สัญญาณอันตราย! Peter Brandt ชี้ Bitcoin อาจซ้ำรอยวิกฤตยุค 70s?
Peter Brandt นักเทรดและนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนนักลงทุน Bitcoin (BTC) ว่ากราฟราคาปัจจุบันกำลังแสดงรูปแบบที่คล้ายคลึงกับตลาดถั่วเหลืองในช่วงทศวรรษ 1970s อย่างน่ากังวล ซึ่งในครั้งนั้นจบลงด้วยการล่มสลายของราคาถึง 50% คำเตือนนี้สร้างความกังวลในตลาดไม่น้อย แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นของ BTC ก็ตาม
เจาะลึกคำเตือน: กราฟ Bitcoin ซ้ำรอยวิกฤตถั่วเหลืองยุค 70s?
Peter Brandt ได้ให้สัมภาษณ์ว่าราคา BTC กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ ‘Broadening Top’ ที่หาได้ยาก ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักปรากฏขึ้นในช่วงที่ราคากำลังจะทำจุดสูงสุดก่อนกลับตัวเป็นขาลงอย่างรุนแรง
เขาได้เปรียบเทียบกราฟ BTC ปัจจุบันกับกราฟราคาถั่วเหลืองในอดีต ซึ่งเคยเกิดรูปแบบเดียวกันนี้ ก่อนที่ราคาจะดิ่งลงถึง 50% เนื่องจากอุปทานทั่วโลกเริ่มมีมากกว่าอุปสงค์
Brandt เตือนว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา BTC อาจร่วงลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อย แต่ยังอาจทำให้บริษัทของ Michael Saylor อย่าง MicroStrategy (MSTR) ต้อง ‘จมน้ำ’ หรือมีมูลค่าการถือครอง Bitcoin ต่ำกว่าทุนเลยทีเดียว
ตลาด BTC เข้าสู่ภาวะ ‘กลัวสุดขีด’ ท่ามกลางความไม่แน่นอน
สภาวะตลาดในปัจจุบันดูเหมือนจะสนับสนุนคำเตือนของ Brandt โดยก่อนหน้านี้ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ได้ปรับลดลงสู่ระดับ 25 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ ‘กลัวสุดขีด’ (Extreme Fear) ในหมู่นักลงทุน ความเชื่อมั่นที่ลดลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องนโยบายภาษีของ Donald Trump ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง
บัญชี X ของ AlphaBTC ได้ให้ความเห็นว่า “Bitcoin จำเป็นต้องยืนเหนือแนวรับสำคัญนี้ให้ได้ เพื่อรักษารูปแบบการยกจุดต่ำสุด (Higher Lows) และพยายามกลับไปทดสอบราคาเปิดของเดือนอีกครั้ง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของราคาเหรียญในขณะนี้
มุมมองสวนกระแส: นักวิเคราะห์ยังเชื่อมั่นใน Bull Run
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักวิเคราะห์ทุกคนที่มองตลาดในแง่ลบ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ยังคงเชื่อมั่นว่า BTC ยังมีโอกาสเกิด Bull Run ครั้งใหญ่อีกระลอกในวัฏจักรนี้ ซึ่งอาจผลักดันราคาให้สูงถึง 250,000 ดอลลาร์ได้
ข้อมูลในอดีตจาก CoinGlass ยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดยชี้ว่าไตรมาสที่ 4 (Q4) มักเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ BTC โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 78.49%
นอกจากนี้ David Hernandez ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคริปโตจาก 21Shares ก็กล่าวเสริมว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส” ของ BTC อาจเปิดขึ้นอีกครั้งหากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาดี โดยเขามองว่า “BTC กำลังขดตัวและพร้อมที่จะดีดตัวขึ้น”
จับตาการหมุนเวียนเงินทุนจาก “ทองคำ” สู่ “Bitcoin” และ Altcoins
อีกหนึ่งปัจจัยบวกที่น่าสนใจมาจาก Michael van de Poppe ผู้ก่อตั้ง MN Trading Capital ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการที่ราคาทองคำล่าสุดร่วงลง 5.5% จากจุดสูงสุด อาจเป็นสัญญาณของการ ‘หมุนเวียน’ เงินทุน (Rotation) จากตลาดทองคำเข้ามาสู่ตลาด BTC และ Altcoins
ทฤษฎีนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจกำลังมองหาสินทรัพย์อื่นเพื่อทำกำไร และ BTC ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลัก ซึ่งหากการหมุนเวียนเงินทุนนี้เกิดขึ้นจริง ก็อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้ราคา BTC สามารถต้านทานแรงกดดันจากปัจจัยลบและกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ สวนทางกับคำเตือนของ Peter Brandt