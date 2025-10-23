Perplexity AI และ Claude AI คาดการณ์ราคา XRP, Solana, BNB ใหม่ก่อนจบ 2025
Perplexity AI และ Claude AI ได้เปิดเผยการคาดการณ์ราคา XRP, Solana, และ BNB โดยชี้ว่าอาจมีการฟื้นตัวของราคาอย่างน่าทึ่งก่อนสิ้นปี 2025
การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาด หลังจากการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดคริปโตเผชิญกับการเทขายครั้งใหญ่กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นผลดีในระยะยาว
XRP: ลุ้นแตะ 10 ดอลลาร์
Claude AI ได้คาดการณ์ราคา XRP ไว้อย่างน่าทึ่ง โดยชี้ว่าอาจเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงไปสู่ช่วงราคา 5.50-6.20 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 2.40 ดอลลาร์ นอกจากนี้ หากตลาดคริปโตโดยรวมเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิง ราคาอาจมีโอกาสแตะระดับ 10 ดอลลาร์ได้
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Ripple ต่อ SEC ซึ่งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลักดันให้ราคาพุ่งทำจุดสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025
ตลอดปีที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 349% ซึ่งสูงกว่า Bitcoin และ Ethereum อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การชนะคดีความ การอนุมัติ ETF และการขยายความร่วมมือของ Ripple ทั่วโลก
Solana: จับตาการทะลุ 500 ดอลลาร์
Solana ยังคงเน้นย้ำสถานะในฐานะหนึ่งในบล็อกเชน Smart Contract ชั้นนำด้วยมูลค่าตลาดกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์และมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบนิเวศ DeFi เกือบ 11,000 ล้านดอลลาร์ Claude AI คาดการณ์ว่าราคา Solana อาจพุ่งขึ้นไปสู่ช่วง 360-500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมที่ 293.31 ดอลลาร์ถึง 70%
ปัจจุบัน ราคา Solana อยู่ที่ประมาณ 184 ดอลลาร์หลังจากเคยขึ้นไปแตะ 250 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม และย่อตัวลงมาที่ 100 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ค่า RSI ที่ระดับ 40 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในภาวะที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
AI มองว่ากระแสการเก็งกำไรเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot Solana ETF ในสหรัฐฯ และการเติบโตของกระแส Tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริงก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจดึงดูดเงินทุนจากสถาบันเข้ามาใน Solana
BNB: อาจพุ่งไปถึงระดับ 1,600 ดอลลาร์
Perplexity AI ได้วิเคราะห์ราคา BNB โดยมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ได้พัฒนาจาก Utility Token ของกระดานเทรด Binance ไปสู่หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในระบบนิเวศ ทั้งในด้าน NFT, dApps และโซลูชันการชำระเงิน
ในเดือนนี้ ราคา BNB ได้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1,369.99 ดอลลาร์ ก่อนจะมีการปรับฐานลงมาประมาณ 21% ปัจจุบัน ค่า RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่สมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
Perplexity AI คาดการณ์ว่าหากโมเมนตัมฝั่งบวกกลับมาอีกครั้ง ราคา BNB อาจมีโอกาสพุ่งไปถึงระดับ 1,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่โซนแนวรับสำคัญอาจอยู่ที่ระหว่าง 580-1,000 ดอลลาร์หากมีการปรับฐานอีกครั้ง
