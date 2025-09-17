BTC $117,324.79 1.24%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

Pepenode ปฏิวัติการขุดเหรียญมีม: ระดมทุนทะลุ 1.18 ล้าน ชี้โอกาสทำกำไรสูงจากการขุดเสมือนจริง

Pepenode
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Pepenode ปฏิวัติการขุดเหรียญมีม: ระดมทุนทะลุ 1.18 ล้าน ชี้โอกาสทำกำไรสูงจากการขุดเสมือนจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

โครงการ PepeNode (PEPENODE) ซึ่งเป็น เหรียญมีมใหม่มาแรง ที่ใช้โมเดล “ขุดเพื่อรับ” (mine-to-earn) ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการระดมทุน ICO โดยทะลุเป้า 1 ล้านดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 200,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้ยอดรวมการระดมทุนสูงถึง 1.18 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรอบการระดมทุนนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

PepeNode ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ที่น่าตื่นเต้นในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการสร้างโมเดลแบบเกม (gamified model) ที่ให้นักลงทุนสามารถ “สร้าง” และ “อัปเกรด” อุปกรณ์ขุดเหรียญเสมือนจริง เพื่อรับเหรียญมีมต่าง ๆ เช่น Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นครั้งแรกในวงการที่มีการผสานแนวคิดนี้เข้ากับเหรียญมีมอย่างสมบูรณ์

ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการขุดเหรียญบนคลาวด์ที่เต็มไปด้วยปัญหา

ในขณะที่แพลตฟอร์ม “คลาวด์ไมน์นิ่ง” (Cloud Mining) มักจะล่อลวงผู้คนด้วยผลตอบแทนที่ฟังดูดีเกินจริงจนคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเป็นไปไม่ได้ แต่ระบบของ PepeNode กลับถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Tokenomics ที่ยั่งยืนและมั่นคง สิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่มีการใช้โทเค็น PEPENODE เพื่ออัปเกรดเครื่อง ขุดเหรียญ หรือปรับปรุงการตั้งค่า จะมีการเผาโทเค็นถึง 70% ของจำนวนที่ใช้ นี่เป็นการสร้างกลไกแบบ ภาวะเงินฝืด (deflationary loop) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากมีผู้ใช้งานมากขึ้น

ปัญหาที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจคลาวด์ไมน์นิ่งนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของผลตอบแทนที่เป็นไปไม่ได้ แต่ยังรวมถึงประวัติที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โครงการต่าง ๆ เช่น BitClub Network และ MiningMax ถูกเปิดโปงว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) อย่างโจ่งแจ้ง ขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง Arbistar และ HashOcean ก็ล่มสลายหลังจากที่หลอกล่อให้นักลงทุนเข้ามาด้วยการรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน ความล้มเหลวเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายแก่ผู้ลงทุนรวมกันเป็นเงินหลายร้อยล้านถึงหลายพันล้านดอลลาร์ และทิ้งร่องรอยของความไม่ไว้วางใจไว้จนถึงทุกวันนี้

ความไม่ไว้วางใจนี้มีเหตุผล เพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้ ก็ยังมีบางบริษัทที่ให้คำมั่นสัญญาถึงตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับหลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตัวอย่างเช่น การกล่าวอ้างว่าสัญญา Antminer มูลค่า $8,000 สามารถสร้างผลกำไรสุทธิ $1,000 ได้ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ต้นทุนค่าไฟฟ้า ระดับความยากในการ ขุดเหรียญ และความยั่งยืนของระบบทำให้คำสัญญาดังกล่าวเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง นี่คือเหตุผลที่การ ขุดเหรียญ เสมือนจริงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่ PepeNode กำลังจะทิ้งโมเดลที่มืดมัวนี้ไปทั้งหมด

กลยุทธ์คือหัวใจสำคัญ: การขุดเหรียญแบบ Gamified

PepeNode ไม่ใช่คลาวด์ไมน์นิ่ง และไม่ใช่แค่การฝากเหรียญ (staking) เพื่อรับผลตอบแทนแบบเฉื่อยชา (passive staking) แต่เป็นเกม ขุดเหรียญ เสมือนจริงที่รายได้ขึ้นอยู่กับ กลยุทธ์ ผู้เล่นจะได้สร้างและอัปเกรดระบบ ขุดเหรียญ ของตัวเอง ตั้งแต่ “โหนด” (nodes) ไปจนถึง “ห้องเซิร์ฟเวอร์” (server rooms) ที่สมบูรณ์แบบ และการผสมผสานที่ถูกต้องจะช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและโบนัสรางวัลต่าง ๆ รวมถึงเหรียญมีมยอดนิยม เช่น PEPE, FARTCOIN และอื่น ๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แทนที่จะเป็นการเช่ากำลังขุด (hashpower) เหมือนในคลาวด์ไมน์นิ่ง ผู้ใช้งานจะ ออกแบบอุปกรณ์ขุด ของตนเองภายใน PepeNode ความแตกต่างที่สำคัญคือ PepeNode ไม่ได้มีการรับประกันผลตอบแทน แต่การ ขุดเหรียญ ถูกเปลี่ยนให้เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถควบคุมและปรับปรุงการดำเนินการเสมือนจริงของตนได้อย่างสมบูรณ์ผ่านแดชบอร์ด

โอกาสในการสร้างผลตอบแทนทันทีสำหรับนักลงทุน Presale

สำหรับผู้ที่ซื้อในช่วง Presale ก็ไม่ต้องรอนาน ผู้ซื้อสามารภนำ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา นี้ไปฝาก (stake) ได้ทันทีด้วยอัตราผลตอบแทนต่อปี (APY) แบบไดนามิกที่สูงถึง 1,162% ซึ่งช่วยให้ผู้ถือในช่วงแรกสามารถสะสมผลตอบแทนได้ก่อนที่เกมจะเปิดตัวอย่างสมบูรณ์

ในขณะที่โครงการใหม่ส่วนใหญ่มักจะให้ผู้ซื้อรอจนกว่าจะถึงงาน TGE (Token Generation Event) ก่อนที่กิจกรรมใด ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้กระแสความสนใจลดลงและส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลังการลิสต์ แต่ PepeNode ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบนั้นด้วยระบบรางวัล Staking แบบไดนามิกดังกล่าว อัตรา APY ที่ 1,162% นี้เพียงพอที่จะทำให้เงินลงทุนอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้ในเวลาเพียงสามเดือนเศษ หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้

ดังนั้น แทนที่จะต้องรอเฉย ๆ ผู้ซื้อในช่วง Presale สามารถเริ่มต้นสะสมผลตอบแทนได้ทันที ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความสนใจให้สูงอยู่เสมอ และมอบความได้เปรียบให้กับผู้ที่เข้ามาลงทุนในช่วงแรก โทเค็นที่ถูก Staking เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในการขุดเหรียญเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการตั้งค่าและอัปเกรดได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดตัว

การเข้าร่วม Pepenode และโอกาสในอนาคต

การเข้าร่วมใน PepeNode คือการเข้าร่วมในแพลตฟอร์มแบบเกมที่อาจจะกำหนดนิยามใหม่ของวิธีการขุดเหรียญคริปโตเลยก็ว่าได้ PepeNode ได้ขจัดข้อเสียออกไป และนำกลยุทธ์มาเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ นั่นคือเหตุผลที่ศักยภาพไม่ได้อยู่แค่ในการออกแบบโทเค็น PEPENODE ที่เป็นภาวะเงินฝืดเท่านั้น แต่อยู่ในความเป็นไปได้ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการ ขุดเหรียญ คริปโตเอง

โทเค็น PEPENODE มีจำหน่ายในราคา 0.0010617 ดอลลาร์ ซึ่งราคานี้จะคงอยู่เพียงแค่ 2 วันถัดไปเท่านั้น ก่อนที่จะขยับขึ้นไปสู่ระดับถัดไป นักวิเคราะห์บางคนอย่าง Borch Crypto ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า PepeNode เป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงถึง 100 เท่า

คุณสามารถเยี่ยมชม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ PepeNode เพื่อซื้อโดยใช้ ETH, BNB, USDT (ERC-20 หรือ BEP-20) หรือบัตรเครดิต/เดบิต ผู้ซื้อสามารถเชื่อมต่อผ่านกระเป๋าสตางค์ที่ต้องการ รวมถึง Best Wallet ซึ่งเป็นแอปที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect นอกจากนี้ เพื่อความอุ่นใจ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ของ PepeNode ยังได้รับการตรวจสอบโดย Coinsult อย่างสมบูรณ์ เพื่อรับประกันความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น

หากคุณสนใจที่จะติดตามการขุดเหรียญในรูปแบบใหม่นี้ สามารถติดตามโครงการ Pepenode ได้ที่ X และ Telegram สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด

ไปที่เว็บไซต์ Pepenode

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
