[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 4 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (4 กันยายน 2025) ตลาดคริปโตแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวเล็กน้อย โดย Bitcoin (BTC) อยู่ที่ 111,770 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +0.52% จากวานนี้ ขณะที่ Ethereum (ETH) แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัว่นกัน โดยมาอยู่ที่ 4,455 ดอลลาร์, บวกประมาณ +3.76% แม้ว่าทั้ง 2 สกุลหลักจะมีการปรับตัวขึ้น แต่ตลาดยังคงแสดงความระวังในช่วงเริ่มเดือนกันยายนที่มักจะมีความผันผวนสูง
ในส่วนเหรียญ Altcoins ยอดนิยมของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:
- XRP (XRP) — 2.83 ดอลลาร์ (+0.25%)
- Solana (SOL) — 210.11 ดอลลาร์ (+1.01%)
- BNB (BNB) — 854.88 ดอลลาร์ (+0.60%)
- Dogecoin (DOGE) — 0.2189 ดอลลาร์ (+2.77%)
- TRON (TRX) — 0.3409 ดอลลาร์ (+1.15%)
- Cardano (ADA) — 0.8342 ดอลลาร์ (+0.65%)
- Shiba Inu (SHIB) — 0.00001246 ดอลลาร์ (+0.97%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.6% ลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล โดยไม่มีความกลัวหรือความโลภมากเกินไป
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 56/100 แสดงสถานะ “กลางค่อนไปทาง Altcoin Season” แสดงให้เห็นถึงการที่เงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ Altcoins มากขึ้นอีกครั้ง
ข่าวเด่นห้ามพลาด
