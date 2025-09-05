BTC $113,034.16 2.75%
ETH $4,461.15 2.64%
SOL $208.63 1.29%
PEPE $0.0000098 3.40%
SHIB $0.000012 2.64%
BNB $855.07 1.16%
DOGE $0.21 2.75%
XRP $2.87 1.97%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

MemeCore สร้างเซอร์ไพรส์! ราคาพุ่ง 211% จุดกระแส Snorter Token

Snorter Snorter Token
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
MemeCore สร้างเซอร์ไพรส์! ราคาพุ่ง 211% จุดกระแสเชื่อมั่น SNORT

MemeCore (M) กลายเป็นหนึ่งในโทเคนที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดคริปโต หลังราคาพุ่งขึ้นกว่า 211% ภายในเวลาเพียง 7 วัน และทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่โดยรวมตลาดคริปโตยังคงอยู่ในช่วงขาลงตลอด 30 วันที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวแบบนี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนักลงทุนรายย่อยมักไม่ทันได้ตั้งตัว เพราะเมื่อสัญญาณเริ่มชัดเจน มูลค่าก็พุ่งไปแล้ว โดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนจึงมักตกเป็นของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่มองเห็นจังหวะได้ก่อนใคร อย่างไรก็ตาม Snorter Bot Token (SNORT) ตั้งเป้าเปลี่ยนเกมนี้ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงโอกาสได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

Snorter ถูกออกแบบให้ทำงานผ่าน Telegram โดยเป็นบอตเทรดที่ทำงานบนเครือข่าย Solana และมีแผนรองรับการทำงานแบบมัลติเชนในอนาคต จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือความสามารถในการติดตามกระแสสภาพคล่อง พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูงและต้นทุนต่ำ ช่วยให้นักลงทุนสามารถตอบสนองต่อสัญญาณตลาดได้ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นจนเกินควบคุม ลดความเสี่ยงจากการไล่ตามราคาหรือ FOMO

จนถึงขณะนี้ Snorter สามารถระดมทุนได้เกือบ 4 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่มองเห็นว่าเครื่องมือนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันกับเหล่าวาฬในตลาดคริปโต

สำหรับรอบพรีเซลในปัจจุบัน โทเคน SNORT ถูกตั้งราคาที่ 0.1033 ดอลลาร์ต่อเหรียญ โดยราคานี้จะสิ้นสุดภายในเวลาไม่ถึง 20 ชั่วโมง ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นในรอบถัดไป

รายย่อยไม่ตกขบวน! SNORT เครื่องมือใหม่ไล่ตามทุนใหญ่ทัน

ตลาดคริปโตอาจกำลังเข้าสู่ช่วง “Altcoin Season” ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามสถิติมักจะไม่เป็นมิตรกับบิตคอยน์มากนัก ขณะเดียวกัน อัลต์คอยน์หลายตัวเริ่มแสดงสัญญาณความแข็งแกร่ง โดยทำผลตอบแทนแซงหน้า BTC ตลอดช่วง 90 วันที่ผ่านมา สะท้อนภาพของการหมุนเวียนเงินทุนจากสินทรัพย์หลักเข้าสู่เหรียญรอง

ตามธรรมชาติของกระแสนี้ เงินทุนจำนวนหนึ่งมักไหลต่อเนื่องไปยังเหรียญขนาดเล็ก และบางครั้งก็พุ่งเข้าสู่กลุ่มเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในตลาด นั่นคือ “มีมคอยน์” ซึ่ง MemeCore ถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของเทรนด์นี้ โดยราคาพุ่งทะลุ 211% ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว และปรับตัวขึ้นรวมกว่า 2,536% ตั้งแต่เริ่มเปิดตัว จนทำให้มูลค่าตลาดของโทเคนแตะระดับ 2 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว

หากมองย้อนกลับไป นักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงต้นด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ จะได้ผลตอบแทนมากกว่า 26,000 ดอลลาร์ในวันนี้ ความร้อนแรงของ MemeCore ยังส่งผลให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าราคาอาจมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกถึง 100 เท่า ซึ่งหมายถึงอัพไซด์อีกกว่า 75 เท่าจากระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการไปถึงจุดนั้นยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมักเป็นช่วงเวลาที่บิตคอยน์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และอาจดึงเงินทุนกลับไปสู่เหรียญหลัก

Snorter Bot

ถึงกระนั้น การที่ตลาดยังไม่กลับมาเข้าสู่โหมด “BTC นำตลาด” อย่างเต็มรูปแบบ ก็เปิดโอกาสให้กับโทเคนกลุ่มมีมหน้าใหม่ที่อาจกำลังก่อตัวอยู่บนเชน รอเพียงเม็ดเงินที่จะเข้ามาจุดประกาย ดังนั้น บทเรียนสำคัญจากการวิ่งของ MemeCore คือ “ใครที่เข้าซื้อทันในช่วงเดือนกรกฎาคม จะได้เปรียบอย่างมหาศาล”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือโอกาสเหล่านี้มักถูกจับจองโดยนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินทุนมากพอจะส่งแรงกระเพื่อมต่อราคา ขณะที่รายย่อยส่วนใหญ่มักเข้าช้าจนกลายเป็น “Exit Liquidity” หรือผู้รับความเสี่ยงสุดท้ายในรอบราคา

Snorter Bot เจาะเทคโนโลยีล้ำ ช่วยรายย่อยเก็บเหรียญก่อนพุ่ง

การพุ่งขึ้นของ MemeCore กว่า 25 เท่าภายในเวลาเพียง 2 เดือน กลายเป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งว่า นักลงทุนรายย่อยมักพลาดโอกาสสำคัญเพียงเพราะไม่สามารถเข้าถึง “สัญญาณแรกเริ่ม” ได้ทันเวลา และ Snorter Bot Token กำลังถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลบข้อจำกัดนั้น

Snorter คือระบบบอตเทรดอัตโนมัติที่ทำงานผ่าน Telegram โดยพัฒนาบนเครือข่าย Solana เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลและดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือความสามารถในการมอบ “ข้อมูลเดียวกับที่วาฬใช้ตัดสินใจ” ให้กับนักลงทุนรายย่อย แต่ส่งด้วยความเร็วระดับบอต

ระบบของ Snorter สามารถสแกนข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งบนเชน Solana และ Ethereum เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสภาพคล่อง กระเป๋าเงินของวาฬ และการเปิดตัวของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ใหม่ๆ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบสัญญาณที่อาจนำไปสู่การเบรกเอาต์ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น

ในระยะถัดไป แผนการพัฒนาของ Snorter จะขยายขีดความสามารถสู่การรองรับแบบมัลติเชน เพื่อให้นักลงทุนสามารถติดตามกระแสได้ในทุกระบบนิเวศของมีมคอยน์ โดยไม่ว่าจะเป็น Binance, Solana หรือ Ethereum ก็สามารถเข้าถึงโอกาสได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ด้านการประมวลผล Snorter ถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด คำสั่งซื้อขายดำเนินการผ่าน Telegram และใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการประมวลผล พร้อมระบบป้องกัน MEV (Maximal Extractable Value) และค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดในตลาด

ผู้ถือโทเคน SNORT ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยสามารถลดค่าธรรมเนียมจากอัตราปกติ 1.5% เหลือเพียง 0.85% ซึ่งถูกกว่าคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan อย่างชัดเจน

Snorter บอทเทรดคริปโตที่ดีที่สุด

ความสำเร็จของ MemeCore ตอกย้ำให้เห็นถึง “ต้นทุนของความช้า” ขณะที่ Snorter กำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รายย่อยออกตัวก่อน และปล่อยให้วาฬต้องเป็นฝ่ายวิ่งตาม

ยูทิลิตี้ครบ! SNORT ปลุกความหวังรายย่อย สู่เป้า 100X

ในขณะที่ MemeCore เดินหน้าเชื่อมโยงครีเอเตอร์และคอมมูนิตี้ผ่านมีมและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ จนสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังถูกจับตามองไม่แพ้กันคือ Snorter Bot Token (SNORT) ซึ่งระดมทุนในช่วงเริ่มต้นได้มากกว่าสองเท่าของ Banana Gun และถูกออกแบบมาเพื่อล้ำหน้ากว่าบอตเทรดบน Telegram รายใหญ่อื่นๆ

ภารกิจหลักของ Snorter คือการเปลี่ยนสมดุลของตลาดให้เป็นธรรมมากขึ้น โดยให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสตอบสนองต่อจังหวะสำคัญก่อนที่เหล่าวาฬจะเข้าครอบงำ นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่หากทำได้สำเร็จ ก็อาจส่งผลให้ราคาโทเคน SNORT ทะลุเพดานในแบบที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึง

โทเคน SNORT ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมเทรดให้ต่ำที่สุดในตลาด ยกเลิกข้อจำกัดด้านการ Sniping ปลดล็อกฟีเจอร์ Copy Trading ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลักสำหรับการ Staking รวมถึงมอบสิทธิในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของโปรเจกต์ผ่านกลไก Governance

ศักยภาพที่กล่าวมานี้ได้ดึงความสนใจจากชุมชนคริปโตอย่างรวดเร็ว โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง Crypto June ออกมาแสดงความเห็นว่า SNORT อาจมีโอกาสเติบโตได้ถึง 100 เท่า ขณะที่สำนักข่าว CoinCentral ก็ร่วมสะท้อนมุมมองในทิศทางเดียวกัน

แม้เส้นทางยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ด้วยโครงสร้างยูทิลิตี้ที่แข็งแรง ผนวกกับความตั้งใจที่จะพลิกเกมให้รายย่อยมีแต้มต่อ SNORT จึงถูกวางตัวเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในตลาดบอตเทรดคริปโตขณะนี้

กันยายนนี้มีลุ้น! SNORT เตรียมเบรกเอาต์ เปิดพรีเซลก่อนตลาดตื่น

ท่ามกลางการอ่อนตัวของบิตคอยน์ในช่วงต้นเดือนกันยายน หลายฝ่ายมองว่าเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเปิดตัวของโปรเจกต์ใหม่อย่าง Snorter โดยเฉพาะในจังหวะที่นักลงทุนกำลังเร่งมองหา “เหรียญตัวต่อไป” ที่จะสร้างการเบรกเอาต์

Snorter วางตัวเองอย่างชัดเจนในฐานะโปรเจกต์แรกที่ถูกออกแบบมาเพื่อ “ล่าหาโอกาสเบรกเอาต์” ก่อนที่ตลาดจะรับรู้ ทำให้รอบพรีเซลในปัจจุบันกลายเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่รอบแรก ก่อนที่กระแสจะเริ่มต้น

แม้ว่ายังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่รอบพรีเซลได้เปิดให้เข้าร่วมแล้ว โดยนักลงทุนสามารถซื้อโทเคน SNORT ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดตัวในตลาดล่วงหน้า รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งผ่านโทเคน SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิต

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมงาน Snorter แนะนำให้ใช้กระเป๋าคริปโตแบบไม่ฝาก (non-custodial wallet) ที่รองรับ WalletConnect โดยเฉพาะ Best Wallet ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุดในตลาด

ผู้ถือโทเคน SNORT จากรอบพรีเซลจะสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้โดยตรงภายในแอป Best Wallet พร้อมรับสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านหมวด “Upcoming Tokens” ที่จะมีการอัปเดตอยู่ตลอด

Best Wallet สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน Google Play และ App Store สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ Snorter สามารถติดตามได้ทาง X (Twitter เดิม) และ Instagram รวมถึงเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการเพื่อเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ทันที

ไปยัง Snorter Token

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,095,976,040,243
3.25
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์
มีมคอยน์มาแรง! TOKEN6900 จะตามรอย SPX6900 ได้หรือไม่?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-05 20:04:15
XRP ข่าวล่าสุด
XRP จบรอบพักฐาน? นักวิเคราะห์เล็งเป้าทะลุ $5.90
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-05 17:58:03
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า