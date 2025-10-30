[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 30 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (30 ตุลาคม 2025) เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวานนี้ แต่ท่าทีของประธาน Jerome Powell ออกมาเข้มงวดกว่าที่คาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการพบปะระหว่างประธานาธิบดี Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะหารือประเด็นการค้าและภาษีนำเข้า บรรยากาศตลาดสะท้อนถึงความระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินและความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -1.4100% ซื้อขายอยู่ที่ $111,295.78 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.58 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH -1.3100% ซื้อขายอยู่ที่ $3,924.62
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม เคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน: XRP XRP +0.1200% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana SOL +1.4500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.97, BNB BNB +1.7700% ซื้อขายอยู่ที่ $1,115.73
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม มีการซื้อขายที่ผันผวนเช่นเดียวกับตลาดโดยรวม: Dogecoin DOGE +1.7200% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +3.5600% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่โหมด risk-on อย่างค่อยเป็นค่อยไป จากแรงหนุนของการลดดอกเบี้ยจากเฟดที่ช่วยกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดี นักลงทุนหลายรายยังคงอยู่ในภาวะสังเกตการณ์มากกว่าการเข้าซื้ออย่างหนัก โดยเฉพาะกับข่าวสำคัญอย่างผลจากการประชุม FOMC และความคืบหน้าของการค้าสหรัฐ-จีน
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9% → บ่งบอกว่า Bitcoin ยังคงเป็นจุดสนใจหลักเหนือกว่า Altcoins
- Altcoin Season Index: 31 → ยังคงอยู่ใน “Bitcoin Season” มากกว่า Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 34 (Fear) → ความมั่นใจของนักลงทุนยังกลับมาที่โซน “Fear” อีกครั้ง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หากการเจรจาสหรัฐ-จีนในวันนี้ประสบความสำเร็จและทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลื่อนมาตรการภาษีและข้อจำกัดการส่งออกแร่ดินหายาก จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมหภาคและกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก ประกอบกับกระแสเงินทุนจาก ETF ที่ยังคงแข็งแกร่ง และ Bitcoin ที่สามารถรักษาระดับเหนือ $110,000 ได้อย่างมั่นคง อาจนำไปสู่การฟื้นตัวกลับขึ้นสู่ระดับ $115,000-$120,000 ได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นอกจากนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายเดือนออกมาดี โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง จะเปิดโอกาสให้ Fed พิจารณาลดดอกเบี้ยอีกในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
- Cautious Case
แรงกดดันหลักมาจากคำกล่าวของประธาน Powell ที่ให้สัญญาณ “hawkish” (เข้มงวด) ว่าการลดดอกเบี้ยในอนาคตอาจชะลอลงเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนจากเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่อาจไม่บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม หรือเป็นเพียงข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่แก้ไขปัญหาโครงสร้างระยะยาว
Altcoin Season Index ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก (31) บ่งชี้ว่าเงินทุนยังไม่ได้หมุนเข้าสู่ Altcoin อย่างมีนัยสำคัญ แรงซื้อส่วนใหญ่ยังคงมุ่งไปที่ Bitcoin มากกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ถือ Altcoin อาจยังต้องรอความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง