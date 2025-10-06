[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (6 ตุลาคม 2025) แสดงแนวโน้มเป็นบวก โดย Bitcoin (BTC) ทะยานขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $125,000 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกที่เริ่มกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นในช่วง “Uptober” ยังคงเด่นชัด ส่งผลให้ภาพรวมตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +0.5300% ซื้อขายอยู่ที่ $123,008.95 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านบาทไทย) การขยับขึ้นของราคานี้ถือเป็นการบวกเพิ่มกว่า 2.7% ภายในวันเดียว และมากกว่า 10% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum ETH +0.3500% ซื้อขายอยู่ที่ $4,507.91 โดยแม้จะปรับตัวเล็กน้อย -0.62% แต่ยังยืนเหนือระดับ $4,400 ได้อย่างมั่นคง นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า ETH มีแนวโน้มกลับไปทดสอบระดับ $4,500 อีกครั้งหากกระแส DeFi และ NFT กลับมาร้อนแรง
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม อย่าง Solana SOL +0.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $228.69, BNB BNB +0.3800% อยู่ที่ $1,156.98, และ XRP XRP +0.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $2.97 ซึ่ง XRP ปรับตัวลงเล็กน้อย -2.36% หลังจากพุ่งแรงในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Solana ยังคงแข็งแกร่งเหนือ $228 หนุนด้วยกระแสจากตลาด DeFi และ NFT ที่เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ เหรียญน่าจับตาอย่าง SEI Coin เริ่มฟื้นตัวจากฐานราคา และ Maxi Doge ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วง Presale
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม กลับมาคึกคักในช่วง Uptober โดย Dogecoin DOGE +0.9800% มาอยู่ที่ $0.25 และ Shiba Inu SHIB +0.7500% มาอยู่ที่ $0.000012 ขณะเดียวกัน เหรียญมีมหน้าใหม่อย่าง PEPE และ Bonk เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะบนเครือข่าย Solana และ BSC ที่กิจกรรมการซื้อขายกลับมาคึกคักหลังการเลือกตั้ง
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin (BTC) พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $125,000 ขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวในเชิงบวกตามแรงซื้อจากตลาด DeFi และ NFT ที่เริ่มฟื้นตัว เหรียญ altcoins และ meme coins หลายตัวกลับมามีแรงเก็งกำไรอีกครั้ง ส่งผลให้บรรยากาศในตลาดโดยรวมดูคึกคักมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ “รอจังหวะย่อก่อนเข้าซื้อ” เนื่องจากแรงซื้อจากวาฬเริ่มชะลอ และตลาดอาจมีการพักตัวระยะสั้นหลังจากพุ่งแรงในช่วงต้นเดือนตุลาคม
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.7% → ลดลงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าทุนกำลังเริ่มไหลเข้าสู่ altcoins มากขึ้น
- Altcoin Season Index: 67 → แสดงสัญญาณเข้าสู่ช่วง Altcoin Season อย่างชัดเจน
- Fear & Greed Index: 47.08 (Neutral) → ตลาดยังอยู่ในโหมดระมัดระวังปนความหวัง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
โมเมนตัมของ “Uptober” ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อกระแสเงินทุนจาก ETF Bitcoin เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดของปีนี้ พร้อมแรงสะสมจากวาฬรายใหญ่ที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างตลาดอยู่ในภาวะเชิงบวกต่อเนื่อง หาก BTC สามารถยืนเหนือแนวต้าน $125,000 ได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ในกรอบ $130,000 – $135,000
- Cautious Case
แม้แนวโน้มโดยรวมยังดี แต่ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะ “Overbought” ในกราฟระยะสั้น ซึ่งอาจตามมาด้วยการปรับฐานปานกลาง นักลงทุนควรจับตาปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายการเงินของ Fed และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ทุกเมื่อ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการ “คุมความเสี่ยงและทยอยสะสม” มากกว่าการ All-in ทันที