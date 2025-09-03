BTC $110,653.67 1.31%
Cryptonews วงการคริปโต

Mastercard ชี้ Crypto ไม่ได้เปลี่ยนโลกการเงิน แค่จะปฏิวัติระบบชำระเงิน!

Blockchain Crypto mastercard
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Mastercard ชี้ Crypto ไม่ได้เปลี่ยนโลกการเงิน แต่จะปฏิวัติระบบชำระเงิน

Mastercard ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลก ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อวงการ crypto หรือ คริปโตเคอร์เรนซี โดยมองว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่การปฏิวัติที่จะเข้ามาล้มล้างระบบการเงินเดิม แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีการชำระเงินในอนาคต

มุมมองของ Mastercard สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่เริ่มนำคริปโตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ

Mastercard มอง Crypto เป็น ‘เครื่องมือ’ ไม่ใช่ ‘การปฏิวัติ’

Christian Rau หัวหน้าแผนกคริปโตของ Mastercard ในยุโรป ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักของบริษัทคือการสร้างธุรกรรมที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ไม่ใช่การไล่ตามกระแสหรือคำกล่าวอ้างที่เกินจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกการเงิน

มุมมองนี้แสดงให้เห็นว่า Mastercard ให้ความสำคัญกับการนำประโยชน์ใช้สอยของคริปโตมาปรับใช้กับ “โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม” แทนที่จะมองว่ามันเป็นภัยคุกคามหรือคู่แข่งที่จะเข้ามาแทนที่ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม

นักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของ Mastercard สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินที่กำลังค่อยๆ ผสานเทคโนโลยีคริปโตเข้ามาในระบบ แทนที่จะมองว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่

Stablecoin คืออนาคต! แต่ Mastercard ยัน ไม่ตามกระแส

Christian Rau ได้ชี้ว่า Stablecoin เป็นส่วนที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน ซึ่งต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า Stablecoin ก็จะไม่มีการเข้ามาแทนที่มาตรการป้องกันความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งของระบบการเงินในปัจจุบัน

กลยุทธ์ของ Mastercard มีความแตกต่างจากคู่แข่งบางรายที่กำลังเร่งพัฒนาบล็อกเชนของตัวเอง โดยบริษัทยังไม่มีแผนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเองในตอนนี้ แม้ว่า Rau จะเปรยว่าแนวคิดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ตาม

ท่าทีที่ระมัดระวังแต่ยืดหยุ่นนี้แสดงให้เห็นว่า Mastercard เปิดรับประโยชน์ของคริปโต แต่ไม่พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับกระแสความนิยมที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยมองว่าบทบาทของเทคโนโลยีนี้เป็นเหมือน “สะพาน” สำหรับการชำระเงินทั่วโลกมากกว่าจะมาแทนที่ธนาคารอย่างที่หลายคนมอง

Best Wallet ($BEST) – Crypto Wallet แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ทุกการชำระเงิน

มุมมองของ Mastercard เน้นย้ำอนาคตของคริปโตในฐานะเทคโนโลยีการชำระเงิน แต่ไม่ใช่คู่แข่งของธนาคารหรือระบบชำระเงินแบบดั้งเดิมก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน โลกการแข่งขันในบรรดาเหรียญคริปโตด้วยกันเองกลับดุเดือดไม่น้อย

หนึ่งในโปรเจกต์ประเภทที่จะเติบโตได้เรื่อยๆ ในอนาคตดูจะเป็นพวกเหรียญคริปโตประจำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน (Crypto Exchange) หรือกระเป๋าคริปโต (Crypto Wallet) เช่น $BNB ของ Binance หรือ $BEST ของ Best Wallet เป็นต้น

Best Wallet Token หนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 มี $BEST เป็น crypto ประจำแพลตฟอร์ม

Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินคริปโตธรรมดา แต่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของ Web3 อย่างแท้จริง ด้วยการรองรับหลายเครือข่าย (multichain) ทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana และอื่น ๆ ทำให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยภายใต้แอปพลิเคชันเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง “สะพาน” เชื่อมต่อการชำระเงินที่ Mastercard กล่าวถึง

ด้วยฟีเจอร์เด่นอย่าง Native Bitcoin Swaps และการรองรับ Fiat On-ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ผู้ใช้จึงสามารถซื้อขายและสลับเหรียญข้ามเชนได้อย่างราบรื่น

ที่สำคัญ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์ที่น่าดึงดูด ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน APY จากการ Staking, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale รอบแรก ๆ และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป

นอกจากนี้ แผนการในอนาคตที่จะเปิดตัว Best Card สำหรับใช้จ่ายผ่าน Google Pay/Apple Pay ยิ่งตอกย้ำว่า Best Wallet กำลังสร้างโซลูชันที่เชื่อมต่อโลกคริปโตเข้ากับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Mastercard กำลังมองหา

ไปยัง Best Wallet Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,000,805,692,275
-2.11
เหรียญยอดนิยม

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
