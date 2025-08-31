BTC $108,628.53 0.04%
ETH $4,453.17 1.50%
SOL $203.73 0.64%
PEPE $0.0000099 -0.45%
SHIB $0.000012 -0.15%
BNB $859.11 -0.11%
DOGE $0.21 0.54%
XRP $2.82 0.43%
Cryptonews บิทคอยน์

Metaplanet สะเทือน! หุ้นร่วงหนัก กระทบแผนช้อนซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่

Bitcoin BTC Metaplanet ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Metaplanet สะเทือน! หุ้นร่วง 54% กระทบแผนช้อนซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่

Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในโตเกียวที่เดินหน้าซื้อ Bitcoin อย่างดุเดือด กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก หลังจากราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า 54% นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโมเดลการระดมทุนแบบ ‘flywheel’ ที่ใช้ในการสร้างคลัง BTC ของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอาจสั่นคลอนเป้าหมายการถือครอง BTC ในระยะยาว

วิกฤต ‘Flywheel’ กระทบแผนซื้อ BTC ของ Metaplanet

กลยุทธ์หลักของ Metaplanet ที่เรียกว่า ‘flywheel’ ซึ่งอาศัยราคาหุ้นที่สูงขึ้นเพื่อปลดล็อกเงินทุนผ่านการออกวอร์แรนต์ (MS warrants) ให้กับนักลงทุนหลักอย่าง Evo Fund กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก

การที่ราคาหุ้นร่วงลงถึง 54% ทำให้การใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ไม่น่าสนใจอีกต่อไปสำหรับ Evo Fund ส่งผลให้สภาพคล่องของ Metaplanet ลดลงและทำให้แผนการเข้าซื้อ BTC ต้องชะลอตัวลง (Bloomberg)

สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าราคา BTC จะปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม

ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง Bitcoin อยู่ที่ 18,991 เหรียญ ซึ่งจัดเป็นบริษัทมหาชนที่ถือครอง BTC มากเป็นอันดับ 7 ของโลก โดยบริษัทมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในการเพิ่มการถือครองเป็น 100,000 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 และ 210,000 เหรียญภายในปี 2027

Top บริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด ที่มา: bitcointreasuries.net

Metaplanet พลิกเกม! เปิดแผนระดมทุนใหม่สู้เพื่อ Bitcoin

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว Simon Gerovich อดีตเทรดเดอร์ของ Goldman Sachs และผู้นำของ Metaplanet ได้เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การระดมทุนทางเลือกแทน โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในตลาดต่างประเทศเพื่อระดมทุนประมาณ 1.303 แสนล้านเยน (ราว 880 ล้านดอลลาร์)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะลงมติในวันจันทร์เพื่ออนุมัติการออกหุ้นบุริมสิทธิ (preferred shares) จำนวนสูงถึง 555 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่หาได้ยากในญี่ปุ่น โดยอาจระดมทุนได้มากถึง 5.55 แสนล้านเยน (3.7 พันล้านดอลลาร์)

Gerovich เรียกหุ้นบุริมสิทธินี้ว่าเป็น ‘กลไกป้องกัน’ ที่จะช่วยให้สามารถอัดฉีดเงินทุนได้โดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามัญเสียประโยชน์ (dilution) หากราคาหุ้นยังคงลดลงต่อไป

ความเสี่ยงและอนาคต: กลยุทธ์ของ Metaplanet จะไปต่อได้หรือไม่?

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อย่าง Eric Benoit จาก Natixis ยังคงแสดงความระมัดระวัง โดยชี้ว่า ‘BTC premium’ หรือส่วนต่างระหว่างมูลค่าตลาดของบริษัทกับมูลค่า BTC ที่ถือครอง ซึ่งเคยสูงถึง 8 เท่าในเดือนมิถุนายน ได้ลดลงเหลือเพียง 2 เท่าในปัจจุบัน สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด dilution และเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของกลยุทธ์ทั้งหมด

เพื่อปูทางไปสู่การออกหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทได้ระงับการใช้สิทธิ์วอร์แรนต์ของ Evo Fund ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 30 กันยายน

ทั้งนี้ ต้องจับตาดูว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินและทำให้แผนการสะสม BTC ของ Metaplanet เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางข่าวดีที่บริษัทได้รับการปรับอันดับจากหุ้นขนาดเล็กเป็นขนาดกลางในดัชนี FTSE Japan ซึ่งอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้บ้าง

Bitcoin Hyper สวนทาง! ระดมทุน Presale พุ่งต่อเนื่อง

แม้ว่า BTC จะเผชิญความผันผวนในช่วงนี้ แต่กลับมีโปรเจกต์ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพให้ BTC อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรง

เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ Bitcoin Hyper เหรียญ L2

HYPER คือโปรเจกต์ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปฏิวัติ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ทำให้ $HYPER เป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญที่เครือข่าย BTC รอคอย

ไฮไลต์สำคัญคือรอบ Presale ที่ระดมทุนไปแล้วกว่า 13 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนโดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC

นอกจากนี้ยังสามารถนำโทเค็น $HYPER ไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน (APY) ได้ทันที จึงไม่น่าแปลกใจที่โปรเจกต์นี้ถูกมองว่ามีโอกาสเติบโตสูง และอาจเป็นหนึ่งในเหรียญ presale ที่น่าจับตาที่สุดในปีนี้

ไปยัง BTC Hyper

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
Metaplanet สะเทือน! หุ้นร่วงหนัก กระทบแผนช้อนซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่
นักวิเคราะห์คาดอีก 2 วันราคา Bitcoin ขึ้นแน่เหตุตัวชี้วัด 3 ตัวชี้ชัด
JPMorgan ชี้ Bitcoin ยังต่ำกว่ามูลค่าจริง ลุ้น Bitcoin Hyper ดันราคา
วอลล์สตรีทกำลังเลือก Ethereum แทน Bitcoin หรือไม่?
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110,000 ทำตลาดป่วน! แต่สถาบันยังสนับสนุน
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 สิงหาคม 2025

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,988,468,143,796
-4.36
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
Solana จ่อผ่านอนุมัติ Spot ETF จาก SEC 16 ต.ค. นี้ โอกาสสูงถึง 99%?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-31 17:33:09
ข่าวคริปโต
ยังได้ลุ้น! นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มุ่งสู่ $256,000 ภายในปี 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-31 10:07:08
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า