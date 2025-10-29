PepeNode เกม Mine-to-Earn มาแรง ระดมทุนใกล้แตะ $2 ล้าน จุดเปลี่ยนใหม่ของโลก P2E
เกมคริปโตแนวใหม่ PepeNode (PEPENODE) สร้างกระแสแรงในช่วงพรีเซล โดยล่าสุดสามารถระดมทุนได้กว่า $1.96 ล้าน ใกล้แตะระดับเป้าหมาย $2 ล้านเต็มที ท่ามกลางกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่มองว่าโปรเจกต์นี้อาจกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
PepeNode นำเสนอแนวคิด “mine-to-earn” ที่ผสานกลไกของการขุดคริปโตเข้ากับระบบเกมแบบยุทธศาสตร์ (strategy-based) ผู้เล่นสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟจากการปรับแต่งและอัปเกรด “ห้องขุดเสมือน” ของตัวเอง โดยไม่ต้องมีเครื่องขุดจริงหรือใช้พลังงานจำนวนมากเหมือนระบบเดิม
ต่างจากเกม play-to-earn (P2E) รุ่นก่อนหน้าอย่าง Axie Infinity ที่ผู้เล่นต้องใช้เวลาเล่นซ้ำๆ เพื่อแลกกับรางวัล PepeNode เน้นกลยุทธ์มากกว่าการใช้แรงหรือทุน ผู้เล่นเพียงเลือก node ที่เหมาะสมและวางแผนอัปเกรดเพื่อให้เหมืองเสมือนของตนมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในตอนนี้ เหรียญ PEPENODE เปิดขายที่ราคาเพียง $0.0011227 ซึ่งจะขยับขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อเข้าสู่รอบถัดไปของพรีเซล ใครที่กำลังมองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา นี่อาจเป็นโอกาสทองก่อนราคาขยับขึ้นอีกขั้น
P2E ยังไม่ตาย – แต่มันกำลังวิวัฒนาการ
ช่วงโควิด-19 คือยุคทองของเกม P2E ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างรายได้จากโลกเสมือนจริง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอย่างฟิลิปปินส์ ที่ผู้คนจำนวนมากใช้การเล่นเกมเป็นรายได้หลัก อย่างไรก็ตาม เกมเหล่านั้นส่วนใหญ่เน้นการ “เล่นเพื่อถอน” มากกว่าการสร้างมูลค่าในระยะยาว ส่งผลให้ราคาของโทเค็นตกลงและความสนใจลดลง
แต่ในความเป็นจริง วงการ P2E ไม่ได้หายไปไหน มันเพียงแค่พัฒนาไปอีกขั้น ปัจจุบันตลาด P2E ยังคงมีมูลค่ารวมกว่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ และมียอดเทรดรายวันสูงถึง 630 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Chainplay จุดท้าทายของอุตสาหกรรมนี้คือการออกแบบ “tokenomics” ที่ยั่งยืนและรักษาความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของผู้เล่น
นี่คือจุดที่ PepeNode เข้ามาเปลี่ยนเกม มันไม่ได้หลีกหนีจากแนวคิด “เล่นแล้วได้คริปโต” แต่ปรับให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และความคิดมากกว่าการใช้ทุน ยิ่งผู้เล่นวางระบบขุดเสมือนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้น — เหมือนการขุดจริงแต่ไม่ต้องเสียค่าไฟหรือค่าอุปกรณ์จำนวนมหาศาล
แนวทางนี้ทำให้หลายคนมองว่า PepeNode อาจเป็น “เหรียญมีมอนาคตไกล” ที่สามารถนำโมเดล P2E กลับมาผงาดอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่สนุกและยั่งยืนกว่าที่เคย
PepeNode ผสานโลกของการขุดและเกมเข้าไว้ด้วยกัน
PepeNode สร้างระบบเกมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเดิมของเกม P2E รุ่นก่อน โดยผู้เล่นสามารถ “ขุด” โทเค็น PEPENODE ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจริง หรือเข้าใจเทคนิคซับซ้อน
กลไกของเกมอิงจากการวางแผนสร้างเหมืองเสมือน ผู้เล่นต้องเลือก node ที่เหมาะสม วางผังห้องขุดเสมือน และอัปเกรดอุปกรณ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งระบบขุดมีความสมดุลและประสิทธิภาพสูง ก็ยิ่งสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น
สิ่งที่น่าสนใจคือ ทุกครั้งที่ผู้เล่นใช้โทเค็นเพื่ออัปเกรดหรือซื้อ node ใหม่ 70% ของโทเค็นจะถูกเบิร์นถาวร กลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ “deflationary” ที่ช่วยลดปริมาณเหรียญหมุนเวียนในตลาด ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อมูลค่าในระยะยาว
นอกจากนี้ โทเค็นที่ใช้ในเกมยังไม่ถูกขายทิ้งไปง่ายๆ แต่ถูกนำกลับเข้าสู่ระบบ เช่น ใช้สำหรับอัปเกรดหรือขยายห้องขุดต่อเนื่อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน และเมื่อผู้เล่นพัฒนาเหมืองจนถึงระดับสูงสุด ระบบยังเปิดโอกาสให้ขุดเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Pepe (PEPE) หรือ Fartcoin (FARTCOIN) ได้อีกด้วย ซึ่งนั่นช่วยให้ PepeNode กลายเป็น เหรียญมีมน้องใหม่ ที่มีมิติการใช้งานจริงมากกว่าการเก็งกำไร
ผู้ถือ PepeNode เริ่มรับผลตอบแทนได้ตั้งแต่ก่อนเกมเปิดตัว
แม้เกมจะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ถือเหรียญ PEPENODE สามารถเริ่มสร้างรายได้ได้แล้ว ผ่านระบบ staking protocol ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 653% APY ซึ่งช่วยเปลี่ยนช่วงเวลารอคอยให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างผลตอบแทน
จนถึงตอนนี้ มีโทเค็นกว่า 1.2 พันล้านเหรียญ หรือประมาณ 68% ของโทเค็นพรีเซลทั้งหมด ถูกนำไป stake แล้ว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพของโปรเจกต์นี้ ทีมพัฒนาเองก็แสดงความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแบบที่โปรเจกต์พรีเซลหลายรายเคยเจอ — ระดมทุนได้แต่ขาดแรงขับเคลื่อนหลังจบการขาย
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือเหรียญเริ่มรับผลตอบแทนตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ PepeNode ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และยิ่งตอกย้ำความเป็นโปรเจกต์เกมคริปโตที่ผสมผสานกลยุทธ์และการลงทุนอย่างลงตัว
วิธีเข้าร่วมพรีเซลและเริ่มต้นลงทุนใน PEPENODE
สำหรับผู้ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของ PepeNode สามารถเข้าซื้อได้ผ่าน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โดยรองรับการชำระด้วย ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC-20 และ BEP-20) รวมถึงบัตรเครดิต/เดบิตทั่วไป
ผู้ซื้อสามารถเชื่อมต่อผ่านกระเป๋าเงินที่รองรับ เช่น Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น กระเป๋า Crypto และ Bitcoin ที่ดีที่สุด ที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายที่สุดในตลาด ขณะนี้ PepeNode ได้ถูกจัดอยู่ในหมวด Upcoming Tokens ของ Best Wallet ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามราคา ซื้อ และเคลมเหรียญได้โดยตรงเมื่อโปรเจกต์เปิดตัว
ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้แบบพาสซีฟยังสามารถนำโทเค็นไป Stake ผ่าน ระบบ Staking ของโปรเจกต์ ได้ทันที และเพื่อความมั่นใจ โค้ดสมาร์ตคอนแทรกต์ของ PepeNode ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult แล้วเรียบร้อย
หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Pepenode แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
ขยายการเรียนรู้ต่อจาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และสื่อสารกับทีมงานผ่าน X และ ช่อง Telegram
