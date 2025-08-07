[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ (7 สิงหาคม 2568) มีแนวโน้มที่ค่อนข้างระมัดระวัง — Bitcoin (BTC) คงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 115,045 ดอลลาร์ (+0.89%) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ว่าตลาดยังอยู่ในโซนที่ไม่มีทิศทางเด่นชัดมากนัก
ส่วนเหรียญ Altcoins อื่นๆ เช่น Ethereum (ETH) อยู่ที่ประมาณ 3,681 ดอลลาร์ โดยภาพรวมปรับตัวขึ้นประมาณ +3.6% ในขณะที่ XRP เคลื่อนไหวอยู่ราว 3.00 ดอลลาร์ (+1.13%) เช่นเดียวกับเหรียญมีมชื่อดังอย่าง Dogecoin (DOGE) ที่ปรับตัวสูงขึ้นราวๆ 4.4% มาอยู่ที่ 0.2059 ดอลลาร์
ในภาพรวม เหรียญหลักยังถือว่าคงระดับได้ดี แต่ยังมีความระมัดระวังจากนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นนี้
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ICO ที่น่าจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 60.8% แสดงว่าเงินทุนยังไหลเข้าสู่ BTC อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ความไม่แน่นอนยังสูง
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 54/100 ในโซน “Neutral” — ตลาดถือว่าไม่โลภเกินไป และไม่กลัวจนเกินไป สะท้อนถึงจังหวะระมัดระวังจากนักลงทุน
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 38/100 — ยังอยู่ในช่วง “Bitcoin Season” อย่างเต็มตัว แต่เริ่มเห็นแรงขับจาก Altcoins กลับมาเล็กน้อย
