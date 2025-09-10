BTC $113,898.87 2.56%
Bitcoin ฟื้น! – Metaplanet เทขายหุ้น ซื้อ BTC เพิ่ม ดันพอร์ตแตะ $2.25B

อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Metaplanet เคาะการขายหุ้นมูลค่า 1.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อระดมทุนซื้อ Bitcoin

Bitcoin (BTC) ฟื้นกลับมาจนบวก 2.15% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากกราฟแดงมาทั้งวัน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ Metaplanet Inc. บริษัทที่จดทะเบียนในโตเกียวประกาศปิดดีลระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นมูลค่ามหาศาลถึง 1.45 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปเดินหน้าซื้อ BTC เพิ่มเข้าคลังอย่างต่อเนื่อง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ถือครอง BTC รายใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยจำนวนกว่า 20,136 BTC มูลค่ารวมกว่า 2.25 พันล้านดอลลาร์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่ออนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1 นี้

เจาะลึกแผนซื้อ Bitcoin และเทรนด์สถาบันในเอเชีย

ตามประกาศอย่างเป็นทางการ Metaplanet ได้สรุปการเสนอขายหุ้นจำนวน 385 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 553 เยน โดยมีกำหนดชำระเงินในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยบริษัทได้จัดสรรเงินทุนจำนวนมหาศาลถึง 1.837 แสนล้านเยน (ประมาณ 1.24 พันล้านดอลลาร์) สำหรับการเข้าซื้อ BTC โดยเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดการเข้าซื้อระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2025

การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ยอดการถือครอง BTC ของ Metaplanet พุ่งสูงถึง 20,136 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.25 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าบริษัทชั้นนำหลายแห่งขึ้นแท่นเป็นผู้ถือครอง BTC ระดับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

การเข้าซื้อล่าสุดของบริษัทประกอบด้วยการซื้อ 136 BTC มูลค่า 15.2 ล้านดอลลาร์ และ 1,009 BTC มูลค่า 112 ล้านดอลลาร์

ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Metaplanet เพียงรายเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์การยอมรับ BTC ในระดับองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย โดยก่อนหน้านี้ Nakamoto Holdings ได้ประกาศทุ่มเงิน 30 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าร่วมการเสนอขายหุ้นของ Metaplanet ขณะที่ Sora Ventures ก็ได้เปิดตัวกองทุน Bitcoin Treasury มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ QMMM Holdings บริษัทสื่อดิจิทัลในฮ่องกงก็มีราคาหุ้นพุ่งสูงกว่า 1,736% หลังประกาศแผนการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ใน BTC, Ethereum และ Solana ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

วิเคราะห์กลยุทธ์ “Flywheel” และการสร้างรายได้จาก BTC

กลยุทธ์ทางการเงินของ Metaplanet ที่เรียกว่า “Flywheel Effect” อาศัยการออก “moving strike warrants” (วอร์แรนต์ที่ราคาใช้สิทธิปรับตามตลาด) ให้กับ Evo Fund เพื่อสร้างวงจรการสร้างทุนสำหรับซื้อ BTC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบโดย CEO Simon Gerovich เพื่อระดมทุนด้วยต้นทุนต่ำในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม โมเดลนี้เริ่มส่งสัญญาณความท้าทาย เมื่อราคาหุ้นของบริษัทลดลง 54% นับตั้งแต่จุดสูงสุดช่วงกลางเดือนมิถุนายน ในขณะที่ราคา BTC เพิ่มขึ้นเพียง 2% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความท้าทายที่สำคัญอีกประการคือ “Bitcoin premium compression” หรือการบีบตัวของส่วนต่างมูลค่าบริษัทเทียบกับมูลค่า BTC ที่ถือครอง ซึ่งลดลงจาก 8 เท่าในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ประมาณ 2 เท่าในปัจจุบัน นักวิเคราะห์เตือนว่าหากส่วนต่างนี้ลดลงอีก อาจจำกัดความสามารถในการสะสม BTC เพิ่มของบริษัทได้ในอนาคต

เพื่อรับมือกับความท้าทายและธรรมชาติของ BTC ที่ไม่สร้างผลตอบแทนโดยตรง Metaplanet ได้จัดสรรเงิน 2.04 หมื่นล้านเยนจากเงินระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ “Bitcoin Income Generation Business” ซึ่งเน้นการสร้างรายได้ผ่านการเทรด Options

โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขาย BTC options ได้ถึง 1.9 พันล้านเยน และมีกำไรจากการดำเนินงาน 816 ล้านเยน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้สามารถสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กับบริษัทได้ นอกเหนือจากการคาดหวังผลตอบแทนจากราคา BTC ที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว

Bitcoin Hyper: เหรียญที่จะพลิกโฉม BTC สู่ยุคใหม่

BTC เป็นที่จับตาในตลาดคริปโตมากกว่าเหรียญอื่นๆ แต่เครือข่ายยังคงมีขีดจำกัดอยู่ในแง่ของความเร็วและค่าธรรมเนียม และ Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ ด้วยการเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงใน DeFi, dApps และ Meme Culture

HYPER แก้ปัญหาข้อจำกัดของ BTC เดิมที่ช้า ค่าธรรมเนียมสูง และไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ ด้วยการประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

โทเค็น $HYPER จะถูกใช้เป็นค่าแก๊ส, เป็นกุญแจเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม, รวมถึงใช้ในระบบ DAO Governance เพื่อให้ผู้ถือโทเค็นมีสิทธิ์กำหนดทิศทางโครงการ กล่าวคือ ผู้ถือ HYPER จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ BTC นั่นเอง

โครงการนี้เปิดโอกาสให้สร้างโทเค็นบน BTC ได้ง่ายขึ้น, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำ Micropayment, และดึงชุมชน GameFi/NFT จาก Solana เข้าสู่ BTC Layer-2 นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH, และ SOL เข้าด้วยกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เป็นไปอย่างปลอดภัยและสามารถใช้งาน Wrapped BTC (WBTC) ในระบบนิเวศได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ด้วย ETH, SOL, USDC, USDT, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที

แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือศึกษาวิธีซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของโปรเจกต์ หรือติดตามทาง X และ Telegram

ไปยัง HYPER

