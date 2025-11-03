[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2025) เปิดเดือนใหม่ด้วยความระมัดระวัง หลังข่าวดีจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีนยังไม่สามารถเปลี่ยนความกลัวในตลาดให้กลายเป็นความมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์ นักลงทุนยังคงจับตาปัจจัยมหภาคและสัญญาณต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -0.2800% ซื้อขายอยู่ที่ $110,042.21 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.56 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH +0.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,908.93
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางลบตามแรงกดดันจากตลาดโดยรวม:: XRP XRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana SOL -1.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $184.21, BNB BNB -1.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,079.70
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโดยรวมเช่นเดียวกัน: Dogecoin DOGE +0.2400% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.2900% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโต เข้าสู่โหมด “ระมัดระวังและอยู่ในกรอบจำกัด” หลังจากที่ผันผวนอย่างหนักในเดือนตุลาคม ความรู้สึกโดยรวมคือความไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันจาก นโยบายการเงินมหภาค ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และลดความน่าสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต ทำให้เกิดการเทขายทำกำไรและชะลอการไหลเข้าของสภาพคล่องใหม่
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.4% → แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังไหลเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
- Altcoin Season Index: 28 → Altcoin ยังไม่เข้าสู่ช่วงฟื้นตัวเต็มรูปแบบเมื่อเทียบกับ Bitcoin
- Fear & Greed Index: 36 (Fear) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในโซน “ความกลัว” บ่งชี้ถึงความระมัดระวังและการขาดความมั่นใจในการเข้าซื้อ
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน (ซึ่งโดยปกติเป็นเดือนที่ดีของ BTC) อาจเกิดขึ้นได้หากปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี
- การผ่อนคลายของ Fed: หาก Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายหรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
- การไหลเข้าของสถาบัน: กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่องในกองทุน ETF ต่างๆ โดยเฉพาะ Bitcoin และ Altcoin ETF จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์
- ทะลุแนวต้าน: Bitcoin ต้องสามารถทะลุและยืนเหนือระดับ $115,000 ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งหน้าสู่แนวต้านถัดไปที่ $120,000–$126,000
- Cautious Case
สถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงคือ การเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด เว้นแต่จะมีปัจจัยลบเพิ่มเติม:
- Fed เข้มงวด: หาก Fed ยังคงย้ำท่าทีเดิมอย่างต่อเนื่อง จะจำกัดสภาพคล่องใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
- แนวรับแตก: หาก Bitcoin ไม่สามารถรักษาระดับและตกลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่ $104,000 ได้อย่างเด็ดขาด อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นเพื่อทดสอบระดับ $100,000