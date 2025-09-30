BTC $114,474.92 2.31%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 30 กันยายน 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (30 กันยายน 2025) ตลาดกลับมา “คึกคัก” อีกครั้ง หลังจากที่เหรียญคริปโตชื่อดังบางส่วนเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวราคาที่รุนแรงร่วมกับปัจจัยมหภาคทำให้ความเชื่อมั่นปะปนระหว่าง “ความเกรงกลัว” กับ “การรอจังหวะซื้อ” นักลงทุนควรจับตาดูความเคลื่อนไหวของตลาดให้ดีก่อนที่จะเข้าลงทุนอีกครั้ง

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +3.28% ซื้อขายอยู่ที่ $114,431.47 ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +4.15% ซื้อขายอยู่ที่ $4,217.96 เหรียญยอดนิยม 2 เหรียญนี้แสดงให้เห็นถึงการกลับมาพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้ง หลังจากที่ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมหลายๆ ตัวก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน แม้จะยังไม่ชัดเจนเหมือน BTC และ ETH ก็ตาม: XRP xrp logoXRP +2.26% ซื้อขายอยู่ที่ $2.91, Solana sol logoSOL +3.33% ซื้อขายอยู่ที่ $213.95, BNB bnb logoBNB +4.42% ซื้อขายอยู่ที่ $1,025.72 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoins บางส่วนยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบแบบไซด์เวย์อยู่

เหรียญมีม

เมื่อเทียบกับเหรียญในกลุ่มอื่นๆ เหรียญมีมยอดนิยม ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจน แต่ก็ยังถือว่าปรับตัวขึ้นบ้าง หากเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Dogecoin doge logoDOGE +1.64% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.00% มาอยู่ที่ $0.00029

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตวันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงสะสมพลังเพื่อพุ่งขึ้นในช่วง “Uptober” อีกครั้ง ดั่งเช่นเคยเกิดขึ้นในอดีต แต่โดยรวมแล้ว นักลงทุนยังคงอยู่ในอารมณ์ “ระมัดระวัง” เนื่องจากการปรับตัวลงของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระยะยาวบางส่วนอาจเริ่มทยอยเข้าสุทธิในจังหวะที่ราคาปรับตัวลง (buy-the-dip)

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.1% → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของ BTC
  • Altcoin Season Index: 62 → ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index: 43 (Neutral) → ความเชื่อมั่นในตลาดเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่ยังคงระมัดระวังอยู่

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากมีข่าวดีเรื่อง Spot-ETF, การเปิดเสรีกฎระเบียบคริปโต หรือสนับสนุนทางกฎหมาย อาจเป็นตัวเร่งให้ราคากลับตัว นอกจากนี้ แรงหนุนตามฤดูกาล (Q4 effect) ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายปีมักจะแสดงให้เห็นถึงการที่ตลาดคริปโตฟื้นตัวในช่วงปลายปี หากปัจจัยภายนอกไม่ฉุดรั้งมากจนเกินไป

  • Cautious Case

ปัจจัยมหภาคที่ฉุดรั้ง เช่น ดอลลาร์แข็ง การขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือข่าวลบจากเศรษฐกิจโลก อาจลดแรงจูงใจของสินทรัพย์เสี่ยงได้ รวมถึง ภาวะ Sideways & การพักฐาน ที่ดำเนินอยู่อาจจะส่งผลให้ตลาดต้องใช้เวลาปรับฐานในกรอบแคบๆ ซักพัก รอจังหวะใหม่ก่อนที่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
สัญญาณกระทิง! Dogecoin ยืนเหนือ $0.22 ลุ้นขาขึ้นรอบใหม่
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-29 23:51:50
XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นข่าวใหญ่! XRP จ่ออนุมัติ ETF นักวิเคราะห์ชี้เป้า $5
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-29 22:13:16
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
