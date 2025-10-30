BTC $109,058.01 -3.58%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 30 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (30 ตุลาคม 2025) เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวานนี้ แต่ท่าทีของประธาน Jerome Powell ออกมาเข้มงวดกว่าที่คาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการพบปะระหว่างประธานาธิบดี Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะหารือประเด็นการค้าและภาษีนำเข้า บรรยากาศตลาดสะท้อนถึงความระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินและความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -1.4100% ซื้อขายอยู่ที่ $111,295.78 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.58 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH -1.3100% ซื้อขายอยู่ที่ $3,924.62

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม เคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน: XRP xrp logoXRP +0.1200% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana sol logoSOL +1.4500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.97, BNB bnb logoBNB +1.7700% ซื้อขายอยู่ที่ $1,115.73

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม มีการซื้อขายที่ผันผวนเช่นเดียวกับตลาดโดยรวม: Dogecoin doge logoDOGE +1.7200% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +3.5600% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่โหมด risk-on อย่างค่อยเป็นค่อยไป จากแรงหนุนของการลดดอกเบี้ยจากเฟดที่ช่วยกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดี นักลงทุนหลายรายยังคงอยู่ในภาวะสังเกตการณ์มากกว่าการเข้าซื้ออย่างหนัก โดยเฉพาะกับข่าวสำคัญอย่างผลจากการประชุม FOMC และความคืบหน้าของการค้าสหรัฐ-จีน

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9% → บ่งบอกว่า Bitcoin ยังคงเป็นจุดสนใจหลักเหนือกว่า Altcoins
  • Altcoin Season Index: 31 → ยังคงอยู่ใน “Bitcoin Season” มากกว่า Altcoin Season
  • Fear & Greed Index: 34 (Fear) → ความมั่นใจของนักลงทุนยังกลับมาที่โซน “Fear” อีกครั้ง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากการเจรจาสหรัฐ-จีนในวันนี้ประสบความสำเร็จและทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลื่อนมาตรการภาษีและข้อจำกัดการส่งออกแร่ดินหายาก จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมหภาคและกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก﻿ ประกอบกับกระแสเงินทุนจาก ETF ที่ยังคงแข็งแกร่ง﻿ และ Bitcoin ที่สามารถรักษาระดับเหนือ﻿ $110,000 ได้อย่างมั่นคง อาจนำไปสู่การฟื้นตัวกลับขึ้นสู่ระดับ﻿ $115,000-$120,000 ได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

นอกจากนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายเดือนออกมาดี โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง จะเปิดโอกาสให้ Fed พิจารณาลดดอกเบี้ยอีกในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

  • Cautious Case

แรงกดดันหลักมาจากคำกล่าวของประธาน Powell ที่ให้สัญญาณ “hawkish” (เข้มงวด) ว่าการลดดอกเบี้ยในอนาคตอาจชะลอลงเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง﻿ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่อาจไม่บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม หรือเป็นเพียงข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่แก้ไขปัญหาโครงสร้างระยะยาว

Altcoin Season Index ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก (31) บ่งชี้ว่าเงินทุนยังไม่ได้หมุนเข้าสู่ Altcoin อย่างมีนัยสำคัญ﻿ แรงซื้อส่วนใหญ่ยังคงมุ่งไปที่ Bitcoin มากกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ถือ Altcoin อาจยังต้องรอความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin กำลังกลายเป็น “สินทรัพย์สำรองมูลค่า” รูปแบบใหม่ แทนที่ทองคำที่เริ่มเสื่อมพลัง
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-30 10:37:25
ข่าวประชาสัมพันธ์
มิติใหม่เกมขุดเหรียญ! PEPENODE ระดมทุนเฉียด $2 ล้าน
2025-10-30 05:02:39
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
