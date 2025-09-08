BTC $111,071.76 0.46%
บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 กันยายน 2025

เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (8 กันยายน 2025) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ 110,800 ดอลลาร์ (ลดลง +0.38%) ขณะที่ราคา Ethereum (ETH) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยอยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์ (ลดลง +0.03%)

เหรียญ Altcoins ยอดนิยมต่างๆ ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเล็กน้อยเช่นกัน เช่น XRP อยู่ที่ 2.87 ดอลลาร์, Solana (SOL) อยู่ที่ 206 ดอลลาร์ ฯลฯ ในขณะที่เหรียญมีมต่างๆ ก็แสดงสัญญาณที่ดีเช่นกัน Dogecoin (DOGE) บวกถึง 5% มาอยู่ที่ 0.2276 ดอลลาร์ และ Shiba Inu (SHIB) ก็บวกเล็กน้อยมาอยู่ที่ 0.00001241 ดอลลาร์ ซึ่งเหรียญที่โดดเด่นที่สุดนั้นได้แก่ SPX6900 (SPX) ซึ่งบวกถึง 13.7% มาอยู่ที่ 1.28 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดกำลังแสดงสัญญาณฟื้นตัว แม้ภาพรวมยังมีความระมัดระวัง – Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Altcoins สำคัญเช่น Solana และ XRP ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าตลาดรวม

2) ตัวชี้วัดตลาด

Bitcoin ยังคงมีอิทธิพลเหนือ Altcoins ด้วย Dominance ใกล้ 58% – ขณะที่ดัชนี Sentiment อย่าง Fear & Greed ยังอยู่ในช่วง “neutral–near-fear” จำเป็นต้องจับตาความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ เพื่อประเมินทิศทางต่อไป

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: หากโมเมนตัมขาขึ้นยังมีอย่างต่อเนื่อง อาจดันให้ BTC ขยับขึ้นต่อและช่วยผลักดัน Altcoins ได้
  • Cautious Case: เมื่อตัวชี้วัดความเชื่อมั่นยังต่ำ นักลงทุนอาจรอจังหวะจนกว่าความเชื่อมั่นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้น

4) Watchlist ประจำวัน

ติดตามเหรียญเด่น เช่น BTC, ETH, SOL, XRP และโอกาสจากกองทุน Crypto ETF

เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
