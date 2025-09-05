BTC $111,521.38 0.75%
ETH $4,333.96 -1.04%
SOL $204.22 -1.29%
PEPE $0.0000095 -0.99%
SHIB $0.000012 -0.40%
BNB $846.29 -0.14%
DOGE $0.21 -0.49%
XRP $2.82 -0.53%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (5 กันยายน 2025) เข้าสู่ช่วงปรับตัวลงเล็กน้อย โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เทรดอยู่ที่ 111,200 ดอลลาร์ (ลดลง +0.35%) ส่วน Ethereum (ETH) ลดลงมาอยู่ที่ 4,312 ดอลลาร์ (ลดลง +2.50%)

ในส่วนเหรียญ Altcoins และเหรียญมีมยอดนิยมอื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน เช่น XRP (XRP) อยู่ที่ 2.80 ดอลลาร์ (-1.48%), Solana (SOL) อยู่ที่ 203.06 ดอลลาร์ (-2.60%), Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2134 ดอลลาร์ (-1.90%) และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001214 ดอลลาร์ (-2.16%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 41/100 ลดลงเล็กน้อย อยู่ในโซน “Neutral” เข้าใกล้โซน “Fear” สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 50/100 ลดลงมาอยู่ที่จุดกึ่งกลางอีกครั้ง แสดงว่าเงินทุนยังไหลเข้าฝั่ง Bitcoin ในระดับที่ทัดเทียมกับเหรียญ Altcoins อื่นๆ ในตลาด

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,025,744,343,122
1.48
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งต่อเนื่อง? วิเคราะห์โอกาสแตะ $5.25 ภายในปี 2030
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-05 12:05:29
XRP ข่าวล่าสุด
ศึกชิงบัลลังก์! XRP ปะทะ Chainlink ใครคืออนาคตของ SWIFT?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-04 23:24:04
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า