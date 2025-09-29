BTC $111,724.10 1.96%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 กันยายน 2025

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (29 กันยายน 2025) เริ่มที่จะมีสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อย หลังจากประสบกับช่วง “Red September” ที่รุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงกดดันหลักยังคงมาจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะ ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ Fed แม้จะมีการลดดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ แต่สัญญาณความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ทำให้สภาพคล่องโดยรวมในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงถูกจำกัด นอกจากนี้ การชำระบัญชีสถานะเก็งกำไรขนาดใหญ่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +1.30% ซื้อขายอยู่ที่ $110,973.72 ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +1.13% ซื้อขายอยู่ที่ $4,062.96 โดยทั้ง 2 เหรียญได้ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ก่อน

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมหลายๆ ตัวเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาตามทิศทางของเหรียญหลัก: XRP xrp logoXRP +1.63% ซื้อขายอยู่ที่ $2.84, Solana sol logoSOL +2.04% ซื้อขายอยู่ที่ $207.77, BNB bnb logoBNB +1.32% ซื้อขายอยู่ที่ $983.94 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoins ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะอ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways มากกว่า

เหรียญมีม

เช่นเดียวกับเหรียญ Altcoins เหรียญมีมยอดนิยมเองก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาในระดับที่ใกล้เคียงกัน Dogecoin doge logoDOGE +1.40% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -1.92% มาอยู่ที่ $0.000011

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

มูลค่ารวมของตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายประการ ได้แก่ ความกังวลเรื่องการปิดรัฐบาลสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 98.4 และการชำระบัญชีสถานะเก็งกำไรขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ระดับความกลัวในตลาดอยู่ที่ระดับ 39 (Fear) สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.8% → เป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าเงินทุนในวงกว้างกำลังไหลกลับสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
  • Altcoin Season Index: 64 → ลดลงจาก 71 เมื่อสัปดาห์ก่อน บ่งบอกว่าตลาดกำลังพึ่งพา BTC เป็นหลัก Altcoin จะยังคงตามการเคลื่อนไหวของ Bitcoin อย่างใกล้ชิดต่อไป
  • Fear & Greed Index: 39 (Fear) → สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการร่วงลงของราคาในระยะสั้น

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การไหลเข้าสุทธิของเงินทุนในกองทุน Spot Bitcoin ETF และ Ethereum ETF ยังคงเป็นบวกในภาพรวมระยะยาว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง การที่ราคา Bitcoin พยายามกลับมาทดสอบแนวต้าน $113,500 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวรับ และระดับ Fear Index ที่ 39 อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองระยะยาว และช่วงไตรมาส 4 มักจะมีแรงหนุนตามฤดูกาล หากปัจจัยมหภาคเริ่มคลี่คลาย

  • Cautious Case

Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ระดับ $114,000 – $115,000 ได้อย่างมั่นคง ขณะที่ Ethereum หลุดระดับจิตวิทยา $4,100 ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่น่ากังวล และถึงแม้ว่าจะมีการชำระบัญชีสถานะ Long ไปก่อนหน้า แต่การฟื้นตัวที่ยังไม่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจต้องการเวลาในการ “ทำฐาน” และสร้างความมั่นใจใหม่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Dogecoin ดีดตัวขึ้นกว่า 4.5% หลัง xAI ของ Elon Musk ได้ไฟเขียว
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-29 03:36:19
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ!? นวค.ชี้ Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงอาจทะลุ $1.3!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-29 01:12:23
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
