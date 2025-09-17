BTC $117,324.79 1.24%
เกมใหม่มาแรง! PEPENODE ชูระบบขุดเหรียญลุ้นโต 1,000 เท่า

ท่ามกลางตลาดเกม Web3 ที่กำลังมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น โปรเจกต์ใหม่อย่าง PEPENODE ก็ได้สร้างกระแสด้วยแนวคิด ‘Mine-to-Earn’ ที่แตกต่าง โดยเปลี่ยนโจทย์จากการสร้างเกมที่ซับซ้อนมาเป็นการพัฒนาระบบการขุดเหรียญที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายผ่านเบราว์เซอร์

แนวทางนี้ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องความหน่วงของเครือข่ายและค่าธรรมเนียมที่ไม่แน่นอน แต่ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การขุดเหรียญคริปโตในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งเห็นได้จากยอดระดมทุนในช่วงพรีเซลที่ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว

ไปยัง Pepenode

เจาะลึก PEPENODE กับโมเดล ‘Mine-to-Earn’ พลิกโฉมการขุดเหรียญ

PepeNode

PEPENODE เป็นเหรียญคริปโตมาใหม่ที่นำเสนอโมเดล ‘Mine-to-Earn’ ที่ฉีกกรอบการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้แบบเดิม ๆ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคหรือมีฮาร์ดแวร์ราคาแพง เพียงแค่ใช้เบราว์เซอร์ก็สามารถสร้างและอัปเกรด ‘เครื่องขุดเหรียญเสมือน (Virtual Coin Mining Rigs)’ ของตัวเองได้

เป้าหมายหลักคือการเพิ่มค่า Hashrate ของเครื่องขุดเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญคริปโตที่มากขึ้น ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ความน่าสนใจของระบบนี้คือ ผู้เล่นไม่เพียงแต่จะได้รับการขุดเหรียญ PEPENODE เท่านั้น แต่ยังสามารถ ‘ขุด’ Meme Coin ยอดนิยมอื่น ๆ เช่น PEPE และ FARTCOIN ได้อีกด้วย สิ่งนี้สร้างความหลากหลายและเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เล่น

นอกจากนี้ โครงการยังมีรางวัลการ Stake ที่น่าดึงดูดใจด้วยอัตราผลตอบแทนสูงถึง 1,147% ต่อปีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในรอบพรีเซลก่อนที่โทเคนจะเปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ

กลไกเผาเหรียญสุดแกร่ง! ปัจจัยขับเคลื่อนราคา PEPENODE

Pepenode กวาดทุน $500K

หัวใจสำคัญที่ทำให้ PEPENODE โดดเด่นคือกลไก Tokenomics ที่แข็งแกร่ง โดย 70% ของโทเคน PEPENODE ที่ผู้เล่นใช้ในการอัปเกรดเครื่องขุดจะถูก ‘เผา’ อย่างถาวร ซึ่งหมายความว่ายิ่งมีผู้เล่นและกิจกรรมในเกมมากขึ้นเท่าไหร่ จำนวนโทเคนในระบบก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น กลไกนี้ทำให้อุปทานลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อมูลค่าของโทเคนในระยะยาว

กลไกการขุดเหรียญดังกล่าวได้ดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์อย่าง Borch Crypto ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 92,000 คน โดยเขาได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของโทเคน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ติดตามของเขา ‘เข้าลงทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ’ ใน PEPENODE สะท้อนให้เห็นว่าโมเดลการเผาเหรียญนี้เป็นที่น่าจับตาในหมู่นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในวงการ

วิเคราะห์แผนงานและศักยภาพสู่เหรียญ 1,000x

ปัจจุบัน PEPENODE ยังคงอยู่ในช่วงพรีเซล ซึ่งระดมทุนไปแล้วกว่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยโครงสร้างราคาถูกออกแบบมาให้ปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน ทำให้ผู้ที่เข้าลงทุนก่อนจะได้รับราคาที่ดีกว่าก่อนที่โทเคนจะถูกลิสต์บนเว็บเทรดคริปโตต่าง ๆ

นอกจากนี้ โครงการยังมีอุปทานโทเคนคงที่ที่ 210,000 ล้าน PEPENODE โดยส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไว้สำหรับการพัฒนาโปรโตคอลในระยะยาว

แผนการดำเนินงานของทีมมีความชัดเจน โดยในเฟสแรกจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานผ่านการพรีเซลและเกมขุดเหรียญแบบ Off-chain จากนั้นในเฟสที่สองช่วงปลายปี 2025 จะเป็นการนำเหรียญขึ้นสู่เว็บเทรดคริปโต และในเฟสที่สามจะเป็นการย้ายเกม Mine-to-Earn ขึ้นสู่ระบบ On-chain อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการเปิดตัว NFT สำหรับอัปเกรดและแอปพลิเคชันบนมือถือ

ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า PEPENODE อาจมีศักยภาพที่จะเป็นเหรียญ 1,000x ตัวต่อไปในตลาดคริปโต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปยัง Pepenode

