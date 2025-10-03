[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (3 ตุลาคม 2025) ตลาดยังคงโชว์ความแข็งแกร่งต่อเนื่องในวันที่ 3 ของเดือนตุลาคม โดยมี Bitcoin (BTC) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่กำหนดทิศทางของตลาด ราคา BTC กลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ $120,000 อีกครั้ง ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวม และส่งให้การซื้อขายในตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +2.6800% ซื้อขายอยู่ที่ $120,590.29 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.9 ล้านบาทไทย) การขยับขึ้นของราคานี้ถือเป็นการบวกเพิ่มกว่า 10.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในขณะที่ Ethereum ETH +4.0000% ซื้อขายอยู่ที่ $4,480.54 การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ ETH กลับมาทดสอบระดับ $4,400 และมีแนวโน้มมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย $4,500 ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายราย
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งตามรอยเหรียญหลัก: XRP XRP +5.1700% ซื้อขายอยู่ที่ $3.10, Solana SOL +5.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $231.50, BNB BNB +5.9400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,081.41 ฯลฯ ภาพรวมของ Altcoins มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด โดยเริ่มเห็นการหมุนเงินทุนบางส่วนออกจาก BTC เข้าสู่ altcoins มากขึ้น
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม กลับมาแสดงพลังอีกครั้ง โดย Dogecoin DOGE +5.4100% มาอยู่ที่ $0.25 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +2.7100% มาอยู่ที่ $0.000012 โดยรวม เหรียญมีมกำลังเริ่มกลับมามีสีสัน แต่ยังอยู่ในช่วงเทสแรงซื้อและความเชื่อมั่น — ถ้าไม่มีแรงเก็งกำไรมหาศาลเข้ามา มักจะถูกเบียดจากเหรียญชั้นกลาง (midcaps) มากกว่า
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตแสดงสัญญาณฟื้นตัวที่เป็นรูปธรรม BTC และ ETH ยืนแข็งแกร่งได้ ขณะที่ altcoins เริ่มมีการหมุนทุนเข้า ในขณะที่เหรียญมีมเริ่มกลับมาแสดงแสงบ้าง ดัชนีหลายตัวสนับสนุนการเข้าสู่ช่วง altcoin season อย่างค่อยเป็นค่อยไป
กลยุทธ์ช่วงนี้เน้นการ “คุมความเสี่ยง + เข้าช่วงอ่อนตัว” มากกว่าการ All-in ทันที หากตลาดผ่านด่านสำคัญไปได้ การบวกอาจจะไหลยาวอย่างต่อเนื่อง — แต่หากมีแรงกดดันกลับเข้ามา การปรับฐานถือเป็นเรื่องจำเป็น เตรียมพร้อมรับมือกับทั้งสองฝั่งไว้
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.0% → บ่งชี้ว่าทุนกำลังเริ่มไหลเข้าสู่ altcoins มากขึ้น
- Altcoin Season Index: 67 → บวกเพิ่มเล็กน้อย ถ้ามีแรงหนุนเพิ่มเติม อาจเร่งเข้าสู่ช่วง altcoin ได้ในไม่ช้า
- Fear & Greed Index: 51 (Neutral) → ตลาดเริ่มกลับมามีความมั่นใจ แต่ยังไม่ถึงขั้น “โลภ” แบบสุดขีด
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
โมเมนตัมของ “Uptober” ที่สอดคล้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์กำลังส่งผลบวกอย่างชัดเจน และการที่ดัชนี Fear & Greed พุ่งสูงขึ้นเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาด การคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของ Fed ถือเป็น “ลมใต้ปีก” ที่สำคัญ หาก BTC สามารถทะลุแนวต้านที่ $120,000 ได้สำเร็จ เป้าหมายถัดไปคือ $125,000 ถึง $130,000 จะเปิดกว้างทันที
- Cautious Case
แม้สัญญาณจะดูดี แต่ตลาดกำลังแสดงภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) เล็กน้อย ซึ่งอาจนำไปสู่การพักตัวหรือการปรับฐานในระยะสั้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาคยังคงอยู่ หาก Fed ส่งสัญญาณที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลให้โมเมนตัมของตลาดชะลอตัวหรือเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็ว