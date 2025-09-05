[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (5 กันยายน 2025) เข้าสู่ช่วงปรับตัวลงเล็กน้อย โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เทรดอยู่ที่ 111,200 ดอลลาร์ (ลดลง +0.35%) ส่วน Ethereum (ETH) ลดลงมาอยู่ที่ 4,312 ดอลลาร์ (ลดลง +2.50%)
ในส่วนเหรียญ Altcoins และเหรียญมีมยอดนิยมอื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน เช่น XRP (XRP) อยู่ที่ 2.80 ดอลลาร์ (-1.48%), Solana (SOL) อยู่ที่ 203.06 ดอลลาร์ (-2.60%), Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2134 ดอลลาร์ (-1.90%) และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001214 ดอลลาร์ (-2.16%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 41/100 ลดลงเล็กน้อย อยู่ในโซน “Neutral” เข้าใกล้โซน “Fear” สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 50/100 ลดลงมาอยู่ที่จุดกึ่งกลางอีกครั้ง แสดงว่าเงินทุนยังไหลเข้าฝั่ง Bitcoin ในระดับที่ทัดเทียมกับเหรียญ Altcoins อื่นๆ ในตลาด