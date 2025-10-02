BTC $118,862.37 2.21%
PepeNode มาแรง! แจก Stake APY ทะลุ 800% นักเทรดแห่เข้าร่วม

Pepenode
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
การทำเหมืองเพื่อสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล ด้วย Pepenode

PepeNode ($PEPENODE) กำลังเป็นกระแสแรงในวงการคริปโต หลังระดมทุนพรีเซลทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว จุดเด่นคือคอนเซ็ปต์ “mine-to-earn” ที่ไม่ต้องใช้เครื่องขุดหรือเสียค่าไฟ แต่เปลี่ยนการขุดมาอยู่ในรูปแบบเกมเสมือนจริง ผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ ตั้งโหนด และรับรางวัลเป็น $PEPENODE รวมถึงเหรียญมีมดังอย่าง Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) และอื่นๆ

เสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้นักลงทุนแห่เข้ามาคือ ผู้ที่เข้าซื้อในช่วง presale สามารถนำเหรียญไป stake ได้ทันที โดยตอนนี้โปรโตคอลมอบผลตอบแทนแบบ Dynamic สูงถึงกว่า 800% ต่อปี (APY) ทำให้นักลงทุนมีโอกาสสะสมเหรียญเพิ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนตัวเกมเปิดจริง

อย่างไรก็ตาม ราคาของ $PEPENODE จะขยับสูงขึ้นในแต่ละรอบการขาย ใครที่เข้ามาเร็วย่อมได้เปรียบในต้นทุนที่ถูกกว่า เปิดทางให้นักลงทุนเก็บเหรียญไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนกระแสจะร้อนแรงกว่านี้

แรงเกินต้าน! PEPENODE ถูก Stake ทะลุ 950M แล้ว พร้อมผลตอบแทนสุดโหด

PepeNode กำลังกลายเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดในตลาดตอนนี้ ด้วย APY กว่า 800% หรือเฉลี่ยราว 2.3% ต่อวัน หากปล่อยให้ทบต้นต่อเนื่อง การลงทุนมีโอกาสโตเป็น 2 เท่าได้ภายในเพียงหนึ่งเดือน ตราบใดที่อัตราผลตอบแทนยังคงที่

การสเตกกิ้ง Pepenode เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในคริปโต 01-10-2025

แม้รางวัลจะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วม Stake มากขึ้น แต่จุดแข็งของโครงการนี้คือ ผู้ซื้อโทเค็นนำไปใช้งานได้ทันที ต่างจากพรีเซลทั่วไปที่ต้องรอ TGE ทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนมีการ Stake ไปแล้วกว่า 950 ล้านโทเค็น และยังมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง

การผสมผสานระหว่าง “การขุดในรูปแบบเกม” และ “การใช้โทเค็นได้ทันที” กำลังผลักดันให้ PepeNode มีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ ที่อาจสร้างกระแสได้ไม่ต่างจากยุครุ่งเรืองของ Play-to-Earn (P2E)

กลยุทธ์สุดล้ำ! แปลงการขุดคริปโตเป็นเกมวางแผนสุดมัน

PepeNode กำลังปฏิวัติการขุดคริปโตจากรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องจักรและค่าไฟมหาศาล มาเป็นโลกเสมือนจริงที่ผู้เล่นต้องแข่งขันกันสร้างและจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์ โดย “Node” แต่ละแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การผสมผสานที่ลงตัวจะสร้างผลตอบแทนสูง ในขณะที่การจัดการไม่ดีอาจทำให้ประสิทธิภาพตก

วิธีการขุด Pepenode สำหรับผู้เริ่มต้น 01-10-2025

สิ่งที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากเกม Play-to-Earn รุ่นก่อนคือระบบ Deflationary ที่ทุกการอัปเกรดจะเผาโทเค็นกว่า 70% ส่งผลให้ supply ถูกควบคุมและมูลค่าถูกเชื่อมโยงกับการเล่นเกมโดยตรง ผู้เล่นจึงไม่ได้แข่งกันด้วยพลังฮาร์ดแวร์ แต่แข่งกันด้วยกลยุทธ์และการวางแผนนั่นเอง

นอกจากนี้ ความสนุกยังถูกเติมเต็มด้วย leaderboards ที่จัดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม พร้อมรางวัลเสริมเป็น meme coins ดังๆ อย่าง PEPE, FARTCOIN และเหรียญอื่นๆ ทำให้นี่ไม่ใช่แค่เกมขุดโทเค็นเดียว แต่ยังกลายเป็นช่องทางสร้าง Passive income จากหลากหลายเหรียญมีมในเวลาเดียวกันด้วย

โอกาสทอง! $PEPENODE เปิดขายแล้ว พร้อมให้ Stake ได้ทันที!

ใครที่มองหาโอกาสในโปรเจกต์คริปโตใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการขุดเสมือน (virtual mining) ตอนนี้สามารถซื้อโทเค็น $PEPENODE ได้แล้วผ่านเว็บไซต์ทางการ ระบบรองรับทั้ง ETH, BNB, USDT (ERC20 และ BEP20) รวมถึงบัตรเครดิต/เดบิต เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม

ผู้ซื้อสามารถเชื่อมต่อผ่านกระเป๋าเงินยอดนิยมอย่าง Best Wallet ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุด และ $PEPENODE ยังถูกลิสต์ในฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ทำให้ง่ายต่อการติดตามและเคลมเมื่อโปรเจกต์เปิดตัวจริง

นักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมสามารถนำโทเค็นไป Stake ผ่านโปรโตคอลของโครงการได้ทันที ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทนแบบไดนามิกสูงถึงกว่า 800% APY ที่สำคัญ Smart Contract ของโครงการผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult แล้ว เป็นการยืนยันเรื่องความปลอดภัย สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด ควรติดตามอัปเดตล่าสุดผ่านช่องทาง X และ Telegram ของโครงการเอาไว้ด้วย

เยี่ยมชม $PEPENODE

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
