[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (7 ตุลาคม 2025) ยังคงได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในปรากฏการณ์ “Uptober” โดยวันที่ 7 ตุลาคม 2025 นี้ ภาพรวมตลาดยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเหรียญหลัก ความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่ยังคงไหลเข้าผ่าน Spot Crypto ETF
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +2.1700% ซื้อขายอยู่ที่ $125,302.42 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาทไทย) หลังจากที่พึ่งจะทำ ATH ใหม่ที่ $126,198 เมื่อ 7 ชั่วโมงที่มาผ่าน ในขณะที่ Ethereum ETH +4.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $4,703.32 มุ่งหน้าสู่ ATH เดิมที่ทำไว้ที่ $4,953 ที่ทำไว้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างมั่นคง
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง: XRP XRP +1.2500% ซื้อขายอยู่ที่ $3.02, Solana SOL +2.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $234.58, BNB BNB +5.8400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,226.20 และ BNB ยังคงมุ่งหน้าสู่ ATH ใหม่เช่นเดียวกับ BTC และ ETH
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็บวกเช่นกัน Dogecoin DOGE +6.0700% มาอยู่ที่ $0.26 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +3.8500% มาอยู่ที่ $0.000012 การเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกถึงการกลับมาของนักลงทุนรายย่อย
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
นักวิเคราะห์ชี้ว่ากระแสความมั่นใจต่อสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีกำลังกลับมาแข็งแกร่ง โดย Bitcoin กำลังฟื้นตัวจากการปรับฐานในช่วงปลายเดือนกันยายน แม้ว่าตลาดหุ้นจะยังมีความผันผวนจากสถานการณ์การปิดรัฐบาลสหรัฐ แต่ราคา Bitcoin ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าการพุ่งขึ้นในช่วงนี้อาจเป็นการปรับตัวที่เปราะบาง เนื่องจากนักลงทุนอาจกำลังคาดหวังการพุ่งขึ้นในไตรมาสที่สี่ ทำให้ควรระมัดระวังเรื่องการปรับฐานระยะสั้น
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → อิทธิพลของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง
- Altcoin Season Index: 63 → ยังไม่ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็น Altcoin Season อย่างเต็มตัว
- Fear & Greed Index: 62 (Greed) → ตลาดอยู่ในภาวะโลภ (Bullish Sentiment)
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็น โมเมนตัมของ “Uptober” ที่แข็งแกร่ง หาก Bitcoin สามารถยืนหยัดและทะลุผ่านแนวต้านระดับ $125,000 ได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นการยืนยันความต่อเนื่องของเทรนด์ขาขึ้น โดยมีเป้าหมายถัดไปที่อาจอยู่ในช่วง $130,000 – $135,000 การไหลเข้าของเงินทุนจาก ETF และสัญญาณ Altcoin Season ที่เริ่มชัดเจนขึ้นจะช่วยหนุนให้ราคา Altcoins พุ่งขึ้นตามมาอย่างรุนแรง
- Cautious Case
แม้ตลาดจะเต็มไปด้วยความโลภ แต่ระดับ Greed (62) ในดัชนีก็บ่งชี้ว่าตลาดอาจเริ่มเข้าสู่สภาวะ Overbought ในระยะสั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานราคาในระดับกลาง (Pullback) ได้ตลอดเวลา นักลงทุนควรจับตาดูความผันผวนจากปัจจัยมหภาค เช่น การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การวางกลยุทธ์ “ทยอยสะสม” และการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับมือกับแรงเทขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น