[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 9 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (9 กันยายน 2025) โดยรวมมีความเคลื่อนไหวในเชิงบวกบางส่วน และเริ่มแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) อยู่ที่ 111,356 ดอลลาร์ (+0.29%) XRP อยู่ที่ 2.94 ดอลลาร์ (+2.47%), Solana (SOL) 212.65 ดอลลาร์ (+2.56%) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมี เหรียญคริปโตมาแรง ที่ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมาก ได้แก่ MYX Finance (MYX) ที่บวกเพิ่มเพิ่มถึง 240% จากราคาราวๆ 3.5 ดอลลาร์ เมื่อวาน มาอยู่ที่ 12.27 ดอลลาร์ ในวันนี้ (โดยที่ทำ ATH ใหม่ที่ 14.37 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา) และ Worldcoin (WLD) ที่ขึ้นมาอยู่ที่ 1.68 ดอลลาร์ บวกเพิ่มถึง 50%
อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoin ยอดนิยม บางส่วนก็มีปรับตัวลงเล็กน้อยสวนทางกับตลาด เช่น Ethereum (ETH) ที่ลดลงมาอยู่ที่ 4,292 ดอลลาร์ (-0.27%) หรือ BNB ที่ลงมาอยู่ที่ 874.32 ดอลลาร์ (-0.70%) ฯลฯ
ในส่วนของกลุ่ม เหรียญมีม เองก็มีทิศทางในด้านบวกเช่นกัน Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2341 ดอลลาร์ (+1.75%), Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001268 ดอลลาร์ (+1.59%), Pepe (PEPE) อยู่ที่ 0.0001017 ดอลลาร์ (+2.27%) และ Pudgy Penguins (PENGU) อยู่ที่ 0.03290 ดอลลาร์ (+7.42%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin ต่างๆ รวมไปถึงข่าวล่ามาแรงที่คุณจะได้รู้ก่อนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ 3.85 ล้านล้านดอลลาร์ โดยตลาดกำลังแสดงสัญญาณคลื่นใหม่ Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นลงอย่างระมัดระวัง ขณะที่ Altcoins สำคัญเช่น Solana, XRP และ Dogecoin ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าตลาดรวม
2) ตัวชี้วัดตลาด
Bitcoin Dominance ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.6% ลดลงจากเมื่อวาน ประกอบกับดัชนี Altcoin Season Index ที่ขยับมาอยู่ที่ 52 ซึ่งสัญญาณนี้มักบ่งบอกถึงการเริ่มต้น Altcoin Season ขณะที่ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ระดับ 42 ในช่วง “Neutral” ใกล้ “Fear” เช่นเดิม นักลงทุนจำเป็นเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและรอดูการยืนยันทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: การที่ตลาดเริ่มมีสัญญาณบวกจากทั้ง Bitcoin, Ethereum และ Altcoins ประกอบกับข่าวความคืบหน้าของ Crypto ETF ต่างๆ บ่งชี้ว่าเงินทุนสถาบันกำลังไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจดันราคาให้สูงขึ้นต่อไปได้
- Cautious Case: แม้จะมีข่าวดี แต่ดัชนีความเชื่อมั่นยังไม่พ้นจากโซนระมัดระวัง และปริมาณการซื้อขายในบางเหรียญยังคงเบาบาง ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจรอดูจังหวะจนกว่าแนวโน้มจะแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่มากขึ้น
4) Watchlist รายวัน
ติดตามเหรียญเด่น เช่น BTC, ETH, SOL, XRP และความคืบหน้าของกองทุน Crypto ETF โดยเฉพาะการยื่นขอและอนุมัติกองทุนใหม่ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดในระยะต่อไป