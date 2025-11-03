BTC $109,573.89 -0.49%
ETH $3,828.75 -1.44%
SOL $184.98 -0.26%
PEPE $0.0000064 -3.27%
SHIB $0.0000099 -1.73%
BNB $1,068.17 -2.04%
DOGE $0.18 -2.24%
XRP $2.49 -1.01%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2025) เปิดเดือนใหม่ด้วยความระมัดระวัง หลังข่าวดีจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีนยังไม่สามารถเปลี่ยนความกลัวในตลาดให้กลายเป็นความมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์ นักลงทุนยังคงจับตาปัจจัยมหภาคและสัญญาณต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -0.2800% ซื้อขายอยู่ที่ $110,042.21 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.56 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,908.93

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางลบตามแรงกดดันจากตลาดโดยรวม:﻿: XRP xrp logoXRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.59, Solana sol logoSOL -1.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $184.21, BNB bnb logoBNB -1.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,079.70

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโดยรวมเช่นเดียวกัน: Dogecoin doge logoDOGE +0.2400% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.2900% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโต เข้าสู่โหมด “ระมัดระวังและอยู่ในกรอบจำกัด” หลังจากที่ผันผวนอย่างหนักในเดือนตุลาคม ความรู้สึกโดยรวมคือความไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันจาก นโยบายการเงินมหภาค ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง หนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และลดความน่าสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต ทำให้เกิดการเทขายทำกำไรและชะลอการไหลเข้าของสภาพคล่องใหม่

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.4% → แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังไหลเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
  • Altcoin Season Index: 28 → Altcoin ยังไม่เข้าสู่ช่วงฟื้นตัวเต็มรูปแบบเมื่อเทียบกับ Bitcoin
  • Fear & Greed Index: 36 (Fear) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในโซน “ความกลัว” บ่งชี้ถึงความระมัดระวังและการขาดความมั่นใจในการเข้าซื้อ

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน (ซึ่งโดยปกติเป็นเดือนที่ดีของ BTC) อาจเกิดขึ้นได้หากปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี

  1. การผ่อนคลายของ Fed: หาก Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายหรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
  2. การไหลเข้าของสถาบัน: กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่องในกองทุน ETF ต่างๆ โดยเฉพาะ Bitcoin และ Altcoin ETF จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์
  3. ทะลุแนวต้าน: Bitcoin ต้องสามารถทะลุและยืนเหนือระดับ $115,000 ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งหน้าสู่แนวต้านถัดไปที่ $120,000$126,000
  • Cautious Case

สถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงคือ การเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด เว้นแต่จะมีปัจจัยลบเพิ่มเติม:

  1. Fed เข้มงวด: หาก Fed ยังคงย้ำท่าทีเดิมอย่างต่อเนื่อง จะจำกัดสภาพคล่องใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
  2. แนวรับแตก: หาก Bitcoin ไม่สามารถรักษาระดับและตกลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่ $104,000 ได้อย่างเด็ดขาด อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นเพื่อทดสอบระดับ $100,000

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,877,932,006,894
-4.59
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP ส่งสัญญาณขาขึ้นรับข่าวดี ETF ของ CanaryFunds ใกล้เปิดตัว
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 04:44:07
ข่าว Dogecoin
Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวครั้งใหญ่หลังตัวชี้วัด TD ขึ้นไฟเขียว!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-03 03:39:34
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า