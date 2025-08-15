BTC $117,677.87 -3.13%
Maxi Doge กวาด $900K ไวเว่อร์! เป้าต่อไปพุ่ง 1,000x ล้ม Dogecoin?

Maxi Doge Memecoin เหรียญมีม
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

กระแสแรงไม่หยุดสำหรับ Maxi Doge (MAXI) หลังโกยยอดพรีเซลทะลุ $900,000 ภายในเพียง 2 สัปดาห์

เหรียญมีมตัวนี้ตั้งใจลุยสุดทาง และตอนนี้ไม่มีเหรียญไหนกระหายชัยชนะเท่า MAXI อีกแล้ว หลังอยู่ภายใต้ร่มเงาตระกูล Shiba Inu มานาน ตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่แซง SHIB แต่จะมุ่งพุ่งชน Dogecoin (DOGE) เลยทีเดียว

ผู้ถือ MAXI กำลังจะได้สนุกเต็มที่ เพราะเป้าหมายไม่ใช่เล่น ๆ แต่มันคือการพุ่งไปให้ไกลสุดทาง พร้อมให้ทุกคนที่เชื่อมั่นไปด้วยกัน

ตอนนี้ราคาอยู่ที่ $926.95K ต่อโทเค็น และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละนิด

Maxi Doge ไม่สนเส้นกราฟบาง ๆ แต่เน้นโชว์พลังของจริง!

นักวิเคราะห์เผยว่า DOGE เพิ่งเกิดสัญญาณ Golden Cross ครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งครั้งนั้นราคาพุ่ง 130% ภายใน 4 สัปดาห์ ก่อนหน้านั้นในพฤศจิกายน 2023 ก็ขึ้นมา 25% ใน 1 เดือน และพฤศจิกายน 2020 ก็เปิดรอบขาขึ้นยาวถึง 4 เดือน จนดันราคาทะยานถึง 1,000%

Golden Cross คือการที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย 200 วัน เป็นสัญญาณที่สายเทคนิคชอบวิเคราะห์กัน แต่สำหรับ MAXI มันก็แค่เส้นตรง 2 เส้นบาง ๆ ตัดกันเท่านั้น

Dogecoin/Tether
ที่มา: TradingView

สำหรับ MAXI กำไรจริงต้องมาจากพลัง เพราะถ้าไร้พลัง ก็ไร้กำไร

ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ทุกครั้งที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น มันมักจะเกิดในเดือนพฤศจิกายนเสมอ ดังนั้น ถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย คราวนี้อาจไม่ใช่ DOGE ที่จะได้รับตำแหน่งแชมป์ แต่เป็นผู้ท้าชิงรายอื่นแทน

ถ้า Batman มีกล้าม Superman ก็ต้องระวัง – การเดิมพันแบบสุดตัวของ MAXI

สำหรับ MAXI ความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรที่ degen ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจริง ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์

และการออกแรงเฮือกสุดท้ายมักมีความหมายที่สุด

Maxi Doge ไม่ต่างจาก Batman ที่กำลังเพิ่มน้ำหนักเวทบนบาร์เพื่อเตรียมเผชิญหน้ากับ Superman – แม้ในทางเทคนิคแล้ว เขาแทบไม่มีโอกาสต่อกรกับมนุษย์เทพได้เลย แต่เขาก็ยังคงเพิ่มแผ่นเวทเข้าไปเรื่อย ๆ

หลักการนี้ชวนให้นึกถึงแนวคิดจากหนังสือ “Rich Dad, Poor Dad” ที่ว่า “ผู้ชนะไม่กลัวแพ้ แต่คนแพ้ต่างหากที่กลัว”

แม้คู่ต่อสู้จะเป็นถึง Dogecoin ที่ครองบัลลังก์เหรียญมีม แต่ Maxi Doge ก็พร้อมทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบในเกมนี้ และเช่นเดียวกับ Batman ที่ไม่มีทางลงสนามมือเปล่า

อาวุธลับที่ใช้ล้ม DOGE คือการเปิดตัวด้วยเลเวอเรจ 1,000x ครั้งแรกในโลกคริปโต เหมาะกับคนที่พร้อมเดินหน้าเต็มสูบ ชนิดที่หากไม่ได้เงินล้านก็หมดตัว ไม่มีตรงกลาง

แถมยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะโครงการ MAXI เตรียมทุ่ม 25% ของเงินพรีเซลลง Maxi Fund เพื่อใช้เป็นคลังสงคราม ปลุกกระแสและดึงชาวคริปโตมาปั่นบัลลังก์หมามีมให้ตัวเอง

Tokenomics's Maxi Doge

สิ่งที่เหล่า Bro เริ่มพูดกัน

ดูเหมือน Maxi Fund จะเริ่มโชว์พลังแล้ว เพราะกระแส MAXI เริ่มเข้าหูชาวคริปโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตชื่อดังอย่าง ClayBro ได้ออกมาวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา MAXI ทำให้หลายคนในวงการเริ่มมองว่ามันอาจกลายเป็นมีมหมาตัวท็อปตัวใหม่ของตลาด

หนึ่งในการคาดการณ์ที่ ClayBro หยิบมาวิเคราะห์ ชี้ว่า MAXI อาจพุ่งไปแตะ $0.03 ในรอบซูเปอร์ไซเคิลของเหรียญมีมครั้งหน้า ซึ่งเท่ากับกำไรทะลุ 11,800% จากราคาพรีเซลตอนนี้

ตัวเลขนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองของ 99Bitcoins แพลตฟอร์มให้ความรู้คริปโตชื่อดัง ที่ประเมินว่า MAXI มีโอกาสโตได้ถึง 100 เท่า

สรุปแล้ว MAXI กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และดูเหมือนว่ากลุ่มผู้สนับสนุนใหม่ ๆ จะเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของสุนัขกล้ามแน่นหนัก 240 ปอนด์ตัวนี้ ที่พร้อมจะยกวงการ meme coin ทั้งหมดขึ้นมาด้วยตัวเอง หากนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

เพราะถ้า Elon Musk เคยส่ง Dogecoin ไปถึงดวงจันทร์มาแล้ว เส้นทางของ Maxi Doge ก็ดูเหมือนจะมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นอย่างดาวอังคาร และอาจไปถึงที่หมายก่อนที่ SpaceX จะไปถึงเสียอีก

วิธีการซื้อ MAXI

คุณเป็นหนึ่งในกลุ่ม “bro” หรือเปล่า? ถ้าคำตอบคือใช่ แล้วคุณจะรออะไรอยู่ล่ะ?

เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ presale ของ Maxi Doge Token และเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น Best Wallet คุณสามารถแลกเปลี่ยน ETH, BNB, USDT หรือ USDC ได้ หรือจะชำระเงินโดยตรงผ่านบัตรธนาคารก็สะดวกไม่แพ้กัน

สำหรับ Best Wallet คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store

หลังจากได้ MAXI tokens มาแล้ว คุณสามารถนำไป stake ผ่านโปรโตคอล staking พื้นฐานของแพลตฟอร์ม เพื่อรับ APY แบบไดนามิกที่สูงถึง 352%

ติดตามความเคลื่อนไหวได้บน X และ Telegram ของ MAXI

นอกจากนี้ Smart Contract ของ MAXI ยังได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วจาก Coinsult และ SOLIDProof ซึ่งเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ เพื่อยืนยันว่าไม่มีจุดอ่อนในโค้ดด้านความปลอดภัยใด ๆ

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
