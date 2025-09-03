Mastercard ชี้ Crypto ไม่ได้เปลี่ยนโลกการเงิน แค่จะปฏิวัติระบบชำระเงิน!
Mastercard ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลก ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อวงการ crypto หรือ คริปโตเคอร์เรนซี โดยมองว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่การปฏิวัติที่จะเข้ามาล้มล้างระบบการเงินเดิม แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีการชำระเงินในอนาคต
มุมมองของ Mastercard สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่เริ่มนำคริปโตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
Mastercard มอง Crypto เป็น ‘เครื่องมือ’ ไม่ใช่ ‘การปฏิวัติ’
Christian Rau หัวหน้าแผนกคริปโตของ Mastercard ในยุโรป ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักของบริษัทคือการสร้างธุรกรรมที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ไม่ใช่การไล่ตามกระแสหรือคำกล่าวอ้างที่เกินจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน
มุมมองนี้แสดงให้เห็นว่า Mastercard ให้ความสำคัญกับการนำประโยชน์ใช้สอยของคริปโตมาปรับใช้กับ “โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม” แทนที่จะมองว่ามันเป็นภัยคุกคามหรือคู่แข่งที่จะเข้ามาแทนที่ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม
นักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของ Mastercard สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินที่กำลังค่อยๆ ผสานเทคโนโลยีคริปโตเข้ามาในระบบ แทนที่จะมองว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่
Stablecoin คืออนาคต! แต่ Mastercard ยัน ไม่ตามกระแส
Christian Rau ได้ชี้ว่า Stablecoin เป็นส่วนที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน ซึ่งต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า Stablecoin ก็จะไม่มีการเข้ามาแทนที่มาตรการป้องกันความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งของระบบการเงินในปัจจุบัน
กลยุทธ์ของ Mastercard มีความแตกต่างจากคู่แข่งบางรายที่กำลังเร่งพัฒนาบล็อกเชนของตัวเอง โดยบริษัทยังไม่มีแผนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเองในตอนนี้ แม้ว่า Rau จะเปรยว่าแนวคิดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ตาม
ท่าทีที่ระมัดระวังแต่ยืดหยุ่นนี้แสดงให้เห็นว่า Mastercard เปิดรับประโยชน์ของคริปโต แต่ไม่พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับกระแสความนิยมที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยมองว่าบทบาทของเทคโนโลยีนี้เป็นเหมือน “สะพาน” สำหรับการชำระเงินทั่วโลกมากกว่าจะมาแทนที่ธนาคารอย่างที่หลายคนมอง
Best Wallet ($BEST) – Crypto Wallet แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทุกการชำระเงิน
มุมมองของ Mastercard เน้นย้ำอนาคตของคริปโตในฐานะเทคโนโลยีการชำระเงิน แต่ไม่ใช่คู่แข่งของธนาคารหรือระบบชำระเงินแบบดั้งเดิมก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน โลกการแข่งขันในบรรดาเหรียญคริปโตด้วยกันเองกลับดุเดือดไม่น้อย
หนึ่งในโปรเจกต์ประเภทที่จะเติบโตได้เรื่อยๆ ในอนาคตดูจะเป็นพวกเหรียญคริปโตประจำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (Crypto Exchange) หรือกระเป๋าคริปโต (Crypto Wallet) เช่น $BNB ของ Binance หรือ $BEST ของ Best Wallet เป็นต้น
Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินคริปโตธรรมดา แต่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของ Web3 อย่างแท้จริง ด้วยการรองรับหลายเครือข่าย (multichain) ทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ ทำให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยภายใต้แอปพลิเคชันเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง “สะพาน” เชื่อมต่อการชำระเงินที่ Mastercard กล่าวถึง
ด้วยฟีเจอร์เด่นอย่าง Native Bitcoin Swaps และการรองรับ Fiat On-ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ผู้ใช้จึงสามารถซื้อขายและสลับเหรียญข้ามเชนได้อย่างราบรื่น
ที่สำคัญ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์ที่น่าดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน APY จากการ Staking, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale รอบแรก ๆ และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป
นอกจากนี้ แผนการในอนาคตที่จะเปิดตัว Best Card สำหรับใช้จ่ายผ่าน Google Pay/Apple Pay ยิ่งตอกย้ำว่า Best Wallet กำลังสร้างโซลูชันที่เชื่อมต่อโลกคริปโตเข้ากับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Mastercard กำลังมองหา
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Best Wallet คู่มือซื้อง่ายสไตล์มือใหม่
- เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet: https://bestwallet.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BestWalletHQ
- ติดตามใน Telegram: https://t.me/Best_Wallet_Announcements