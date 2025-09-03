BTC $110,759.96 0.46%
ETH $4,310.60 -2.05%
SOL $208.73 2.57%
PEPE $0.0000097 0.99%
SHIB $0.000012 0.72%
BNB $851.16 -0.40%
DOGE $0.21 0.86%
XRP $2.82 0.82%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 กันยายน 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (3 กันยายน 2025) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดโดยรวมเริ่มมีการฟื้นตัวบ้างเล็กน้อย Bitcoin (BTC) ขึ้นมาอยู่ที่ 111,470 ดอลลาร์, เพิ่มขึ้น +1.51% ในขณะที่ Ethereum (ETH) ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้น โดยขยับมาอยู่ที่ 4,340 ดอลลาร์, ลดลงประมาณ -0.01%

สำหรับเหรียญ Altcoin ยอดนิยมหลายเหรียญในกลุ่ม Top 10 เริ่มมีสัญญาณผสมผสานกันไป XRP อยู่ที่ 2.85 ดอลลาร์, Solana (SOL) อยู่ที่ 211.47 ดอลลาร์, Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2162 ดอลลาร์ และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001244 ดอลลาร์ ฯลฯ นักลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.8% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 42/100 กลับเข้ามาอยู่ในโซน “Neutral” จากระดับ 39 เมื่อวานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจกลับมา
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 50/100 แสดงถึงสถานะที่ “กลางๆ” ระหว่างช่วง Bitcoin Season และ Altcoin Season

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,006,516,049,636
-1.2
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin ยังไม่ถึงจุดสูงสุดรอบนี้! 4 ผู้เชี่ยวชาญชี้โอกาสพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ปลายปี 2025
2025-09-03 11:45:22
ข่าวคริปโต
Bitcoin ฟื้นตัวแรง – ดัชนีความโลภกลับมา! BTC ลุ้นทะลุ $112,000 อีกครั้ง?
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-03 11:34:18
