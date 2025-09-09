BTC $112,794.77 0.89%
ETH $4,351.47 1.11%
SOL $218.35 2.30%
PEPE $0.000010 6.54%
SHIB $0.000013 2.87%
BNB $882.05 0.71%
DOGE $0.24 3.97%
XRP $3.00 2.37%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 9 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (9 กันยายน 2025) โดยรวมมีความเคลื่อนไหวในเชิงบวกบางส่วน และเริ่มแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) อยู่ที่ 111,356 ดอลลาร์ (+0.29%) XRP อยู่ที่ 2.94 ดอลลาร์ (+2.47%), Solana (SOL) 212.65 ดอลลาร์ (+2.56%) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมี เหรียญคริปโตมาแรง ที่ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมาก ได้แก่ MYX Finance (MYX) ที่บวกเพิ่มเพิ่มถึง 240% จากราคาราวๆ 3.5 ดอลลาร์ เมื่อวาน มาอยู่ที่ 12.27 ดอลลาร์ ในวันนี้ (โดยที่ทำ ATH ใหม่ที่ 14.37 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา) และ Worldcoin (WLD) ที่ขึ้นมาอยู่ที่ 1.68 ดอลลาร์ บวกเพิ่มถึง 50%

อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoin ยอดนิยม บางส่วนก็มีปรับตัวลงเล็กน้อยสวนทางกับตลาด เช่น Ethereum (ETH) ที่ลดลงมาอยู่ที่ 4,292 ดอลลาร์ (-0.27%) หรือ BNB ที่ลงมาอยู่ที่ 874.32 ดอลลาร์ (-0.70%) ฯลฯ

ในส่วนของกลุ่ม เหรียญมีม เองก็มีทิศทางในด้านบวกเช่นกัน Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2341 ดอลลาร์ (+1.75%), Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001268 ดอลลาร์ (+1.59%), Pepe (PEPE) อยู่ที่ 0.0001017 ดอลลาร์ (+2.27%) และ Pudgy Penguins (PENGU) อยู่ที่ 0.03290 ดอลลาร์ (+7.42%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin ต่างๆ รวมไปถึงข่าวล่ามาแรงที่คุณจะได้รู้ก่อนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ 3.85 ล้านล้านดอลลาร์ โดยตลาดกำลังแสดงสัญญาณคลื่นใหม่ Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นลงอย่างระมัดระวัง ขณะที่ Altcoins สำคัญเช่น Solana, XRP และ Dogecoin ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าตลาดรวม

2) ตัวชี้วัดตลาด

Bitcoin Dominance ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.6% ลดลงจากเมื่อวาน ประกอบกับดัชนี Altcoin Season Index ที่ขยับมาอยู่ที่ 52 ซึ่งสัญญาณนี้มักบ่งบอกถึงการเริ่มต้น Altcoin Season ขณะที่ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ระดับ 42 ในช่วง “Neutral” ใกล้ “Fear” เช่นเดิม นักลงทุนจำเป็นเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและรอดูการยืนยันทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การที่ตลาดเริ่มมีสัญญาณบวกจากทั้ง Bitcoin, Ethereum และ Altcoins ประกอบกับข่าวความคืบหน้าของ Crypto ETF ต่างๆ บ่งชี้ว่าเงินทุนสถาบันกำลังไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจดันราคาให้สูงขึ้นต่อไปได้
  • Cautious Case: แม้จะมีข่าวดี แต่ดัชนีความเชื่อมั่นยังไม่พ้นจากโซนระมัดระวัง และปริมาณการซื้อขายในบางเหรียญยังคงเบาบาง ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจรอดูจังหวะจนกว่าแนวโน้มจะแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่มากขึ้น

4) Watchlist รายวัน

ติดตามเหรียญเด่น เช่น BTC, ETH, SOL, XRP และความคืบหน้าของกองทุน Crypto ETF โดยเฉพาะการยื่นขอและอนุมัติกองทุนใหม่ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดในระยะต่อไป

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,121,809,084,151
2.37
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP ส่องแสง! นักวิเคราะห์คาดพุ่งแรง 85% แตะเป้า $4.80
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-09 17:46:09
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ทะลุ $3 อย่างแรง! จ่อเปิดรอบแรลลี่ใหญ่รับปลายปี
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-09 17:18:17
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า