BTC $123,932.32 -0.05%
ETH $4,529.59 -0.77%
SOL $231.42 -0.21%
PEPE $0.0000098 -1.98%
SHIB $0.000012 -0.64%
BNB $1,174.35 0.77%
DOGE $0.25 -1.60%
XRP $2.98 -1.32%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2025

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (6 ตุลาคม 2025) แสดงแนวโน้มเป็นบวก โดย Bitcoin (BTC) ทะยานขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $125,000 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกที่เริ่มกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นในช่วง “Uptober” ยังคงเด่นชัด ส่งผลให้ภาพรวมตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +0.5300% ซื้อขายอยู่ที่ $123,008.95 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านบาทไทย) การขยับขึ้นของราคานี้ถือเป็นการบวกเพิ่มกว่า 2.7% ภายในวันเดียว และมากกว่า 10% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.3500% ซื้อขายอยู่ที่ $4,507.91 โดยแม้จะปรับตัวเล็กน้อย -0.62% แต่ยังยืนเหนือระดับ $4,400 ได้อย่างมั่นคง นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า ETH มีแนวโน้มกลับไปทดสอบระดับ $4,500 อีกครั้งหากกระแส DeFi และ NFT กลับมาร้อนแรง

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม อย่าง Solana sol logoSOL +0.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $228.69, BNB bnb logoBNB +0.3800% อยู่ที่ $1,156.98, และ XRP xrp logoXRP +0.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $2.97 ซึ่ง XRP ปรับตัวลงเล็กน้อย -2.36% หลังจากพุ่งแรงในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Solana ยังคงแข็งแกร่งเหนือ $228 หนุนด้วยกระแสจากตลาด DeFi และ NFT ที่เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ เหรียญน่าจับตาอย่าง SEI Coin เริ่มฟื้นตัวจากฐานราคา และ Maxi Doge ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วง Presale

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม กลับมาคึกคักในช่วง Uptober โดย Dogecoin doge logoDOGE +0.9800% มาอยู่ที่ $0.25 และ Shiba Inu shib logoSHIB +0.7500% มาอยู่ที่ $0.000012 ขณะเดียวกัน เหรียญมีมหน้าใหม่อย่าง PEPE และ Bonk เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะบนเครือข่าย Solana และ BSC ที่กิจกรรมการซื้อขายกลับมาคึกคักหลังการเลือกตั้ง

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin (BTC) พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $125,000 ขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวในเชิงบวกตามแรงซื้อจากตลาด DeFi และ NFT ที่เริ่มฟื้นตัว เหรียญ altcoins และ meme coins หลายตัวกลับมามีแรงเก็งกำไรอีกครั้ง ส่งผลให้บรรยากาศในตลาดโดยรวมดูคึกคักมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ “รอจังหวะย่อก่อนเข้าซื้อ” เนื่องจากแรงซื้อจากวาฬเริ่มชะลอ และตลาดอาจมีการพักตัวระยะสั้นหลังจากพุ่งแรงในช่วงต้นเดือนตุลาคม

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.7% → ลดลงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าทุนกำลังเริ่มไหลเข้าสู่ altcoins มากขึ้น
  • Altcoin Season Index: 67 → แสดงสัญญาณเข้าสู่ช่วง Altcoin Season อย่างชัดเจน
  • Fear & Greed Index: 47.08 (Neutral) → ตลาดยังอยู่ในโหมดระมัดระวังปนความหวัง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

โมเมนตัมของ “Uptober” ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อกระแสเงินทุนจาก ETF Bitcoin เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดของปีนี้ พร้อมแรงสะสมจากวาฬรายใหญ่ที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างตลาดอยู่ในภาวะเชิงบวกต่อเนื่อง หาก BTC สามารถยืนเหนือแนวต้าน $125,000 ได้อย่างมั่นคง เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ในกรอบ $130,000 – $135,000

  • Cautious Case

แม้แนวโน้มโดยรวมยังดี แต่ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะ “Overbought” ในกราฟระยะสั้น ซึ่งอาจตามมาด้วยการปรับฐานปานกลาง นักลงทุนควรจับตาปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายการเงินของ Fed และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ทุกเมื่อ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการ “คุมความเสี่ยงและทยอยสะสม” มากกว่าการ All-in ทันที

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,396,455,589,741
6.81
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Ray Dalio ชี้ความเสี่ยง Bitcoin แต่กระแสเงินลงทุนยังไหลไม่หยุด
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-06 08:29:57
XRP ข่าวล่าสุด
XRP มีลุ้นพลิกเกม! วิเคราะห์แนวโน้มราคาแม้เจอข่าวลบ ETF
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-06 06:52:28
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า