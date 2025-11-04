[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2025) บรรยากาศยังคงอยู่ในความระมัดระวัง แม้มีปัจจัยบวกเล็กน้อยจากท่าทีด้านนโยบายการเงินและการเคลื่อนไหวของสภาพคล่องสถาบัน แต่ตลาดยังคงถูกจำกัดโดยความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการไหลเข้า-ออกของเงินทุน
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -2.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $107,196.62 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.48 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH +0.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,908.93
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่พบกับการปรับตัวลงตามเหรียญหลักอย่าง BTC: XRP XRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana SOL -1.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $184.21, BNB BNB -7.6000% ซื้อขายอยู่ที่ $997.98
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็ล้วนปรับตัวลงตามตลาดเช่นกัน: Dogecoin DOGE +0.2400% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -5.0300% มาอยู่ที่ $0.0000096
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนด้วยแรงกดดันอย่างหนัก โดยสินทรัพย์หลักกำลังทดสอบแนวรับที่สำคัญที่สุด หลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนตุลาคม อารมณ์ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะหวาดกลัวและระมัดระวัง สาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังคงระมัดระวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย และบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้บั่นทอนความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีครั้งใหญ่ นักลงทุนกำลังเฝ้าดูระดับทางเทคนิคที่สำคัญอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจว่าตลาดจะสามารถทรงตัวได้ หรือจะนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกกว่าเดิม
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 60.0% → แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ BTC ในฐานะสินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
- Altcoin Season Index: 26 → บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอยู่ใน “ฤดูกาล Bitcoin” โดย Altcoin มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
- Fear & Greed Index: 27 (Fear) → สะท้อนถึงความกังวลที่แพร่หลายและการขาดความเชื่อมั่นในการเข้าซื้อในหมู่นักลงทุน
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
การฟื้นตัวทางเทคนิคครั้งใหญ่สามารถจุดประกายโมเมนตัมขาขึ้นได้ หากแนวรับสำคัญยังคงสามารถพยุงไว้ได้
- การทรงตัวทางเทคนิค: Bitcoin จะต้องจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในแนวรับวิกฤตที่ $106,470–$105,130 (ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ) การป้องกันแนวรับนี้ได้สำเร็จจะสามารถลดทอนภัยคุกคามขาลงในทันทีได้
- การกลับสู่ขาขึ้น: หากราคาปิดรายสัปดาห์เหนือ $118,394 ได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นสัญญาณที่ยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น โดยจะเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่ระดับสูงสุดเดิม
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค: สัญญาณที่ไม่คาดคิดจาก Fed ที่บ่งบอกถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง หรือการไหลเข้าอย่างกะทันหันของเงินทุนสถาบัน อาจกอบกู้ความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
- Cautious Case
ความไม่แน่นอนที่แพร่หลายบ่งชี้ว่าการรวมตัวในกรอบแคบ ๆ หรือการลดลงต่อไปเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มมากกว่า เว้นแต่จะมีปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น
- ความเสี่ยงที่จะทะลุแนวรับ: หากราคาปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าแนวรับวิกฤตที่ $105,130 อย่างเด็ดขาด จะเป็นการยืนยันการพังทลายทางเทคนิคครั้งใหญ่ ซึ่งเปิดประตูสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นเพื่อทดสอบระดับ $94,200 ซึ่งรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สำคัญ
- แรงต้านจาก Fed: วาทศิลป์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโท โดยจำกัดการไหลเข้าของสภาพคล่องใหม่
- ความผันผวน: คาดการณ์ว่าความผันผวนจะสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชำระบัญชีเพิ่มเติมหากแนวรับไม่สามารถต้านทานได้