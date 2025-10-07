BTC $124,532.82 0.63%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 ตุลาคม 2025

อนุชิต แหลมสิงห์

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

อ่านข้อมูลผู้เขียน
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (7 ตุลาคม 2025) ยังคงได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในปรากฏการณ์ “Uptober” โดยวันที่ 7 ตุลาคม 2025 นี้ ภาพรวมตลาดยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเหรียญหลัก ความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่ยังคงไหลเข้าผ่าน Spot Crypto ETF

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +2.1700% ซื้อขายอยู่ที่ $125,302.42 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาทไทย) หลังจากที่พึ่งจะทำ ATH ใหม่ที่ $126,198 เมื่อ 7 ชั่วโมงที่มาผ่าน ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +4.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $4,703.32 มุ่งหน้าสู่ ATH เดิมที่ทำไว้ที่ $4,953 ที่ทำไว้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างมั่นคง

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง: XRP xrp logoXRP +1.2500% ซื้อขายอยู่ที่ $3.02, Solana sol logoSOL +2.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $234.58, BNB bnb logoBNB +5.8400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,226.20 และ BNB ยังคงมุ่งหน้าสู่ ATH ใหม่เช่นเดียวกับ BTC และ ETH

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็บวกเช่นกัน Dogecoin doge logoDOGE +6.0700% มาอยู่ที่ $0.26 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +3.8500% มาอยู่ที่ $0.000012 การเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกถึงการกลับมาของนักลงทุนรายย่อย

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

นักวิเคราะห์ชี้ว่ากระแสความมั่นใจต่อสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีกำลังกลับมาแข็งแกร่ง โดย Bitcoin กำลังฟื้นตัวจากการปรับฐานในช่วงปลายเดือนกันยายน แม้ว่าตลาดหุ้นจะยังมีความผันผวนจากสถานการณ์การปิดรัฐบาลสหรัฐ แต่ราคา Bitcoin ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าการพุ่งขึ้นในช่วงนี้อาจเป็นการปรับตัวที่เปราะบาง เนื่องจากนักลงทุนอาจกำลังคาดหวังการพุ่งขึ้นในไตรมาสที่สี่ ทำให้ควรระมัดระวังเรื่องการปรับฐานระยะสั้น

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → อิทธิพลของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง
  • Altcoin Season Index: 63 → ยังไม่ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็น Altcoin Season อย่างเต็มตัว
  • Fear & Greed Index: 62 (Greed) → ตลาดอยู่ในภาวะโลภ (Bullish Sentiment)

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็น โมเมนตัมของ “Uptober” ที่แข็งแกร่ง หาก Bitcoin สามารถยืนหยัดและทะลุผ่านแนวต้านระดับ $125,000 ได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นการยืนยันความต่อเนื่องของเทรนด์ขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่อาจอยู่ในช่วง $130,000 – $135,000 การไหลเข้าของเงินทุนจาก ETF และสัญญาณ Altcoin Season ที่เริ่มชัดเจนขึ้นจะช่วยหนุนให้ราคา Altcoins พุ่งขึ้นตามมาอย่างรุนแรง

  • Cautious Case

แม้ตลาดจะเต็มไปด้วยความโลภ แต่ระดับ Greed (62) ในดัชนีก็บ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มเข้าสู่สภาวะ Overbought ในระยะสั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานราคาในระดับกลาง (Pullback) ได้ตลอดเวลา นักลงทุนควรจับตาดูความผันผวนจากปัจจัยมหภาค เช่น การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การวางกลยุทธ์ “ทยอยสะสม” และการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับมือกับแรงเทขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
วาฬถือสั้นของ Bitcoin กำไรพุ่งแตะ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบไซเคิลนี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-07 11:54:28
ข่าวคริปโต
Rothschild Bank ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Coinbase สู่ 320 ดอลลาร์ สะท้อนกระแสลงทุนคริปโตจากสถาบันการเงิน
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-07 11:19:07
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
