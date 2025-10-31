PepeNode นำเทรนด์ขุดเสมือนยุคใหม่ รายย่อยมีสิทธิ์โกยคริปโตอีกครั้ง
แม้การขุดคริปโตเคอร์เรนซีแบบดั้งเดิมจะกลายเป็นสนามของนักลงทุนสถาบันไปแล้ว จนแทบไม่เหลือโอกาสสำหรับนักขุดรายย่อย แต่แนวทางใหม่ที่เรียกว่า “การขุดเสมือน” กำลังเปิดประตูให้นักลงทุนทั่วไปกลับเข้ามาในเกมได้อีกครั้ง หนึ่งในโครงการที่โดดเด่นในกระแสนี้คือ PepeNode (PEPENODE) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นโครงการ minetoearn แรกของโลก
PepeNode ปรับแนวคิดของการขุดคริปโตให้กลายเป็นกิจกรรมในรูปแบบเกมเสมือนจริงที่เข้าถึงได้ง่าย โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องขุดหรือใช้อุปกรณ์ที่กินไฟสูง จุดแข็งของโครงการนี้คือ ผู้เล่นสามารถสะสมคริปโตจริงได้ ไม่ใช่แค่โทเค็น PEPENODE เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) และเหรียญอื่น ๆ อีกหลายรายการ
ขณะนี้โครงการอยู่ในช่วง presale และได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ โดยโทเค็น PEPENODE มีราคาขายอยู่ที่ $0.0011227 ซึ่งจะคงราคานี้ไว้เพียงสองวัน ก่อนจะปรับขึ้นในรอบถัดไป
แค่เครื่องแรงไม่พอ! ขุดคริปโตวันนี้ต้องมีเงินหนุนระดับองค์กร
เมื่อเดือนที่ผ่านมา อัตรา hashrate ของ Bitcoin ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3690 ZH/s สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของการขุดคริปโตจากกิจกรรมในระดับบุคคลไปสู่การดำเนินการในระดับอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ การจะเข้าร่วมในสนามนี้ได้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระดับองค์กรควบคู่กับแหล่งพลังงานสำรองมหาศาล ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่นักขุดรายย่อยจะสามารถรับมือไหว
ตัวอย่างเช่น เครื่องขุด ASIC รุ่นไฮเอนด์ เช่น Antminer S21 หรือ WhatsMiner M60 มีราคาต่อเครื่องตั้งแต่ $4,000 ถึง $7,000 และบริโภคไฟฟ้ามากกว่า 3,500 วัตต์ต่อหน่วย นั่นคือเหตุผลที่บริษัทขุดคริปโตหลายแห่งเลือกที่จะจดทะเบียนในตลาด NASDAQ เพื่อระดมทุนรองรับต้นทุนมหาศาล โดยจากรายงานของ ChainUp ระบุว่า ณ เดือนมิถุนายน 2025 มีบริษัทขุดคริปโตอย่างน้อย 16 แห่งที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการขุดได้กลายเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง
แม้การขุดจะยังมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของคริปโตเคอร์เรนซี แต่ความสามารถในการทำกำไรกลับพึ่งพาราคาของ Bitcoin อย่างมาก โดยราคาล่าสุดของ BTC อยู่ที่ประมาณ $109,000 ซึ่งในขณะที่ตัวเลขนี้อาจดูน่าดึงดูด แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับนักขุดบางราย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเผชิญกับต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ทำให้ในบางกรณีอาจไม่สามารถสร้างผลกำไรได้เลย จะมีเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้น เช่น อิหร่าน ที่ยังคงได้เปรียบจากการมีนโยบายอุดหนุนค่าไฟ
สถานการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นในวงการขุดคริปโต ซึ่งได้กลายเป็นการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุน มากกว่าจะเป็นการเปิดโอกาสสำหรับทุกคน แม้แต่ผู้ที่มีต้นทุนไฟฟ้าถูกก็ยังไม่สามารถแข่งขันได้ หากขาดเงินลงทุนจำนวนมาก ที่สำคัญ การขุดในรูปแบบเดิมก็ไม่ได้มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหมือนในอดีต
PepeNode เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการนำเสนอโมเดลการขุดแบบใหม่ในรูปแบบของเกมเสมือนจริงที่เน้นการวางกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าร่วมและรับรางวัลเป็นคริปโตได้จริง โดยไม่ต้องเผชิญกับต้นทุนมหาศาลหรือความซับซ้อนของการตั้งค่าเครื่องขุด
ในโลกที่การขุดแบบดั้งเดิมอาจไม่หวนคืนสำหรับนักขุดรายย่อยอีกต่อไป PepeNode จึงกลายเป็นสะพานเชื่อมสำคัญสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของคริปโตเคอร์เรนซี โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนก้อนโตหรืออุปกรณ์ระดับมืออาชีพ
PepeNode จึงกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในโลกแห่งการขุดคริปโตเคอร์เรนซี โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนมหาศาลหรืออุปกรณ์ขุดที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
PepeNode ยกเกมขุดสู่ยุคใหม่ วางแผนดี มีสิทธิ์ได้คริปโตจริง
ในช่วงที่กระแส GameFi พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงระหว่างปี 2020–2021 เกมอย่าง PepeNode ได้กลับมาสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นอีกครั้ง พร้อมทั้งปลุกจิตวิญญาณของการเล่นเกม และนำเสนอแนวทางใหม่ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานรายย่อย โดยเฉพาะในบริบทของการขุดคริปโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
ภายในโลกเสมือนของ PepeNode ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักขุดเหมืองดิจิทัล โดยการตัดสินใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งค่าระบบ การจัดวาง node ไปจนถึงการขยายกิจการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขุดเสมือนในการผลิตโทเคน PEPENODE
เมื่อเริ่มต้น ผู้เล่นจะได้รับห้องเซิร์ฟเวอร์เปล่าเป็นพื้นฐาน โดยโทเคนที่ได้จากช่วง presale สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่ม node ขยายพื้นที่ หรืออัปเกรดอุปกรณ์ในเกมเมื่อระบบเปิดให้บริการจริง การอัปเกรดเหล่านี้จะเปลี่ยนอุปกรณ์พื้นฐานให้กลายเป็นเครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งผู้เล่นวางกลยุทธ์และจัดเรียง node ได้อย่างชาญฉลาดมากเท่าไร ประสิทธิภาพของการขุดก็จะยิ่งดีขึ้นตามไปด้วย
สิ่งที่ทำให้ PepeNode แตกต่างจากเกม P2E ทั่วไป—which จากรายงาน State of GameFi โดย ChainPlay พบว่า 93% ของเกมเหล่านั้นได้ปิดตัวไปแล้ว—ก็คือการออกแบบระบบโทเคนให้มีคุณสมบัติลดจำนวน (deflationary) โดยโทเคนที่ใช้ในการอัปเกรดหรือซื้อ node ใหม่ จะถูกนำไปเผาทิ้งถึง 70% ส่งผลให้จำนวนโทเคนในระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง และช่วยหนุนมูลค่าของโทเคนที่ยังคงหมุนเวียนอยู่
นอกจากนี้ ระบบเกมยังจูงใจให้ผู้เล่นปรับปรุงเหมืองดิจิทัลของตนอย่างต่อเนื่อง เพราะการอัปเกรดแต่ละครั้งจะช่วยปลดล็อกโอกาสในการได้รับเหรียญ meme ชั้นนำ เช่น PEPE, FARTCOIN รวมถึงโทเคนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในระบบนิเวศของ PepeNode
การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ในการจัดการ ความขาดแคลนของโทเคน และรางวัลที่จับต้องได้ในรูปของคริปโตจริง ทำให้ PepeNode กลายเป็นเกมที่ไม่เหมือนใคร เชื่อมโยงความสนุกจากโลกของเกมเข้ากับความตื่นเต้นของการขุดคริปโต และหลักเศรษฐศาสตร์โทเคนไว้ในระบบนิเวศเดียวที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน
เข้าร่วมตอนนี้ ลุ้น APY สูงลิ่ว! PepeNode เปิด Presale อย่างมั่นใจ
PepeNode กำลังเข้าใกล้เป้าหมายการระดมทุนมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสความสนใจจากนักลงทุนที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าโครงการจะสามารถแตะเป้าหมายดังกล่าวได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในช่วงต้นของ presale นี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลตอบแทนล่วงหน้า ก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ต่างจาก presale ทั่วไปที่มักต้องรอหลายเดือนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวใด ๆ PepeNode เปิดโอกาสให้ผู้ถือโทเคนสามารถนำเหรียญที่ซื้อไว้ไป stake ผ่านโปรโตคอลของระบบได้ทันที โดยสามารถรับอัตราผลตอบแทนแบบไดนามิก (Dynamic APY) สูงสุดถึง 646% ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยรักษากระแสความสนใจในโครงการ พร้อมจูงใจให้นักลงทุนรายแรกมีบทบาทในระบบนิเวศตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม presale ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ PepeNode โดยรองรับการชำระเงินทั้งในรูปแบบ ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC20 และ BEP20) รวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ทำให้การเข้าถึงโปรเจกต์นี้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย
PepeNode ยังแนะนำให้ใช้งานผ่าน Best Wallet ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดีที่สุดในตลาด ทั้งยังถูกจัดอันดับอยู่ในฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของแอปดังกล่าว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อ ติดตาม และรับโทเคนได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันเมื่อโปรเจกต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โค้ดสมาร์ทคอนแทร็กต์ของ PepeNode ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบความปลอดภัยของโปรเจกต์บล็อกเชนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยรายงานยืนยันว่าโครงการมีความโปร่งใสและปลอดภัยสำหรับผู้ถือโทเคนตั้งแต่ช่วงแรก
ผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม หรือเข้าร่วมกับชุมชนของ PepeNode สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านช่องทาง X และ Telegram