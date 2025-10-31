BTC $109,982.85 -0.73%
ETH $3,853.84 -1.72%
SOL $185.73 -4.69%
PEPE $0.0000065 -5.47%
SHIB $0.0000098 -2.48%
BNB $1,096.70 -1.67%
DOGE $0.18 -3.48%
XRP $2.49 -3.26%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 31 ตุลาคม 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (31 ตุลาคม 2025) เข้าสู่โหมด “ระมัดระวัง” หลังจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง โดยเฉพาะในช่องทาง Crypto ETF ในสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนหลายรายเลือกชะลอการเข้าซื้อใหม่จนกว่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนมากขึ้นในภาพมหภาค

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -3.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $107,351.26 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.53 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH -1.6500% ซื้อขายอยู่ที่ $3,933.59

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามตลาดโดยรวม: XRP xrp logoXRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana sol logoSOL +0.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $195.59, BNB bnb logoBNB -5.4000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,058.79

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็เคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางตลาดโดยรวม: Dogecoin doge logoDOGE -0.7700% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -0.6600% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2025 ด้วย บรรยากาศที่ตึงเครียดและระมัดระวัง ภายหลังการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อช่วงกลางเดือน สถานการณ์ล่าสุดได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคสำคัญ 2 ประการ: ท่าทีที่เข้มงวดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) Jerome Powell เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และ ความไม่แน่นอนจากผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยังไม่สามารถคลายความกังวลในตลาดโลกได้ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงเลือกที่จะลดความเสี่ยง

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.3% → บ่งบอกว่าเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ Bitcoin มากกว่า Altcoin
  • Altcoin Season Index: 28 → ยืนยันว่า Altcoin ยังคงมีประสิทธิภาพด้อยกว่า Bitcoin อย่างชัดเจน
  • Fear & Greed Index: 31 (Fear) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับเข้าสู่โซน “ความกลัว” อีกครั้ง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงสุดท้ายของเดือนออกมาดีและแสดงสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อต่อเนื่อง รวมทั้ง Fed ให้สัญญาณของการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ก็อาจนำไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จของการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่เป็นรูปธรรมอาจลดความไม่แน่นอนและกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาด โดยอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ไปยัง 115,000-120,000 ดอลลาร์ในระยะสั้นต่อเนื่อง

  • Cautious Case

แรงกดดันหลักมาจาก ท่าทีที่เข้มงวดของ Fed ที่ส่งสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ย ทำให้อาจไม่มีสภาพคล่องใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก หากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนไม่เป็นผล หรือมีเพียงข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ ความกังวลก็จะยังคงอยู่

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
อานิสงส์อภัยโทษ CZ! ETH–BNB วิ่งแรง นักลงทุนเก็งขาขึ้นรอบใหม่
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-31 12:47:50
ข่าวคริปโต
กำไรพุ่ง 112%! Riot Platforms เผย Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-31 11:46:34
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

