บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 9 ตุลาคม 2025

เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

อ่านข้อมูลผู้เขียน
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (9 ตุลาคม 2025) บรรยากาศในตลาดยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังแม้จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาสลับพักฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ยอดเยี่ยมช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมองว่าพื้นฐานของตลาดยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกระแสเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันที่ยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +1.1700% ซื้อขายอยู่ที่ $123,541.70 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.99 ล้านบาทไทย) ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,521.37

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม หลายตัวยังคงมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ซึ่งส่วนใหญ่อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากการพักฐานของ Bitcoin: XRP xrp logoXRP +0.9400% ซื้อขายอยู่ที่ $2.90, Solana sol logoSOL +2.4300% ซื้อขายอยู่ที่ $229.11, BNB bnb logoBNB -0.3900% ซื้อขายอยู่ที่ $1,320.32 และยังคงเคลื่อนไหวเพื่อทำ ATH อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง: CoinMarketCap)

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม มีการปรับขึ้นบ้าง แต่ไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเหรียญขนาดใหญ่ Dogecoin doge logoDOGE +3.1300% มาอยู่ที่ $0.25 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.1800% มาอยู่ที่ $0.000012

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ภาพรวมตลาดคริปโตเมื่อวานนี้ยังคงแฝงด้วยจังหวะ “พักตัว” หลังจากช่วงร้อนแรงของการไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบัน โดย sentiment โดยรวมยังอยู่ในโทน “ระมัดระวังเชิงบวก” — คือแม้แรงซื้อยังมี แต่แรงขายกลับมาคุกคามในบางจุด

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • Altcoin Season Index: 50 → ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดัชนีอยู่ในโซนกลางค่อนไปทาง BTC แสดงว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ Altcoins จะ Outperform ได้อย่างแท้จริง
  • Fear & Greed Index: 58 (Neutral) → ตลาดอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ ไม่เอนไปทางขาขึ้นหรือขาลงชัดเจน

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การรักษาระดับราคาของ BTC ไว้เหนือ 120,000 ดอลลาร์ ถือเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง การปรับฐานในวันนี้เป็นเพียงการพักตัวเพื่อสะสมพลัง (Consolidation) ก่อนการขึ้นต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 130,000 ดอลลาร์ หากตลาดได้รับแรงสนับสนุนจากข่าวดีด้านกฎระเบียบของ Altcoin ETF ที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ อาจส่งผลให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ Altcoins และกระตุ้นให้ตลาดรวมกลับมาพุ่งทะยานอีกครั้ง

  • Cautious Case

การปรับตัวลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานระยะกลาง โดยนักวิเคราะห์จาก K33 เตือนว่าหลายตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการที่ตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปในระยะสั้น โดยเฉพาะปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้า Bitcoin ETF และกิจกรรมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ในระดับสูงสุดของปี ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายเพื่อรอเข้าซื้อที่ราคาต่ำกว่า

ข่าวเด่นห้ามพลาด

