของ Snorter Bot Token ในการจับเหรียญมีมก่อนที่จะพุ่งแบบ FARTCOIN ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ Fast Sniper เครื่องมือนี้ ซึ่งบอทยอดนิยมส่วนใหญ่ยังไม่มี ใช้คอยตรวจสอบ mempool และ smart contract บน Solana แบบเรียลไทม์ เพื่อจับจังหวะที่มีการสร้าง liquidity pool ใหม่ทันที
วงการเหรียญมีมตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่ง คือ Pump.fun แพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญที่ครองตลาดมายาวนาน และ LetsBonk แพลตฟอร์มมาแรงจากชุมชน Bonk ที่เคยขึ้นอันดับหนึ่งชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม ก่อนที่ Pump.fun จะกลับมาแย่งส่วนแบ่งตลาด
แต่สำหรับ Snorter ไม่ว่าฝั่งไหนนำ ขึ้นอยู่กับว่าเหรียญเปิดตัวจาก Pump.fun หรือไปทันทีผ่าน LetsBonk ฟีเจอร์ private RPC ของ Snorter ตรวจจับ liquidity pool และคู่เทรดได้ในไม่กี่มิลลิวินาที พร้อมสั่งซื้อก่อนราคาขยับ
การออกแบบบน Solana ทำให้การเทรดเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าบอทบน Ethereum แม้รองรับหลายเชน Solana ประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากได้โดยไม่ติดคอขวด ช่วยให้นักเทรดได้ราคาดีและความเร็ว
ฟีเจอร์ copy trading ช่วยให้ผู้ใช้งานเลียนแบบการเทรดของนักเทรด Snorter ที่ทำกำไรสูงโดยอัตโนมัติ MEV protection ป้องกันการ frontrun ส่วน honeypot detection ตรวจสอบ smart contract เพื่อหลีกเลี่ยงเหรียญที่ซื้อได้แต่ขายไม่ได้
ลองจินตนาการว่า ถ้า Snorter เปิดใช้งานช่วง FARTCOIN เปิดตัว นักเทรดรายย่อยมาซื้อที่ $0.02 ตั้งแต่แรกได้เลย แทนที่จะตามกระแสทีหลัง แต่ตอนนี้ Snorter พร้อมจับตาเหรียญตัวต่อไปทันที
ศักยภาพของ SNORT ที่อาจก้าวสู่ระดับเดียวกับ FARTCOIN
ในยุคที่ตลาดกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การใช้ระบบอัตโนมัติอย่างเต็มตัว อุตสาหกรรมการซื้อขายคริปโตด้วยบอทก็กลายเป็นตลาดมูลค่ามหาศาล โดยในปี 2024 มูลค่าของตลาดนี้แตะที่ 4.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่า ตัวเลขนี้อาจพุ่งสูงถึงเกือบ 9.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034
ขนาดตลาดนี้ชี้ชัดอย่างหนึ่งว่า การเทรดด้วยมือเริ่มไม่คุ้มค่า การเข้าออเดอร์เองแทบจะสายเสมอเมื่อเทียบกับบอทที่เทรด 24/7
แต่บอทใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ต้องเลือกบอทที่เหมาะกับสภาพตลาดปัจจุบัน และเมื่อเหรียญมีมที่พุ่งแรงส่วนใหญ่เปิดตัวบน Solana นักเทรดต้องการความเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่าบอทบน Ethereum ซึ่งตรงนี้เองคือจุดแข็งของ Snorter Bot Token
แตกต่างจากบอท Solana ตัวอื่น Snorter ไม่เพียงตรวจจับเหรียญใหม่เร็ว แต่ยังมีค่าธรรมเนียมต่ำสุดในตลาดเพียง 0.85% ขณะที่บางบอทคิดสูงถึง 1.5% ความต่างนี้ช่วยเพิ่มผลกำไรระยะยาวได้ชัดเจน
การถือ SNORT ยังให้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม พร้อมเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง, รางวัล staking, สิทธิ์โหวต, และฟีเจอร์พรีเมียมอื่นๆ
ด้วยความเร็ว, ความคุ้มค่า และประโยชน์ใช้งานนี้ ทำให้ผู้มีอิทธิพลคริปโต Borch Crypto มองว่า SNORT มีศักยภาพแบบ FARTCOIN พร้อมโอกาสทำกำไร 100x
วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อน SNORT พุ่ง 100 เท่า
หากคุณกำลังมองหาโอกาสเข้าสู่ SNORT ที่ดีที่สุด ตอนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมในระหว่างการ presale
การเข้าร่วมทำได้ง่าย ๆ เพียงไปที่เว็บไซต์ Snorter Token แล้วซื้อ SNORT โดยสามารถใช้ SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิตในการทำธุรกรรม
Snorter แนะนำให้ใช้กระเป๋าเงินแบบ non-custodial ที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect อย่างเช่น Best Wallet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบยอด SNORT presale ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ Best Wallet ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงโทเคนใหม่ ๆ ก่อนใครผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens
คุณสามารถดาวน์โหลด Best Wallet ได้แล้ววันนี้ทั้งจาก Google Play และ Apple App Store
สำหรับข้อมูลและการอัปเดตล่าสุด ติดตาม Snorter ได้ทาง X และ Instagram
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
