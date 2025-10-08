BTC $121,500.02 -2.48%
ETH $4,444.42 -5.56%
SOL $219.38 -6.58%
PEPE $0.0000093 -8.38%
SHIB $0.000012 -5.70%
BNB $1,275.92 3.54%
DOGE $0.24 -8.23%
XRP $2.85 -4.77%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (8 ตุลาคม 2025) มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการชะลอตัวและปรับฐานเล็กน้อย หลังจากการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์แรกที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นในระยะยาวที่สูง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าผ่านผลิตภัณฑ์ Spot Crypto ETF ที่ดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกสูงถึงประมาณ 5.95 พันล้านดอลลาร์ (อ้างอิง: Reuters)

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -2.1100% ซื้อขายอยู่ที่ $122,238.35 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.96 ล้านบาทไทย) ในขณะที่ Ethereum eth logoETH -3.5900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,518.31

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหรียญ Altcoin ยอดนิยมบางส่วนก็มีการย่อตัวลงเช่นกัน แต่บางตัวก็ยังแสดงความแข็งแกร่ง: XRP xrp logoXRP -4.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $2.88, Solana sol logoSOL -1.8000% ซื้อขายอยู่ที่ $229.02, BNB bnb logoBNB +7.0600% ซื้อขายอยู่ที่ $1,313.64 และได้ก้าวขึ้นมาเป็นเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดอันดับ 3 แซงหน้า USDT และ XRP (อ้างอิง: CoinMarketCap)

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็ปรับตัวลงเช่นกัน Dogecoin doge logoDOGE -5.6900% มาอยู่ที่ $0.25 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -0.9300% มาอยู่ที่ $0.000012 การเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกว่านักลงทุนรายย่อยอาจกำลังขายทำกำไร

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในวันนี้ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคที่เอื้อให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะ Bitcoin ยังคงถูกมองเป็นทางเลือกในการ “hedge” กลางความไม่แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์ และแรงไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบันผ่านผลิตภัณฑ์ ETF ยังคงต่อเนื่อง โดยรวม sentiment ในตลาดตอนนี้มีโทน ระมัดระวังเชิงบวก — ยังมีแรงซื้อเข้าประคองแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ แต่ใครที่เข้าเร็วเกินไปอาจพบแรงย้อนกลับ

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • Altcoin Season Index: 55 → ลดลงมาอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการกลับมามีอิทธิพลของ Bitcoin
  • Fear & Greed Index: 55 (Neutral) → ตลาดกลับมาอยู่ในโหมดระมัดระวังอีกครั้ง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การปรับฐานราคาวันนี้ถือเป็น การพักตัวที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Correction) ก่อนจะไปต่อ หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับราคาไว้เหนือ $122,000 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ต้องจับตาคือการทะลุ $125,000 อีกครั้ง ประกอบกับการสนับสนุนจากสถาบันและแนวโน้มของ Q4 ที่มักจะเป็นช่วง Bullish สำหรับคริปโต อาจจะนำพาราคาพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ $135,000 ได้

  • Cautious Case

แม้ตลาดจะแข็งแกร่ง แต่ดัชนี Fear & Greed ที่ยังอยู่ในระดับ Neutral (55) บ่งบอกถึงความเสี่ยงของการขายทำกำไรในระยะสั้น การย่อตัวที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ ปรับฐานระยะกลาง (Mid-term Pullback) หากราคา Bitcoin หลุดแนวรับสำคัญที่ $115,000 อาจส่งผลให้เกิดการเทขายที่รุนแรงขึ้นเพื่อรอการเข้าซื้อที่ราคาต่ำกว่าเดิม

เหรียญยอดนิยม

