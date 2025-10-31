[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 31 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (31 ตุลาคม 2025) เข้าสู่โหมด “ระมัดระวัง” หลังจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง โดยเฉพาะในช่องทาง Crypto ETF ในสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนหลายรายเลือกชะลอการเข้าซื้อใหม่จนกว่าจะเห็นสัญญาณความชัดเจนมากขึ้นในภาพมหภาค
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -3.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $107,351.26 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.53 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH -1.6500% ซื้อขายอยู่ที่ $3,933.59
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามตลาดโดยรวม: XRP XRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana SOL +0.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $195.59, BNB BNB -5.4000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,058.79
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็เคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางตลาดโดยรวม: Dogecoin DOGE -0.7700% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -0.6600% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2025 ด้วย บรรยากาศที่ตึงเครียดและระมัดระวัง ภายหลังการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อช่วงกลางเดือน สถานการณ์ล่าสุดได้รับผลกระทบจากปัจจัยมหภาคสำคัญ 2 ประการ: ท่าทีที่เข้มงวดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) Jerome Powell เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และ ความไม่แน่นอนจากผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยังไม่สามารถคลายความกังวลในตลาดโลกได้ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงเลือกที่จะลดความเสี่ยง
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.3% → บ่งบอกว่าเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ Bitcoin มากกว่า Altcoin
- Altcoin Season Index: 28 → ยืนยันว่า Altcoin ยังคงมีประสิทธิภาพด้อยกว่า Bitcoin อย่างชัดเจน
- Fear & Greed Index: 31 (Fear) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับเข้าสู่โซน “ความกลัว” อีกครั้ง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงสุดท้ายของเดือนออกมาดีและแสดงสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อต่อเนื่อง รวมทั้ง Fed ให้สัญญาณของการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ก็อาจนำไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จของการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่เป็นรูปธรรมอาจลดความไม่แน่นอนและกระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาด โดยอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ไปยัง 115,000-120,000 ดอลลาร์ในระยะสั้นต่อเนื่อง
- Cautious Case
แรงกดดันหลักมาจาก ท่าทีที่เข้มงวดของ Fed ที่ส่งสัญญาณชะลอการลดดอกเบี้ย ทำให้อาจไม่มีสภาพคล่องใหม่ ๆ เข้ามาในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก หากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนไม่เป็นผล หรือมีเพียงข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ ความกังวลก็จะยังคงอยู่