วาฬ Bitcoin ยุคแรกขยับอีกแล้ว! โอน 40,000 BTC มูลค่า $4.75 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก The Block ตลาดคริปโตกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากวาฬ Bitcoin (BTC) ยุคบุกเบิก ที่ได้ทำการโอน Bitcoin เพิ่มเติมอีก 40,192 BTC คิดเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 4.75 พันล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ใหม่ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อยู่ดังกล่าวสงบนิ่งมานานถึง 14 ปี และเพิ่งมีการเคลื่อนย้ายล็อตแรกไปก่อนหน้านี้ไม่นาน ทำให้เกิดการคาดการณ์ในวงกว้างว่าอาจเป็นสัญญาณของการเทขายครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา Bitcoin ในอนาคตอันใกล้นี้ การเคลื่อนไหวของ Bitcoin จำนวนมหาศาลนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองเป็นพิเศษ

เจาะลึกการเคลื่อนไหวของวาฬ Bitcoin มูลค่ามหาศาล

ข้อมูลจาก On-chain เผยให้เห็นว่า ที่อยู่กระเป๋าเงินของวาฬ Bitcoin ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2011 ได้กลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยล่าสุดมีการโอน Bitcoin จำนวน 40,192 BTC ไปยังที่อยู่ใหม่ที่ขึ้นต้นด้วย “bc1qs” การทำธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้าย Bitcoin ทั้งหมดกว่า 80,000 BTC ที่วาฬรายนี้ถือครองอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ได้มีการโอน Bitcoin ล็อตแรกจำนวน 40,010 BTC ไปยังที่อยู่สองแห่งที่ Arkham แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระบุว่าเป็นของ Galaxy Digital

ที่มา Arkm.com

การโอน Bitcoin ไปยัง Galaxy Digital ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการซื้อขายนอกตลาด (OTC) สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่าง Lookonchain ที่มองว่าวาฬรายนี้กำลังเตรียมที่จะขาย Bitcoin จำนวนมหาศาลผ่านช่องทางส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรงต่อราคาในตลาดสาธารณะ ข้อมูลยังชี้ว่า Bitcoin บางส่วนจากล็อตแรกได้ถูกส่งต่อไปยังกระดานเทรด OKX แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความตั้งใจในการขาย Bitcoin ในครั้งนี้

การขายผ่านช่องทาง OTC อาจช่วยลดผลกระทบต่อราคาได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ บิทคอยน์ถูกเทขายแต่ราคายังคงแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง

การเคลื่อนย้าย Bitcoin ที่เหลืออีก 40,192 BTC ในครั้งล่าสุดนี้ จึงถูกมองว่าเป็นขั้นตอนต่อไปในแผนการเทขาย นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Bitcoin จำนวนนี้ถูกส่งต่อไปยัง Galaxy Digital หรือกระดานเทรดอื่น ๆ ก็จะเป็นการยืนยันว่าวาฬรายนี้มีแนวโน้มที่จะ “เทขายอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา Bitcoin แม้ว่าราคา Bitcoin ในปัจจุบันจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็ตาม

แรงกดดันต่อราคา Bitcoin ไม่ได้มาจากวาฬเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความกังวลจากฝั่งผู้กำหนดนโยบายด้วย ดังที่ล่าสุดมี คำเตือนจาก ส.ว. สหรัฐฯ เกี่ยวกับ Bitcoin ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง

ใครคือวาฬ Bitcoin ปริศนา? และทำไมถึงขยับตอนนี้?

การตื่นขึ้นของวาฬ Bitcoin รายนี้ได้จุดประกายการคาดเดาไปต่างๆ นานาเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของ บ้างก็ว่าเป็น “Bitcoin Jesus” อย่าง Roger Ver หรือแม้กระทั่งหน่วยงาน CIA และ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดตามการวิเคราะห์ของ Conor Grogan ผู้อำนวยการของ Coinbase คือ วาฬรายนี้น่าจะเป็นนักขุด Bitcoin ยุคแรก ๆ ตั้งแต่สมัยที่รางวัลต่อบล็อกยังอยู่ที่ 50 BTC ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การแข่งขันยังไม่สูงเท่าปัจจุบัน ทำให้สามารถสะสม Bitcoin จำนวนมากได้

สาเหตุที่วาฬรายนี้เลือกที่จะเคลื่อนย้าย Bitcoin ในตอนนี้ น่าจะมาจากการที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (All-Time High) เหนือระดับ $123,000 ดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้ (ตามข้อมูลในแหล่งข่าว) จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทำกำไรจาก Bitcoin ที่ถือครองมานานกว่าทศวรรษ เพื่อให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของ Bitcoin ที่วาฬรายนี้ถือครอง จำนวน 80,000 BTC นั้นมีมูลค่ามากกว่า Bitcoin ที่รัฐบาลเยอรมนียึดและเทขายไปเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนตลาดที่วาฬ Bitcoin รายนี้มีอยู่ในมือ

การเคลื่อนย้าย Bitcoin จำนวน 80,000 BTC ของวาฬยุคบุกเบิกหลังจากสงบนิ่งมา 14 ปี ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม แม้ว่าการขายผ่านช่องทาง OTC อาจช่วยลดความผันผวนของราคา Bitcoin ในระยะสั้นได้ แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีแรงเทขายขนาดใหญ่รออยู่ในตลาด การกระทำดังกล่าวได้สร้างความกังวลและเพิ่มความระมัดระวังในหมู่นักลงทุน Bitcoin ทั่วโลก ดังนั้น การติดตามข้อมูล on-chain และความเคลื่อนไหวของวาฬรายใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประเมินทิศทางของราคา Bitcoin และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวาฬในระยะสั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมองภาพรวมในระยะยาวก็จำเป็นเช่นกัน ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนได้คาดการณ์ แนวโน้มราคา Bitcoin ในอนาคตข้างหน้า ไว้อย่างน่าสนใจเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ