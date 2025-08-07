BTC $114,939.26 1.09%
ETH $3,687.66 2.54%
SOL $168.61 3.41%
PEPE $0.000010 4.52%
SHIB $0.000012 3.31%
BNB $772.22 2.97%
DOGE $0.20 3.74%
XRP $3.00 2.20%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcion, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ (7 สิงหาคม 2568) มีแนวโน้มที่ค่อนข้างระมัดระวัง — Bitcoin (BTC) คงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 115,045 ดอลลาร์ (+0.89%) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ว่าตลาดยังอยู่ในโซนที่ไม่มีทิศทางเด่นชัดมากนัก

ส่วนเหรียญ Altcoins อื่นๆ เช่น Ethereum (ETH) อยู่ที่ประมาณ 3,681 ดอลลาร์ โดยภาพรวมปรับตัวขึ้นประมาณ +3.6% ในขณะที่ XRP เคลื่อนไหวอยู่ราว 3.00 ดอลลาร์ (+1.13%) เช่นเดียวกับเหรียญมีมชื่อดังอย่าง Dogecoin (DOGE) ที่ปรับตัวสูงขึ้นราวๆ 4.4% มาอยู่ที่ 0.2059 ดอลลาร์

ในภาพรวม เหรียญหลักยังถือว่าคงระดับได้ดี แต่ยังมีความระมัดระวังจากนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นนี้

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ICO ที่น่าจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 60.8% แสดงว่าเงินทุนยังไหลเข้าสู่ BTC อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ความไม่แน่นอนยังสูง
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 54/100 ในโซน “Neutral” — ตลาดถือว่าไม่โลภเกินไป และไม่กลัวจนเกินไป สะท้อนถึงจังหวะระมัดระวังจากนักลงทุน
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 38/100 — ยังอยู่ในช่วง “Bitcoin Season” อย่างเต็มตัว แต่เริ่มเห็นแรงขับจาก Altcoins กลับมาเล็กน้อย

XRP ข่าวล่าสุด
XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
2025-08-05 21:21:53
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
วาฬเทรด Bitcoin 56 ล้านครั้งบน Binance! ราคาจ่อปรับฐานรอบใหม่หรือไม่?
2025-08-05 09:38:09
,
โดย Anuchit Laemsing
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่ง 35% ในเดือนเดียว หลัง Ripple ชนะคดี วาฬขยับแรง ราคาจะทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่?
2025-08-06 21:11:58
,
โดย Somchai Wang
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,940,659,710,455
-0.12
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
2025-08-05 21:21:53
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
วาฬเทรด Bitcoin 56 ล้านครั้งบน Binance! ราคาจ่อปรับฐานรอบใหม่หรือไม่?
2025-08-05 09:38:09
,
โดย Anuchit Laemsing
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่ง 35% ในเดือนเดียว หลัง Ripple ชนะคดี วาฬขยับแรง ราคาจะทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่?
2025-08-06 21:11:58
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
วิเคราะห์สัญญาณ Altcoin Season หลัง BlackRock หนุนตลาดกระทิง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-06 23:36:51
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่ง 35% ในเดือนเดียว หลัง Ripple ชนะคดี วาฬขยับแรง ราคาจะทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-06 21:11:58
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า