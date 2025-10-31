PepeNode ปลุกกระแส GameFi อีกครั้ง! โปรเจกต์ขุดคริปโตเสมือนระดมทุนทะลุ 2 ล้านดอลลาร์
PepeNode (PEPENODE) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการคริปโต ด้วยการระดมทุนรอบ Presale ทะลุ 2 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาอันรวดเร็ว กลายเป็นโปรเจ็กต์ขุดเหรียญเสมือนจริงแบบ “ไม่ต้องใช้เครื่องขุด” แห่งแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า PepeNode คือแนวทางใหม่ของ Passive Income ในยุคที่พลังการขุดกำลังกลับมามีบทบาทอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องการโอกาสการลงทุนใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งเน้นทั้งนวัตกรรมและศักยภาพการเติบโตระยะยาว
จุดเด่นของ PepeNode คือการเปลี่ยนกิจกรรม “ขุดเหรียญ” ให้กลายเป็นเกมเสมือน (Virtual Mining Game) ที่เล่นง่าย สนุก และทำกำไรได้จริง ผู้เล่นสามารถสะสมเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง PEPE และ FARTCOIN รวมถึงเตรียมรอการเชื่อมต่อกับเหรียญอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ PepeNode ยังฉีกกฎของโครงการ Presale ทั่วไป เพราะเปิดให้ผู้ถือโทเคนสามารถนำเหรียญไปสเตกได้ทันที ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมรับผลตอบแทนแบบ Dynamic APY สูงถึง 642% ขณะเดียวกัน รอบ Presale ปัจจุบันเหลือเวลาเพียงไม่กี่วัน ก่อนราคาจะขยับขึ้นจากระดับเริ่มต้นเพียง $0.0011272 เท่านั้น
PepeNode ปฏิวัติการขุดคริปโตด้วยโลกเสมือนจริงและรางวัลที่จับต้องได้
PepeNode ไม่ได้เป็นเพียงเกมธรรมดา แต่คือการออกแบบระบบขุดเหรียญแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เครื่องหรือพลังงานจำนวนมาก ผู้เล่นเริ่มต้นด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์เสมือนว่างเปล่า และสามารถใช้โทเคน PEPENODE ซื้อโหนด อัปเกรดอุปกรณ์ หรือขยายศักยภาพการขุดของตนเองได้อย่างอิสระ
ทุกโหนดจะมีคุณสมบัติเฉพาะ และเมื่อผู้เล่นวางกลยุทธ์ได้ดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องขุด ทำให้สร้างเหรียญได้มากขึ้น สามารถดูอัตราการขุดและผลตอบแทนแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งแข่งขันกันบนกระดานอันดับเพื่อรับโบนัสเพิ่มเติม
สำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุด จะปลดล็อกของรางวัลพิเศษ เช่น เหรียญ PEPE, FARTCOIN และเหรียญอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของรางวัลในเกมให้มากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ เหรียญใหม่ ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ “เล่นแล้วได้จริง” ในโลกคริปโต
แก้เกมล่มของ Play-to-Earn สู่โมเดลที่ยั่งยืนกว่า
ในช่วงปี 2020–2022 เกมสาย Play-to-Earn เคยเป็นกระแสแรงจนเกิดบูมทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่ต้องจบลงเพราะโทเค็นโนมิกส์ที่ไม่ยั่งยืน และพฤติกรรมผู้เล่นที่มุ่ง “เล่นเพื่อถอนเงิน” มากกว่า “เล่นเพื่อสร้างมูลค่า” ส่งผลให้ราคาตกอย่างรุนแรง
PepeNode เข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ด้วยระบบเศรษฐกิจภายในที่ออกแบบให้เกิดการหมุนเวียนจริง ผู้เล่นจะใช้โทเคน PEPENODE เพื่ออัปเกรดและขยายกิจการขุด ซึ่งยิ่งลงทุนเพิ่ม ก็ยิ่งสร้างเหรียญมีมอื่น ๆ ได้มากขึ้น เป็นระบบที่จูงใจให้ถือเหรียญระยะยาวแทนที่จะเทขาย
ยิ่งไปกว่านั้น 70% ของโทเคนทั้งหมดที่ถูกใช้ในการอัปเกรดจะถูก “เบิร์น” ทิ้งอย่างถาวร ทำให้ PEPENODE กลายเป็นโทเคนแบบ Deflationary ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจภายในเกมที่มีความยั่งยืน
รูปแบบนี้ทำให้ PepeNode ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่เพียงแต่เล่นได้สนุก แต่ยังให้ผลตอบแทนจริง พร้อมสร้างวงจรเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ไม่พังง่ายเหมือนเกมรุ่นก่อน
โอกาสทองจาก Presale: เหรียญที่ยังไม่เข้าตลาดแต่อนาคตสดใส
นักลงทุนหลายคนมองว่า PEPENODE คือโปรเจกต์ที่มีความครบเครื่อง ทั้งยูทิลิตี้จริง การสร้างรายได้ระยะยาว และการเชื่อมโยงกับเหรียญมีมชื่อดัง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้มูลค่าโทเคนเติบโตได้ต่อเนื่อง
ที่สำคัญคือ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วง Presale ทำให้ราคายังอยู่ในระดับเริ่มต้นต่ำมาก ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าซื้อ ก่อนที่โทเคนจะถูกลิสต์บนตลาดหลักทรัพย์คริปโต ซึ่งมักมีราคาพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวหลังเปิดเทรดจริง
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงไม่แปลกที่ PepeNode ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ประจำปีนี้ โดยมีสื่อใหญ่ในวงการอย่าง CryptoNews คาดการณ์ว่าเหรียญนี้อาจมีโอกาสเติบโตได้ถึง 1,000 เท่า ขณะที่ยูทูบเบอร์ชื่อดัง Michael Wrubel ก็ยกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์คริปโตที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
วิธีเข้าร่วมและเป็นเจ้าของ PEPENODE
นักลงทุนสามารถซื้อโทเคนผ่านทาง เว็บไซต์ PepeNode อย่างเป็นทางการ ได้โดยตรง รองรับการชำระด้วย ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC-20 และ BEP-20) รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต
PepeNode แนะนำให้ใช้งานผ่าน Best Wallet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน กระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับเก็บ Bitcoin และเหรียญอื่น ๆ โดยในแอป Best Wallet ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการ Presale ซื้อโทเคน และรับสิทธิ์เคลมหลังเปิดตัวได้ทันที
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน Smart Contract ของ PepeNode ได้ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult ซึ่งยืนยันความปลอดภัยของระบบอย่างสมบูรณ์
ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Pepenode ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ
ให้ เว็บไซต์ทางการของ Pepenode ช่วยยืนยันข้อมูลทางการ และใช้ X และ ช่อง Telegram เพื่อติดตามบรรยากาศตลาดแบบเรียลไทม์
ยอดระดมทุนล่าสุด
