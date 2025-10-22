BTC $108,037.35 -0.29%
ETH $3,847.21 -0.78%
SOL $184.46 -0.57%
PEPE $0.0000068 -1.96%
SHIB $0.0000099 -0.72%
BNB $1,062.96 -1.15%
DOGE $0.19 -1.50%
XRP $2.39 -1.13%
Cryptonews บิทคอยน์

สัญญาณอันตราย! Peter Brandt ชี้ Bitcoin อาจซ้ำรอยวิกฤตยุค 70s?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Peter Brandt ชี้ Bitcoin อาจซ้ำรอยฟองสบู่แตก

Peter Brandt นักเทรดและนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนนักลงทุน Bitcoin (BTC) ว่ากราฟราคาปัจจุบันกำลังแสดงรูปแบบที่คล้ายคลึงกับตลาดถั่วเหลืองในช่วงทศวรรษ 1970s อย่างน่ากังวล ซึ่งในครั้งนั้นจบลงด้วยการล่มสลายของราคาถึง 50% คำเตือนนี้สร้างความกังวลในตลาดไม่น้อย แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นของ BTC ก็ตาม

เจาะลึกคำเตือน: กราฟ Bitcoin ซ้ำรอยวิกฤตถั่วเหลืองยุค 70s?

Peter Brandt ได้ให้สัมภาษณ์ว่าราคา BTC กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ ‘Broadening Top’ ที่หาได้ยาก ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักปรากฏขึ้นในช่วงที่ราคากำลังจะทำจุดสูงสุดก่อนกลับตัวเป็นขาลงอย่างรุนแรง

เขาได้เปรียบเทียบกราฟ BTC ปัจจุบันกับกราฟราคาถั่วเหลืองในอดีต ซึ่งเคยเกิดรูปแบบเดียวกันนี้ ก่อนที่ราคาจะดิ่งลงถึง 50% เนื่องจากอุปทานทั่วโลกเริ่มมีมากกว่าอุปสงค์

ราคา Bitcoin (BTC) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ที่มา: CoinMarketCap
ที่มา: CoinMarketCap

Brandt เตือนว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา BTC อาจร่วงลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อย แต่ยังอาจทำให้บริษัทของ Michael Saylor อย่าง MicroStrategy (MSTR) ต้อง ‘จมน้ำ’ หรือมีมูลค่าการถือครอง Bitcoin ต่ำกว่าทุนเลยทีเดียว

Peter Brandt ใช้แผนภูมิฟองสบู่ Soybean ในปี 1977 เพื่อชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกับแผนภูมิราคา Bitcoin ในปัจจุบัน
ที่มา: Peter Brandt

ตลาด BTC เข้าสู่ภาวะ ‘กลัวสุดขีด’ ท่ามกลางความไม่แน่นอน

สภาวะตลาดในปัจจุบันดูเหมือนจะสนับสนุนคำเตือนของ Brandt โดยก่อนหน้านี้ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ได้ปรับลดลงสู่ระดับ 25 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ ‘กลัวสุดขีด’ (Extreme Fear) ในหมู่นักลงทุน ความเชื่อมั่นที่ลดลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องนโยบายภาษีของ Donald Trump ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง

บัญชี X ของ AlphaBTC ได้ให้ความเห็นว่า “Bitcoin จำเป็นต้องยืนเหนือแนวรับสำคัญนี้ให้ได้ เพื่อรักษารูปแบบการยกจุดต่ำสุด (Higher Lows) และพยายามกลับไปทดสอบราคาเปิดของเดือนอีกครั้ง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของราคาเหรียญในขณะนี้

มุมมองสวนกระแส: นักวิเคราะห์ยังเชื่อมั่นใน Bull Run

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักวิเคราะห์ทุกคนที่มองตลาดในแง่ลบ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ยังคงเชื่อมั่นว่า BTC ยังมีโอกาสเกิด Bull Run ครั้งใหญ่อีกระลอกในวัฏจักรนี้ ซึ่งอาจผลักดันราคาให้สูงถึง 250,000 ดอลลาร์ได้

ข้อมูลในอดีตจาก CoinGlass ยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดยชี้ว่าไตรมาสที่ 4 (Q4) มักเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ BTC โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 78.49%

ไตรมาสที่ 4 ถือเป็นไตรมาสที่มีแนวโน้มขาขึ้นมากที่สุดสำหรับคริปโต ที่มา: CoinGlass
ที่มา: CoinGlass

นอกจากนี้ David Hernandez ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคริปโตจาก 21Shares ก็กล่าวเสริมว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส” ของ BTC อาจเปิดขึ้นอีกครั้งหากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาดี โดยเขามองว่า “BTC กำลังขดตัวและพร้อมที่จะดีดตัวขึ้น”

จับตาการหมุนเวียนเงินทุนจาก “ทองคำ” สู่ “Bitcoin” และ Altcoins

อีกหนึ่งปัจจัยบวกที่น่าสนใจมาจาก Michael van de Poppe ผู้ก่อตั้ง MN Trading Capital ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการที่ราคาทองคำล่าสุดร่วงลง 5.5% จากจุดสูงสุด อาจเป็นสัญญาณของการ ‘หมุนเวียน’ เงินทุน (Rotation) จากตลาดทองคำเข้ามาสู่ตลาด BTC และ Altcoins

ทฤษฎีนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจกำลังมองหาสินทรัพย์อื่นเพื่อทำกำไร และ BTC ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลัก ซึ่งหากการหมุนเวียนเงินทุนนี้เกิดขึ้นจริง ก็อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้ราคา BTC สามารถต้านทานแรงกดดันจากปัจจัยลบและกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ สวนทางกับคำเตือนของ Peter Brandt

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
เทรดเดอร์เปลี่ยนเกม! แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า
สัญญาณอันตราย! Peter Brandt ชี้ Bitcoin อาจซ้ำรอยวิกฤตยุค 70s?
สวนกระแสทองคำ! Bitcoin ดีดตัวแรง 9% ในวันเดียว
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 ตุลาคม 2025
ตลาดนิ่งน่ากลัว! Bitcoin สู่จุดวัดใจ อาจเป็นกับดักหมี?
บิ๊กดีลสะเทือนวงการ! Evernorth ทุ่มพันล้านดอลล์ไล่ซื้อ XRP

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,842,626,081,164
-2.87
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
เทรดเดอร์เปลี่ยนเกม! แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-22 15:39:13
ข่าวคริปโต
Presale เหลือเวลาอีกเพียง 5 วัน! รีบซื้อ Snorter Bot Token ก่อนราคาขึ้นหลังระดมทุนทะลุ $5.3M
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-22 14:21:50
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า