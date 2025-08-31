Metaplanet สะเทือน! หุ้นร่วงหนัก กระทบแผนช้อนซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่
Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในโตเกียวที่เดินหน้าซื้อ Bitcoin อย่างดุเดือด กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก หลังจากราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า 54% นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโมเดลการระดมทุนแบบ ‘flywheel’ ที่ใช้ในการสร้างคลัง BTC ของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอาจสั่นคลอนเป้าหมายการถือครอง BTC ในระยะยาว
วิกฤต ‘Flywheel’ กระทบแผนซื้อ BTC ของ Metaplanet
กลยุทธ์หลักของ Metaplanet ที่เรียกว่า ‘flywheel’ ซึ่งอาศัยราคาหุ้นที่สูงขึ้นเพื่อปลดล็อกเงินทุนผ่านการออกวอร์แรนต์ (MS warrants) ให้กับนักลงทุนหลักอย่าง Evo Fund กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก
การที่ราคาหุ้นร่วงลงถึง 54% ทำให้การใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ไม่น่าสนใจอีกต่อไปสำหรับ Evo Fund ส่งผลให้สภาพคล่องของ Metaplanet ลดลงและทำให้แผนการเข้าซื้อ BTC ต้องชะลอตัวลง (Bloomberg)
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าราคา BTC จะปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม
ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง Bitcoin อยู่ที่ 18,991 เหรียญ ซึ่งจัดเป็นบริษัทมหาชนที่ถือครอง BTC มากเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยบริษัทมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในการเพิ่มการถือครองเป็น 100,000 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 และ 210,000 เหรียญภายในปี 2027
Metaplanet พลิกเกม! เปิดแผนระดมทุนใหม่สู้เพื่อ Bitcoin
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว Simon Gerovich อดีตเทรดเดอร์ของ Goldman Sachs และผู้นำของ Metaplanet ได้เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การระดมทุนทางเลือกแทน โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในตลาดต่างประเทศเพื่อระดมทุนประมาณ 1.303 แสนล้านเยน (ราว 880 ล้านดอลลาร์)
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะลงมติในวันจันทร์เพื่ออนุมัติการออกหุ้นบุริมสิทธิ (preferred shares) จำนวนสูงถึง 555 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่หาได้ยากในญี่ปุ่น โดยอาจระดมทุนได้มากถึง 5.55 แสนล้านเยน (3.7 พันล้านดอลลาร์)
Gerovich เรียกหุ้นบุริมสิทธินี้ว่าเป็น ‘กลไกป้องกัน’ ที่จะช่วยให้สามารถอัดฉีดเงินทุนได้โดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามัญเสียประโยชน์ (dilution) หากราคาหุ้นยังคงลดลงต่อไป
ความเสี่ยงและอนาคต: กลยุทธ์ของ Metaplanet จะไปต่อได้หรือไม่?
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อย่าง Eric Benoit จาก Natixis ยังคงแสดงความระมัดระวัง โดยชี้ว่า ‘BTC premium’ หรือส่วนต่างระหว่างมูลค่าตลาดของบริษัทกับมูลค่า BTC ที่ถือครอง ซึ่งเคยสูงถึง 8 เท่าในเดือนมิถุนายน ได้ลดลงเหลือเพียง 2 เท่าในปัจจุบัน สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด dilution และเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของกลยุทธ์ทั้งหมด
เพื่อปูทางไปสู่การออกหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทได้ระงับการใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ของ Evo Fund ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 30 กันยายน
ทั้งนี้ ต้องจับตาดูว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินและทำให้แผนการสะสม BTC ของ Metaplanet เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางข่าวดีที่บริษัทได้รับการปรับอันดับจากหุ้นขนาดเล็กเป็นขนาดกลางในดัชนี FTSE Japan ซึ่งอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้บ้าง
