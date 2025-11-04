BTC $104,557.37 -2.73%
ETH $3,507.62 -5.51%
SOL $157.94 -10.19%
PEPE $0.0000055 -9.99%
SHIB $0.0000089 -7.04%
BNB $952.77 -7.51%
DOGE $0.16 -6.49%
XRP $2.26 -6.14%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2025) บรรยากาศยังคงอยู่ในความระมัดระวัง แม้มีปัจจัยบวกเล็กน้อยจากท่าทีด้านนโยบายการเงินและการเคลื่อนไหวของสภาพคล่องสถาบัน แต่ตลาดยังคงถูกจำกัดโดยความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการไหลเข้า-ออกของเงินทุน

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -2.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $107,196.62 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.48 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,908.93

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่พบกับการปรับตัวลงตามเหรียญหลักอย่าง BTC﻿: XRP xrp logoXRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana sol logoSOL -1.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $184.21, BNB bnb logoBNB -7.6000% ซื้อขายอยู่ที่ $997.98

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็ล้วนปรับตัวลงตามตลาดเช่นกัน: Dogecoin doge logoDOGE +0.2400% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -5.0300% มาอยู่ที่ $0.0000096

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนด้วยแรงกดดันอย่างหนัก โดยสินทรัพย์หลักกำลังทดสอบแนวรับที่สำคัญที่สุด หลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนตุลาคม อารมณ์ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะหวาดกลัวและระมัดระวัง สาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังคงระมัดระวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย และบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้บั่นทอนความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีครั้งใหญ่ นักลงทุนกำลังเฝ้าดูระดับทางเทคนิคที่สำคัญอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจว่าตลาดจะสามารถทรงตัวได้ หรือจะนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกกว่าเดิม

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 60.0% → แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ BTC ในฐานะสินทรัพย์คริปโตที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
  • Altcoin Season Index: 26 → บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอยู่ใน “ฤดูกาล Bitcoin” โดย Altcoin มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
  • Fear & Greed Index: 27 (Fear) → สะท้อนถึงความกังวลที่แพร่หลายและการขาดความเชื่อมั่นในการเข้าซื้อในหมู่นักลงทุน

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การฟื้นตัวทางเทคนิคครั้งใหญ่สามารถจุดประกายโมเมนตัมขาขึ้นได้ หากแนวรับสำคัญยังคงสามารถพยุงไว้ได้

  1. การทรงตัวทางเทคนิค: Bitcoin จะต้องจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในแนวรับวิกฤตที่ $106,470–$105,130 (ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ) การป้องกันแนวรับนี้ได้สำเร็จจะสามารถลดทอนภัยคุกคามขาลงในทันทีได้
  2. การกลับสู่ขาขึ้น: หากราคาปิดรายสัปดาห์เหนือ $118,394 ได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นสัญญาณที่ยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น โดยจะเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่ระดับสูงสุดเดิม
  3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค: สัญญาณที่ไม่คาดคิดจาก Fed ที่บ่งบอกถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง หรือการไหลเข้าอย่างกะทันหันของเงินทุนสถาบัน อาจกอบกู้ความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
  • Cautious Case

ความไม่แน่นอนที่แพร่หลายบ่งชี้ว่าการรวมตัวในกรอบแคบ ๆ หรือการลดลงต่อไปเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มมากกว่า เว้นแต่จะมีปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น

  1. ความเสี่ยงที่จะทะลุแนวรับ: หากราคาปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าแนวรับวิกฤตที่ $105,130 อย่างเด็ดขาด จะเป็นการยืนยันการพังทลายทางเทคนิคครั้งใหญ่ ซึ่งเปิดประตูสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นเพื่อทดสอบระดับ $94,200 ซึ่งรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สำคัญ
  2. แรงต้านจาก Fed: วาทศิลป์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโท โดยจำกัดการไหลเข้าของสภาพคล่องใหม่
  3. ความผันผวน: คาดการณ์ว่าความผันผวนจะสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชำระบัญชีเพิ่มเติมหากแนวรับไม่สามารถต้านทานได้

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,732,663,526,874
-6.86
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin จะทะลุแนวต้านได้หรือไม่ หลังวาฬเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้ง?
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-11-04 12:36:29
ข่าวประชาสัมพันธ์
โค้งสุดท้าย! เหรียญ ICO ของ Best Wallet จ่อปิดพรีเซลใน 25 วัน
2025-11-04 01:41:52
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า