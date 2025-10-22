แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ? Pepenode ทำให้การขุดเหรียญคริปโตคลีนกว่าที่เคย!
เป็นที่รู้กันว่าการขุด Bitcoin (BTC) ในยุคนี้กินพลังงานมหาศาล ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าการขุด 1 BTC ใช้ไฟเทียบเท่าบ้าน 61 หลังตลอดปี
PepeNode (PEPENODE) จึงเปิดทางเลือกใหม่ที่สะอาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะขุด BTC ผู้เล่นสามารถขุดเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Pepe (PEPE) และ Fartcoin (FARTCOIN) ที่เคยทำผลตอบแทนสูงถึง 125x และ 17x ในเวลาอันสั้น
ความสนใจพรีเซลพุ่งต่อเนื่อง โดย PepeNode ระดมทุนไปแล้วกว่า $1.9 ล้าน ก่อนรอบราคาถัดไป ปัจจุบันโทเค็นราคา $0.0011138 ก่อนจะปรับขึ้นในรอบใหม่
ขุด 1 Bitcoin สูบไฟเท่าบ้าน 61 หลัง! นักขุดรายย่อยถอดใจทั่วโลก
ใครว่าขุด Bitcoin ง่ายเหมือนในหนัง? งานวิจัยจาก NFTevening เผยความจริงสุดโหด การขุด Bitcoin (BTC) แค่ 1 เหรียญ ต้องใช้พลังงานกว่า 6.4 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือเทียบเท่าบ้านในสหรัฐฯ 61 หลังใช้ไฟตลอดทั้งปี! ถ้าเอาไปขับ Tesla Model 3 ก็วิ่งรอบโลกได้ถึง 86 รอบ เลยทีเดียว
ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับนักขุดทั่วไป การจะได้แค่ 1 BTC อาจต้องใช้ไฟกว่า 44,000 kWh ต่อเดือน และใช้เวลานานถึง 12 ปี กว่าจะขุดสำเร็จ เรียกได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนธรรมดา
ปัญหาไม่ได้มีแค่พลังงาน แต่ยังรวมถึงต้นทุนด้วย — ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขุด 1 BTC ในสหรัฐฯ ตอนต้นปี 2025 พุ่งแตะ $107,000 ขณะที่ราคาตลาดอยู่เพียง $57,000 เท่านั้น ทำให้นักขุดรายย่อยขาดทุนยับและทยอยถอนตัวออกจากสนาม เหลือเพียงผู้เล่นรายใหญ่เท่านั้นที่ยังพอสู้ไหว
ต้นทุนที่พุ่งตามค่า hashrate ซึ่งแตะระดับ 1.069 ZH/s ทำให้ผู้ขุดรายเล็กเริ่มถูกกีดออกจากตลาด แม้จะยังมีกำไร แต่ผลตอบแทนก็เทียบไม่ได้กับเหรียญมีมที่มักพุ่งหลายเท่าตัวในเวลาไม่นาน
ด้วย “ระบบขุดเสมือน” ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้จากเหรียญมีมโดยไม่ต้องใช้พลังงานมหาศาล เป็นแนวคิดแนวใหม่แบบ mine-to-earn ที่พัฒนาต่อยอดจากกระแส play-to-earn และอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการขุดเหรียญในยุคต่อไป
อนาคตของการขุดคริปโต อาจไม่ใช่แค่เครื่องขุด แต่คือเกมที่คุณเล่นได้จริง
ลองนึกภาพการขุดคริปโตที่ไม่ต้องเปลืองพลังงาน ไม่ต้องซื้อเครื่องขุดราคาแพง แต่ใช้ “ทักษะ” และ “เวลา” ของคุณแทน เพื่อสร้างรายได้เป็นคริปโตจริง ๆ – ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหม?
แต่ตอนนี้ฝันนั้นเริ่มเป็นจริงแล้ว เพราะ PepeNode สามารถระดมทุนได้กว่า 1.9 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนช่วงแรกภายในเวลาไม่นาน แสดงให้เห็นถึงความสนใจมหาศาลต่อแนวคิดนี้
PepeNode มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “virtual mining” หรือ “ขุดเสมือนจริง” ที่เปลี่ยนการขุดให้เข้าถึงง่ายขึ้น ทุกคนสามารถเริ่มได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือราคาแพงหรือแข่งขันกับเหมืองใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการ “คืนสิทธิ์การขุด” ให้คนทั่วไปอีกครั้ง และอาจเป็นก้าวสำคัญของการขุดคริปโตยุคใหม่
แทนที่จะต้องพึ่งพาเครื่องขุดมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์หรือใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาล PepeNode กลับเลือกเส้นทางใหม่ที่ให้รางวัลกับ “กลยุทธ์ ความแม่นยำ และการบริหารจัดการ” ของผู้เล่น
ในโลกของ PepeNode การขุดไม่ได้วัดกันที่พลังเครื่อง แต่ขึ้นอยู่กับ “ไหวพริบ”
ผู้เล่นสามารถสร้างรายได้จากการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด — ตั้งแต่การเลือกเชื่อมต่อโหนดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การอัปเกรดห้องเซิร์ฟเวอร์เสมือน ไปจนถึงการเพิ่ม hashrate เพื่อแย่งรางวัลคริปโตแบบเรียลไทม์
นี่คือการ “ขุดคริปโตแนวใหม่” ที่ผสมผสานความสนุก ความท้าทาย และรายได้เข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนพลังงานมหาศาลเหมือนระบบขุดแบบเดิม
ในขณะที่เครือข่าย Bitcoin ยังถูกวิจารณ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าขนาดมหึมา PepeNode กลับนำเสนอแนวทางที่สะอาดกว่าเกือบ 100% เพราะแทบไม่ใช้พลังงานจริงเลย ถือเป็นการขุดที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
สิ่งที่ทำให้ PepeNode แตกต่าง คือการเปลี่ยน “การขุดเพื่อรับรางวัล” ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมจริง ไม่ใช่แค่การ stake ทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ “ความสามารถในการบริหารระบบดิจิทัล” ของแต่ละคนโดยตรง
หากแนวคิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น PepeNode ก็อาจเป็นวิวัฒนาการต่อจากยุค Play-to-Earn (P2E) และปูทางสู่ยุคใหม่ที่บล็อกเชนเปลี่ยน “กลยุทธ์และการเล่นเกม” ให้กลายเป็นมูลค่าจริงในโลกคริปโต
ขุดเหรียญมีมตัวท็อปได้ง่าย ๆ แบบรักษ์โลก กับโมเดลใหม่ที่น่าจับตา
แม้ Bitcoin จะยังครองตำแหน่ง “ทองคำแห่งโลกคริปโต” ที่นักขุดทั่วโลกต่างหมายตา แต่ความจริงคือ การขุดในตอนนี้ได้กลายเป็นเกมของรายใหญ่เท่านั้น เพราะมีต้นทุนสูงและการแข่งขันดุเดือด
รางวัลจากการขุดหนึ่งบล็อกมีมูลค่ากว่า 360,000 ดอลลาร์ หรือราว 13 ล้านบาท หากอิงราคาปัจจุบันที่ประมาณ 108,000 ดอลลาร์ต่อ BTC ซึ่งอาจมากพอที่จะดึงดูดมืออาชีพ แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนทั่วไปที่อยากเริ่มต้น
แม้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Tom Lee จาก Fundstrat และ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX จะมองว่า Bitcoin อาจพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้นราว 2.3 เท่า แต่ในโลกคริปโต การโตแค่นี้ยังไม่ถือว่า “หวือหวา”
ในทางกลับกัน เหรียญมีมกลับสร้างเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่า โดยเฉพาะ FARTCOIN ที่ราคาพุ่งกว่า 1,704% จากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน และหากใครขายได้ในจุดสูงสุดช่วงมกราคมที่ผ่านมา ผลตอบแทนจะสูงถึง 12,285% หรือกว่า 123 เท่า ของเงินลงทุนเลยทีเดียว
กระแสเหรียญมีมยังคงร้อนแรง โดยเฉพาะ PEPE ที่กลายเป็นตัวอย่างชัดเจนของการเติบโตแบบก้าวกระโดด นับจากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ราคาของโทเค็นนี้ทะยานขึ้นกว่า 12,518% หรือเทียบเท่ากับการเพิ่มมูลค่าถึง 125 เท่า ภายในเวลาไม่ถึงปี
และสำหรับนักลงทุนที่ขายออกในช่วงพีกสุดเดือนธันวาคม 2023 ผลตอบแทนยิ่งทวีคูณขึ้นไปถึง 50,762% หรือราว 508 เท่า จากจุดต่ำสุด กลายเป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่ให้ผลตอบแทนเหนือความคาดหมายที่สุดในรอบปี
ผลตอบแทนระดับหลายร้อยเท่าของ PEPE และ FARTCOIN ภายในเวลาไม่นาน ทำให้การเติบโตของ Bitcoin ที่คาดว่าจะเพิ่มเพียง 2.3 เท่าดูจืดไปทันที จึงไม่แปลกที่เหรียญมีมกลายเป็นกลุ่มที่นักลงทุนคริปโตให้ความสนใจสูง เพราะเข้าถึงง่ายและมีโอกาสทำกำไรสูง
PepeNode จึงหยิบแนวคิดนี้มาสร้างระบบ “ขุดเสมือน” ให้ผู้เล่นสามารถสร้างและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง ยิ่งบริหารได้ดี ยิ่งมีโอกาสรับรางวัลเป็นโทเค็นยอดนิยมอย่าง PEPE, FARTCOIN และเหรียญมีมอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีระบบ Leaderboard จัดอันดับผู้เล่นตามผลงาน ทำให้การขุดใน PepeNode ไม่ใช่แค่เกม แต่เป็นอีกช่องทางล่าเหรียญตัวท็อปของตลาดคริปโตอย่างแท้จริง
พรีเซล PepeNode เปิดแล้ว! ขุดเหรียญเสมือน ง่ายกว่าที่คิด
ใครสนใจระบบ mine-to-earn ของ PepeNode สามารถเข้าร่วมพรีเซลได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ทางการ รองรับการชำระด้วย ETH, BNB, USDT (ERC-20/BEP-20) หรือบัตรเครดิต/เดบิต
ผู้ซื้อเชื่อมต่อผ่านกระเป๋าเงินยอดนิยมอย่าง Best Wallet ที่มีฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” ทำให้ซื้อ ติดตาม และรับโทเค็นได้ง่าย ๆ ในแอป นอกจากนี้ สัญญาอัจฉริยะของ PepeNode ผ่านการตรวจสอบจาก Coinsult เพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและโปร่งใส
ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดได้ทาง X และ Telegram หรือเข้าเว็บไซต์ PepeNode เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม