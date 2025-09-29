[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (29 กันยายน 2025) เริ่มที่จะมีสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อย หลังจากประสบกับช่วง “Red September” ที่รุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงกดดันหลักยังคงมาจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะ ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของ Fed แม้จะมีการลดดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ แต่สัญญาณความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ทำให้สภาพคล่องโดยรวมในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงถูกจำกัด นอกจากนี้ การชำระบัญชีสถานะเก็งกำไรขนาดใหญ่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +1.30% ซื้อขายอยู่ที่ $110,973.72 ในขณะที่ Ethereum ETH +1.13% ซื้อขายอยู่ที่ $4,062.96 โดยทั้ง 2 เหรียญได้ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ก่อน
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมหลายๆ ตัวเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาตามทิศทางของเหรียญหลัก: XRP XRP +1.63% ซื้อขายอยู่ที่ $2.84, Solana SOL +2.04% ซื้อขายอยู่ที่ $207.77, BNB BNB +1.32% ซื้อขายอยู่ที่ $983.94 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoins ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะอ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways มากกว่า
เหรียญมีม
เช่นเดียวกับเหรียญ Altcoins เหรียญมีมยอดนิยมเองก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาในระดับที่ใกล้เคียงกัน Dogecoin DOGE +1.40% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -1.92% มาอยู่ที่ $0.000011
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
มูลค่ารวมของตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายประการ ได้แก่ ความกังวลเรื่องการปิดรัฐบาลสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 98.4 และการชำระบัญชีสถานะเก็งกำไรขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ระดับความกลัวในตลาดอยู่ที่ระดับ 39 (Fear) สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.8% → เป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าเงินทุนในวงกว้างกำลังไหลกลับสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
- Altcoin Season Index: 64 → ลดลงจาก 71 เมื่อสัปดาห์ก่อน บ่งบอกว่าตลาดกำลังพึ่งพา BTC เป็นหลัก Altcoin จะยังคงตามการเคลื่อนไหวของ Bitcoin อย่างใกล้ชิดต่อไป
- Fear & Greed Index: 39 (Fear) → สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการร่วงลงของราคาในระยะสั้น
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
การไหลเข้าสุทธิของเงินทุนในกองทุน Spot Bitcoin ETF และ Ethereum ETF ยังคงเป็นบวกในภาพรวมระยะยาว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง การที่ราคา Bitcoin พยายามกลับมาทดสอบแนวต้าน $113,500 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวรับ และระดับ Fear Index ที่ 39 อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองระยะยาว และช่วงไตรมาส 4 มักจะมีแรงหนุนตามฤดูกาล หากปัจจัยมหภาคเริ่มคลี่คลาย
- Cautious Case
Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ระดับ $114,000 – $115,000 ได้อย่างมั่นคง ขณะที่ Ethereum หลุดระดับจิตวิทยา $4,100 ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่น่ากังวล และถึงแม้ว่าจะมีการชำระบัญชีสถานะ Long ไปก่อนหน้า แต่การฟื้นตัวที่ยังไม่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจต้องการเวลาในการ “ทำฐาน” และสร้างความมั่นใจใหม่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป