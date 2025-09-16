BTC $115,476.82 0.50%
MEXC ผนึกกำลัง Apple Pay–Google Pay ซื้อคริปโตเร็วทันใจทั่วโลก

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ง่ายกว่าเดิม! MEXC เปิดซื้อคริปโตผ่าน Apple Pay, Google Pay แล้ว

ล่าสุด MEXC แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ประกาศอัปเดตครั้งสำคัญ ด้วยการผนวกรวม Apple Pay และ Google Pay เข้ากับระบบซื้อขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อคริปโตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การอัปเดตนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทางการชำระเงินที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน

การเพิ่ม Apple Pay และ Google Pay สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ MEXC ในการยกระดับการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์ใช้งานที่ปลอดภัย เรียบง่าย และไร้รอยต่อ

เริ่มเทรดคริปโตผ่าน Apple Pay และ Google Pay ได้ใน 4 ขั้นตอน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ MEXC ได้ออกแบบขั้นตอนการซื้อที่เรียบง่ายและรวดเร็วที่สุด เพียง 4 ขั้นตอน:

buy crypto with MEXC
  1. ไปที่หน้า Quick Buy บนแพลตฟอร์ม MEXC
  2. เลือกสกุลคริปโตและสกุลเงินเฟียตที่ต้องการ
  3. เลือก Apple Pay หรือ Google Pay ในขั้นตอนชำระเงิน
  4. ยืนยันธุรกรรม และรับสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่บัญชี MEXC ทันที

การอัปเดตครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อคริปโต แต่ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการชำระเงินที่พวกเขาใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน และอย่าพลาด โปรโมชันคืนค่าธรรมเนียม 100% สำหรับผู้ที่ทำการซื้อครั้งแรกด้วย Apple Pay และ Google Pay นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นการลงทุนคริปโตของคุณกับ MEXC

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม MEXC สามารถติดตามรีวิวฉบับล่าสุด ซึ่งได้สรุปข้อมูล จุดเด่น รวมถึงข้อจำกัดของการใช้งานไว้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจก่อนใช้งานจริง

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
