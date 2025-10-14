เหรียญใหม่สาย Solana! $SNORT ลุ้นพุ่ง 100x นักวิเคราะห์ชี้เป้าถึง $1.98
วงการคริปโตกำลังจับตาเหรียญใหม่มาแรงอย่าง Snorter Bot Token ซึ่งเป็นโทเค็นของบอทเทรด Snorter บน Telegram ที่สร้างบนเครือข่าย Solana สร้างความฮือฮาด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลไปแล้วกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ และกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเปิดขาย
นักลงทุนต่างคาดหวังว่าเหรียญใหม่ตัวนี้อาจเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Banana Gun และมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ!ไปยัง Snorter Token
เจาะลึก Snorter Bot Token เหรียญใหม่ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Solana
Snorter Bot Token ($SNORT) คือเหรียญใหม่ที่ขับเคลื่อนบอทเทรด Snorter บน Telegram ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความได้เปรียบให้กับนักลงทุนด้วยการสร้างบนบล็อกเชนของ Solana โดยตรง จุดเด่นสำคัญคือการแก้ปัญหาที่โปรเจกต์คู่แข่งบน Ethereum ต้องเผชิญ ทั้งความเร็วในการยืนยันธุรกรรมที่ช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป
แม้ว่าคู่แข่งอย่าง Banana Gun หรือ Maestro จะรองรับบล็อกเชนหลายเครือข่าย แต่ก็ยังคงติดข้อจำกัดของ Ethereum ในทางกลับกัน การที่ Snorter เลือกใช้ Solana เป็นฐานหลัก ทำให้มั่นใจได้ถึงความเร็วในการทำงานที่เหนือกว่า นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมแบบ Multi-chain ยังเปิดทางให้โปรเจกต์สามารถขยายไปยัง Binance และ Ethereum ได้ในอนาคต
ความแข็งแกร่งของโปรเจกต์นี้สะท้อนผ่านตัวเลขการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าประทับใจ โดย Snorter Bot Token สามารถระดมทุนได้ถึง 4.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเงินทุนส่วนตัวที่ Banana Gun ได้รับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของเหรียญใหม่ตัวนี้อย่างสูง
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! คาดการณ์ราคาเหรียญใหม่ Snorter Bot Token อาจพุ่ง 100x
ด้วยภาพรวมของตลาดคริปโตที่ดูมีแนวโน้มไปในทิศทางบวก โดยเฉพาะ Bitcoin ที่เริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวและสถาบันเข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่เหรียญใหม่อย่าง Snorter Bot Token จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
นักวิเคราะห์จาก CryptoNews ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำในวงการได้ประเมินว่าราคา Snorter Bot Token อาจพุ่งไปถึง 1.21 ดอลลาร์หลังเข้าสู่ตลาดและหากเกิด Altcoin Season ซึ่งคิดเป็นการเติบโตกว่า 1,027% หรือประมาณ 11.3 เท่าจากราคาพรีเซลปัจจุบันที่ 0.1073 ดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น การคาดการณ์สำหรับปี 2026 ยังดูสดใสยิ่งขึ้น โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าราคาอาจทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.98 ดอลลาร์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 1,745% หรือมีโอกาสเติบโตกว่า 18.4 เท่าจากราคาปัจจุบันหากบอทเทรดประสบความสำเร็จ
ความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้มาจากนักวิเคราะห์เท่านั้น แต่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง Alessandro De Crypto และ Apex Syndicate ยังมองการณ์ไกลกว่านั้น โดยพวกเขามองว่า Snorter Bot Token เป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนปี 2025 และคาดว่าราคาอาจพุ่งแรงถึง 100 เท่าหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ความมั่นใจนี้เกิดจากการที่โปรเจกต์เลือกเปิดตัวแบบสาธารณะเพื่อแข่งขันกับเจ้าตลาดอย่าง Maestro และ Banana Gun โดยตรง โดยมีเทคโนโลยีของ Solana เป็นแต้มต่อสำคัญ
โค้งสุดท้าย! วิธีเข้าร่วมพรีเซลเหรียญใหม่ Snorter Bot Token ก่อนพลาดโอกาส
ขณะนี้ การขาย Snorter Bot Token รอบพรีเซลได้เข้าสู่ช่วง 11 วันสุดท้ายแล้ว ซึ่งนับเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เป็นเจ้าของเหรียญใหม่นี้ในราคาต่ำสุดก่อนที่จะถูกลิสต์บนกระดานเทรดต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการลิสต์
นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมพรีเซลและชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อ Snorter Bot Token ในช่วงพรีเซลยังจะได้รับผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุด 110% ต่อปีซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงแรก
นี่คือโอกาสสุดท้ายในการเข้าซื้อเหรียญใหม่ที่มีศักยภาพสูงบนเครือข่าย Solana ก่อนที่ราคาอาจจะพุ่งทะยานรับกระแส Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง!
สำหรับผู้ที่ติดตาม Snorter Token มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ราคา Snorter Token และวิธีซื้อ Snorter Token ทีละขั้นตอนเพื่ออัปเดตมุมมอง
เกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมผ่านเว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และเสริมมุมมองจาก X และ ช่อง Telegram
