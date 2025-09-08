BTC $112,507.28 1.18%
เหรียญมีมใหม่ Pepenode ทุนทะลุ $8.7 แสน! นักขุดกลุ่มแรกเริ่มงานแล้ว

คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Pepenode ทุน Presale แตะ $600K แล้ว

Pepenode (PEPENODE) เหรียญมีมใหม่ กำลังสร้างปรากฏการณ์น่าจับตาในวงการคริปโต ด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลทะลุ 870,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 20 ล้านบาท) อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ทำให้ Pepenode แตกต่างคือการนำเสนอโมเดล “Mine-to-Earn” ที่ผสมผสานการขุดเสมือนจริงเข้ากับเกม ทำให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟได้ทันทีตั้งแต่ช่วงพรีเซล ซึ่งเป็นแนวคิดที่สดใหม่และท้าทายตลาดเหรียญมีมในปัจจุบันไม่น้อย

เหรียญมีมใหม่ Pepenode กับโมเดล Mine-to-Earn ที่ไม่เหมือนใคร

Pepenode ได้ปฏิวัติแนวคิดการลงทุนในเหรียญมีม จากเดิมที่นักลงทุนต้องรอคอยอย่างไม่มีกำหนดหลังจากการซื้อในช่วงพรีเซล มาสู่โมเดล Mine-to-Earn ที่เปิดให้ใช้งานได้ทันที ผู้ซื้องานสามารถนำโทเคนไปใช้ในเกมขุดเสมือนจริงผ่านแดชบอร์ดที่เปิดให้บริการแล้ว โดยผู้เล่นจะใช้โทเคนเพื่อซื้อ “Miner Nodes” และอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขุด ยิ่งการตั้งค่ามีประสิทธิภาพสูงเท่าไหร่ ผลตอบแทนในรูปของเหรียญ PEPENODE ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โมเดลนี้แตกต่างจากการขุดแบบ Proof-of-Work ของ Bitcoin หรือ Dogecoin ที่ต้องลงทุนมหาศาลกับฮาร์ดแวร์และค่าไฟฟ้า และยังน่าสนใจกว่าระบบ Staking ทั่วไปที่ผู้ใช้เพียงแค่ล็อกเหรียญเพื่อรอรับผลตอบแทนแบบคงที่ แต่ Pepenode ทำให้การสร้างรายได้แบบพาสซีฟเป็นเรื่องสนุกและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นกว่าที่เคย

นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไม่พอใจกับผลตอบแทน ก็สามารถขาย Miner Nodes ของตนเองเพื่อรับโทเคน PEPENODE คืนได้อีกด้วย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Pepenode.io

ศักยภาพของ Pepenode ในตลาดเหรียญมีมที่กำลังร้อนแรง

ตลาดเหรียญมีมเคยมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 1.37 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2024 และแม้ปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของซูเปอร์ไซเคิลเท่านั้น

MarketCap ของเหรียญมีม
ที่มา: coingecko.com

เหรียญมีมชั้นนำ 8 ใน 10 อันดับแรกมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ และยังมีเหรียญหน้าใหม่อย่าง MemeCore (M) และ SPX6900 (SPX) ที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้เราได้เห็นกันมาแล้วในปีนี้

ความสำเร็จของเหรียญเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้เหรียญมีมจะถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ก็สามารถสร้างผลกำไรที่รวดเร็วและมหาศาลได้เช่นกัน ด้วยแนวคิดที่โดดเด่นและระบบนิเวศที่พร้อมใช้งานทันที Pepenode จึงมีศักยภาพที่จะเป็นเหรียญมีมตัวต่อไปที่สร้างปรากฏการณ์และอาจเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคต

วิเคราะห์ Tokenomics ของ Pepenode: กลไกเผาเหรียญสู่การเติบโต 100x?

หัวใจสำคัญที่ทำให้ Pepenode ที่ยังเป็น “เหรียญมีมใหม่” มีความน่าสนใจคือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคน (Tokenomics) ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุปทาน (Deflationary) ทุกครั้งที่ผู้เล่นทำการอัปเกรดอุปกรณ์ในเกมขุดเสมือนจริง โทเคนประมาณ 70% ที่ใช้ในการอัปเกรดจะถูกเผาทิ้งออกจากระบบอย่างถาวร ซึ่งธุรกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกแบบ off-chain ในช่วงพรีเซล และจะถูกดำเนินการจริงแบบ on-chain ผ่าน Smart Contract เมื่อโปรเจกต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

กลไกนี้หมายความว่ายิ่งมีผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมในเกมมากเท่าไหร่ อุปทานของเหรียญ PEPENODE ก็จะยิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว สร้างแรงกดดันด้านความขาดแคลนและส่งผลให้มูลค่าเหรียญมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว สื่อคริปโตชื่อดังอย่าง CryptoNews ถึงกับคาดการณ์ว่า Pepenode มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ถึง 100 เท่าหลังจากการลิสต์บนกระดานเทรด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจและกลไกการเผาเหรียญที่ไม่เหมือนใครของโปรเจกต์นี้

วิธีซื้อและ Staking เหรียญมีมใหม่ PEPENODE พร้อมรับ APY สูงลิ่ว

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมพรีเซลของ Pepenode สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโปรเจกต์และทำการซื้อโทเคนได้โดยใช้ ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC-20 และ BEP-20) หรือผ่านบัตรเครดิต/เดบิต โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $869.25K ต่อโทเคน และมีกำหนดการปรับราคาขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

นอกจากการขุดเสมือนจริงแล้ว Pepenode ยังมีระบบ Staking ของตัวเองที่ให้ผลตอบแทนต่อปี (APY) แบบไดนามิกสูงถึง 1,600% และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน Smart Contract ของโปรเจกต์ยังผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยชั้นนำในวงการ นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง X และ Telegram ของโปรเจกต์

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pepenode.io

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
