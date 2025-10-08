[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (8 ตุลาคม 2025) มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการชะลอตัวและปรับฐานเล็กน้อย หลังจากการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์แรกที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นในระยะยาวที่สูง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าผ่านผลิตภัณฑ์ Spot Crypto ETF ที่ดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกสูงถึงประมาณ 5.95 พันล้านดอลลาร์ (อ้างอิง: Reuters)
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -2.1100% ซื้อขายอยู่ที่ $122,238.35 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.96 ล้านบาทไทย) ในขณะที่ Ethereum ETH -3.5900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,518.31
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหรียญ Altcoin ยอดนิยมบางส่วนก็มีการย่อตัวลงเช่นกัน แต่บางตัวก็ยังแสดงความแข็งแกร่ง: XRP XRP -4.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $2.88, Solana SOL -1.8000% ซื้อขายอยู่ที่ $229.02, BNB BNB +7.0600% ซื้อขายอยู่ที่ $1,313.64 และได้ก้าวขึ้นมาเป็นเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดอันดับ 3 แซงหน้า USDT และ XRP (อ้างอิง: CoinMarketCap)
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็ปรับตัวลงเช่นกัน Dogecoin DOGE -5.6900% มาอยู่ที่ $0.25 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -0.9300% มาอยู่ที่ $0.000012 การเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกว่านักลงทุนรายย่อยอาจกำลังขายทำกำไร
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในวันนี้ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคที่เอื้อให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะ Bitcoin ยังคงถูกมองเป็นทางเลือกในการ “hedge” กลางความไม่แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์ และแรงไหลเข้าจากนักลงทุนสถาบันผ่านผลิตภัณฑ์ ETF ยังคงต่อเนื่อง โดยรวม sentiment ในตลาดตอนนี้มีโทน ระมัดระวังเชิงบวก — ยังมีแรงซื้อเข้าประคองแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ แต่ใครที่เข้าเร็วเกินไปอาจพบแรงย้อนกลับ
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- Altcoin Season Index: 55 → ลดลงมาอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการกลับมามีอิทธิพลของ Bitcoin
- Fear & Greed Index: 55 (Neutral) → ตลาดกลับมาอยู่ในโหมดระมัดระวังอีกครั้ง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
การปรับฐานราคาวันนี้ถือเป็น การพักตัวที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Correction) ก่อนจะไปต่อ หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับราคาไว้เหนือ $122,000 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ต้องจับตาคือการทะลุ $125,000 อีกครั้ง ประกอบกับการสนับสนุนจากสถาบันและแนวโน้มของ Q4 ที่มักจะเป็นช่วง Bullish สำหรับคริปโต อาจจะนำพาราคาพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ $135,000 ได้
- Cautious Case
แม้ตลาดจะแข็งแกร่ง แต่ดัชนี Fear & Greed ที่ยังอยู่ในระดับ Neutral (55) บ่งบอกถึงความเสี่ยงของการขายทำกำไรในระยะสั้น การย่อตัวที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ ปรับฐานระยะกลาง (Mid-term Pullback) หากราคา Bitcoin หลุดแนวรับสำคัญที่ $115,000 อาจส่งผลให้เกิดการเทขายที่รุนแรงขึ้นเพื่อรอการเข้าซื้อที่ราคาต่ำกว่าเดิม