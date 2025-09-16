MEXC ผนึกกำลัง Apple Pay–Google Pay ซื้อคริปโตเร็วทันใจทั่วโลก
ล่าสุด MEXC แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ประกาศอัปเดตครั้งสำคัญ ด้วยการผนวกรวม Apple Pay และ Google Pay เข้ากับระบบซื้อขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อคริปโตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การอัปเดตนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทางการชำระเงินที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันไปยัง MEXC
การเพิ่ม Apple Pay และ Google Pay สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ MEXC ในการยกระดับการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานที่ปลอดภัย เรียบง่าย และไร้รอยต่อ
เริ่มเทรดคริปโตผ่าน Apple Pay และ Google Pay ได้ใน 4 ขั้นตอน
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ MEXC ได้ออกแบบขั้นตอนการซื้อที่เรียบง่ายและรวดเร็วที่สุด เพียง 4 ขั้นตอน:
- ไปที่หน้า Quick Buy บนแพลตฟอร์ม MEXC
- เลือกสกุลคริปโตและสกุลเงินเฟียตที่ต้องการ
- เลือก Apple Pay หรือ Google Pay ในขั้นตอนชำระเงิน
- ยืนยันธุรกรรม และรับสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่บัญชี MEXC ทันที
การอัปเดตครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อคริปโต แต่ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการชำระเงินที่พวกเขาใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน และอย่าพลาด โปรโมชันคืนค่าธรรมเนียม 100% สำหรับผู้ที่ทำการซื้อครั้งแรกด้วย Apple Pay และ Google Pay นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นการลงทุนคริปโตของคุณกับ MEXCไปยัง MEXC
สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม MEXC สามารถติดตามรีวิวฉบับล่าสุด ซึ่งได้สรุปข้อมูล จุดเด่น รวมถึงข้อจำกัดของการใช้งานไว้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจก่อนใช้งานจริง