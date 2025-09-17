โอกาสทองวันสุดท้าย! ขุดเหรียญ PepeNode ก่อนปิด ICO
วันพุธที่ 17 กันยายน 2025 – PepeNode (PEPENODE) เกมขุดเหรียญมีมเสมือนจริงเกมแรกของวงการ สามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือเวลาอีกเพียง 24 ชั่วโมงสุดท้ายในการเข้าร่วม!
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Altcoin Season และมีแนวโน้มสูงที่จะตามมาด้วยวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ของเหรียญมีม
PepeNode มอบความได้เปรียบให้กับนักลงทุนกลุ่มแรก เพราะเมื่อโปรเจกต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้จะสามารถขุดเหรียญมีมผ่านแดชบอร์ดการขุดเสมือนจริง ซึ่งสามารถรับโทเค็นอย่าง Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) และเหรียญอื่น ๆ ได้อย่างมีกลยุทธ์
ปัจจุบัน โปรเจกต์ยังอยู่ในช่วงแรกของรอบพรีเซล โดยราคาโทเค็นในรอบปัจจุบันอยู่ที่ $0.0010617
ราคานี้จะปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ยังลังเลอาจต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นในรอบถัดไป
เหรียญมีมเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร และ PepeNode เข้ามามีบทบาทตรงไหน
เมื่อปีที่แล้ว หนึ่งในโทเค็นที่โดดเด่นในวงการเหรียญมีมคือ PEPE ซึ่งเป็นเหรียญมีมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละคร Pepe the Frog ของ Matt Furie โดยราคาได้พุ่งไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $0.00002803
ในช่วงที่พีคที่สุด PEPE มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ และนักเทรดกลุ่มแรก ๆ สามารถทำกำไรได้สูงถึง 20.9 เท่า หรือคิดเป็นการลงทุนเพียง $1,000 ในช่วงเปิดตัว ที่จะเติบโตกลายเป็นเงินราว $20,917 ปัจจุบัน PEPE ยังคงรักษาสถานะเป็นเหรียญมีมที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสาม
ที่มา: TradingView
อีกหนึ่งโทเค็นที่สร้างปรากฏการณ์ในตลาดกระทิงของเหรียญมีมปี 2024 และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปี 2025 คือ FARTCOIN ซึ่งถือกำเนิดจาก Truth Terminal แชทบอท AI อิสระที่พัฒนาโดย Andy Ayrey เมื่อต้นปีนี้ FARTCOIN มีมูลค่าพุ่งสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ และแม้จะปรับตัวลงมาเหลือไม่ถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังคงเป็นเหรียญมีมที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่ 12
สิ่งที่น่าทึ่งคือในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว FARTCOIN มีมูลค่าเพียง 40 ล้านดอลลาร์ แต่ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มันกลับพุ่งทะยานสู่ระดับพันล้าน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเหรียญมีมสามารถเติบโตทั้งในด้านความนิยมและเสถียรภาพได้อย่างรวดเร็วเพียงใด
ในขณะที่มูลค่าตลาดรวมของเหรียญมีมกำลังไต่ระดับกลับไปสู่ 1 แสนล้านดอลลาร์ จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเหรียญที่เป็นที่ยอมรับอย่าง PEPE และ FARTCOIN ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่น จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดกระทิงรอบถัดไป พร้อมกับโทเค็นดาวรุ่งอย่าง MemeCore (M)
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโทเค็นเหล่านั้นสามารถรับเป็นรางวัลโบนัสเพิ่มเติมจากการขุดเหรียญของคุณได้?
ด้วย PepeNode เพียงแค่วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการผสมผสานโหนดต่าง ๆ เพื่อสร้างเซ็ตอัปที่ทำงานเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินจากเหรียญมีมที่ทำงานตลอดเวลา
นี่คือแนวคิดหลักของ PepeNode: การเปลี่ยนการขุดเหรียญมีมให้ทั้งสนุกและต้องใช้กลยุทธ์
PepeNode เกมวางแผนที่ให้รางวัลตั้งแต่วันแรก
PepeNode กำลังสร้างเกมขุดเหรียญเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถออกแบบเครื่องขุดของตัวเองและรับเหรียญมีมอย่าง PEPE, FARTCOIN และอื่น ๆ อีกมากมาย
เกมนี้เล่นเหมือนเกมวางแผนกลยุทธ์ โดยแต่ละโหนดเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว การผสมผสานโหนดเหล่านี้อย่างถูกวิธีจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้เล่นจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด
ยิ่งเซ็ตอัปมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้น พร้อมรับรางวัลโบนัสในรูปแบบของเหรียญมีมชั้นนำสำหรับเครื่องขุดที่ถูกปรับแต่งมาอย่างดีที่สุด
หากเซ็ตอัปยังทำงานได้ไม่ดีพอ ผู้ใช้สามารถเพิ่มโหนดใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทน หรือขายโหนดคืนได้เหมือนกับการขายฮาร์ดแวร์เพื่อรับโทเค็นที่ใช้ไปคืนมา โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือระบบที่ให้รางวัลแก่การเล่นอย่างชาญฉลาดและความยืดหยุ่น
และสิ่งที่ดีที่สุดคือ ในขณะที่เกมตัวเต็มกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา นักลงทุนกลุ่มแรกก็ไม่จำเป็นต้องรอเพื่อสร้างผลตอบแทน ผู้ที่ซื้อโทเค็นในช่วงพรีเซลสามารถนำโทเค็นไป Stake ได้ทันทีเพื่อรับผลตอบแทนแบบไดนามิกที่ 1,108% APY
นี่คือกลไกที่ออกแบบมาเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้โปรเจกต์หลีกเลี่ยง “ช่วงเวลาที่น่าเบื่อ” ที่โปรเจกต์พรีเซลส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมื่อกระแสความสนใจลดลงระหว่างช่วงเปิดตัวและก่อนเข้าลิสต์ในตลาด
Mine-to-Earn อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่แห่งอนาคตวงการคริปโต
ย้ำอีกครั้งว่า PepeNode คือโปรเจกต์เหรียญมีมแนวคิด Mine-to-Earn โปรเจกต์แรกในโลกคริปโต หนึ่งในปัญหาที่โปรเจกต์นี้เข้ามาแก้ไขคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่มักจะทำลายโมเมนตัมของโปรเจกต์พรีเซลส่วนใหญ่
แต่ยิ่งไปกว่านั้น โปรเจกต์นี้ยังช่วยทลายกำแพงด้านต้นทุนที่สูงลิ่วของการติดตั้งฮาร์ดแวร์จริงเพื่อใช้ในการขุดเหรียญมีมอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น Dogecoin (DOGE) ซึ่งสามารถขุดได้ด้วยเครื่องขุดราคาแพงเท่านั้น ทำให้นักขุดรายย่อยไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ ส่วนเหรียญมีมอื่น ๆ ก็เลี่ยงการขุดไปเลย โดยหันไปใช้ระบบ Staking หรือ Yield Farming ซึ่งหากคุณเคยลองแล้วจะพบว่ามันเป็นวิธีการรับคริปโตที่ค่อนข้างไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
PepeNode เข้ามาเปลี่ยนสมการนี้ด้วยการทำให้การขุดเหรียญเป็นแบบเสมือนจริงและอยู่ในรูปแบบของเกม ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือการขจัดอุปสรรคด้านฮาร์ดแวร์ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนการสร้างผลตอบแทนให้กลายเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
หากแนวคิดนี้ได้รับความนิยม แน่นอนว่าจะต้องมีผู้ลอกเลียนแบบตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยพื้นฐานทางด้านเครื่องขุดเสมือนที่สามารถขุดเหรียญได้เงินจริง จึงถูกจัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 และเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตามอง
แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าต้นฉบับ และโอกาสที่ดีที่สุดในการคว้าความได้เปรียบจากการเป็นผู้บุกเบิกคือช่วงเวลาที่ PepeNode ยังอยู่ในรอบพรีเซล
วิธีการซื้อโทเค็น PEPENODE
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเป็นเจ้าของโทเค็น PEPENODE ตั้งแต่ช่วงพรีเซล สามารถตรงไปที่เว็บไซต์ทางการเพื่อเริ่มต้นได้ทันที โดยรองรับการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC-20 และ BEP-20) หรือแม้แต่บัตรเครดิตและเดบิต
คุณสามารถเชื่อมต่อ Wallet ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น Best Wallet ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งใน Wallet สำหรับคริปโตและบิตคอยน์ที่ดีที่สุดในตลาดขณะนี้ นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนกลุ่มแรก Smart Contract ของโปรเจกต์ยังได้รับการตรวจสอบโดย Coinsult เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากคุณต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ
และอย่าลืม! เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของทีมและโปรเจกต์อย่างใกล้ชิดผ่าน X (Twitter) และ ช่อง Telegram เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญและประกาศต่างๆ