[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 30 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (30 กันยายน 2025) ตลาดกลับมา “คึกคัก” อีกครั้ง หลังจากที่เหรียญคริปโตชื่อดังบางส่วนเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวราคาที่รุนแรงร่วมกับปัจจัยมหภาคทำให้ความเชื่อมั่นปะปนระหว่าง “ความเกรงกลัว” กับ “การรอจังหวะซื้อ” นักลงทุนควรจับตาดูความเคลื่อนไหวของตลาดให้ดีก่อนที่จะเข้าลงทุนอีกครั้ง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +3.28% ซื้อขายอยู่ที่ $114,431.47 ในขณะที่ Ethereum ETH +4.15% ซื้อขายอยู่ที่ $4,217.96 เหรียญยอดนิยม 2 เหรียญนี้แสดงให้เห็นถึงการกลับมาพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้ง หลังจากที่ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมหลายๆ ตัวก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน แม้จะยังไม่ชัดเจนเหมือน BTC และ ETH ก็ตาม: XRP XRP +2.26% ซื้อขายอยู่ที่ $2.91, Solana SOL +3.33% ซื้อขายอยู่ที่ $213.95, BNB BNB +4.42% ซื้อขายอยู่ที่ $1,025.72 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoins บางส่วนยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบแบบไซด์เวย์อยู่
เหรียญมีม
เมื่อเทียบกับเหรียญในกลุ่มอื่นๆ เหรียญมีมยอดนิยม ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจน แต่ก็ยังถือว่าปรับตัวขึ้นบ้าง หากเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Dogecoin DOGE +1.64% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.00% มาอยู่ที่ $0.00029
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตวันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงสะสมพลังเพื่อพุ่งขึ้นในช่วง “Uptober” อีกครั้ง ดั่งเช่นเคยเกิดขึ้นในอดีต แต่โดยรวมแล้ว นักลงทุนยังคงอยู่ในอารมณ์ “ระมัดระวัง” เนื่องจากการปรับตัวลงของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนระยะยาวบางส่วนอาจเริ่มทยอยเข้าสุทธิในจังหวะที่ราคาปรับตัวลง (buy-the-dip)
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.1% → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของ BTC
- Altcoin Season Index: 62 → ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index: 43 (Neutral) → ความเชื่อมั่นในตลาดเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่ยังคงระมัดระวังอยู่
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หากมีข่าวดีเรื่อง Spot-ETF, การเปิดเสรีกฎระเบียบคริปโต หรือสนับสนุนทางกฎหมาย อาจเป็นตัวเร่งให้ราคากลับตัว นอกจากนี้ แรงหนุนตามฤดูกาล (Q4 effect) ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายปีมักจะแสดงให้เห็นถึงการที่ตลาดคริปโตฟื้นตัวในช่วงปลายปี หากปัจจัยภายนอกไม่ฉุดรั้งมากจนเกินไป
- Cautious Case
ปัจจัยมหภาคที่ฉุดรั้ง เช่น ดอลลาร์แข็ง การขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือข่าวลบจากเศรษฐกิจโลก อาจลดแรงจูงใจของสินทรัพย์เสี่ยงได้ รวมถึง ภาวะ Sideways & การพักฐาน ที่ดำเนินอยู่อาจจะส่งผลให้ตลาดต้องใช้เวลาปรับฐานในกรอบแคบๆ ซักพัก รอจังหวะใหม่ก่อนที่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป