[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 ตุลาคม 2025

Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (29 ตุลาคม 2025) ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากแรงกดดันขาลง โดย Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลหลักปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่คาดว่าจะประกาศผลลัพธ์ในวันนี้ พร้อมกับเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ บรรยากาศการลงทุนสะท้อนถึงความหวังผสมกับความไม่แน่นอน ท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่สำคัญหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางตลาดในระยะข้างหน้า

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -1.5400% ซื้อขายอยู่ที่ $112,624.11 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.64 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH -2.2400% ซื้อขายอยู่ที่ $4,044.53

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม เคลื่อนไหวตามทิศทางของเหรียญหลัก โดยมีการปรับฐานลงเล็กน้อยเช่นกัน: XRP xrp logoXRP -1.4000% ซื้อขายอยู่ที่ $2.60, Solana sol logoSOL -2.0500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.31, BNB bnb logoBNB -3.8000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,098.22

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงมีความผันผวนเล็กน้อย สอดคล้องกับแรงขายทำกำไรในตลาดโดยรวม: Dogecoin doge logoDOGE -4.5700% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.3200% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตยังคงอยู่ในโหมด risk-on เล็กน้อย โดยได้รับอานิสงส์จากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมสินทรัพย์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังเลือก “รอดูเชิง” มากกว่าการยืนซื้อเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวใหญ่รอเปิดเผย เช่น การประชุม FOMC และประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.2% → สะท้อนว่า Bitcoin ยังคงครองความสนใจมากกว่า Altcoins
  • Altcoin Season Index: 28 → ชี้ชัดว่าอยู่ใน “Bitcoin Season” มากกว่า Altcoin Season
  • Fear & Greed Index: 39 (Neutral) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลุดพ้นจาก “โซนความกลัว” แล้ว ไม่เกิดความโลภหรือความกลัวเกินไป

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากการประกาศของเฟดในวันนี้ออกมาเป็นไปตามคาด โดยลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน พร้อมกับสัญญาณที่เป็นมิตรต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง (dovish stance) จะเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด Bitcoin ที่สามารถรักษาระดับเหนือ 112,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง พร้อมกับ Bitcoin Dominance ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การทำจุดสูงใหม่ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

นอกจากนี้ หากเจรจาสหรัฐ-จีนสำเร็จและสามารถลดความตึงเครียดทางการค้าได้ จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมหภาคและกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก กระแสเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้า Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมถึง 4.21 พันล้านดอลลาร์ ยังเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งว่าสถาบันยังมีความเชื่อมั่นใน Bitcoin ในระยะยาว

  • Cautious Case

แม้ว่าตลาดจะคาดหวังการลดดอกเบี้ย แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ หากถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ออกมาแบบ hawkish (เข้มงวด) หรือสื่อว่าการลดดอกเบี้ยในอนาคตอาจชะลอลงเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงดื้อรั้น ตลาดอาจผิดหวังและปรับฐานลง

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนจากเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง หากเจรจาล้มเหลวหรือไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ความตึงเครียดอาจกลับมาทวีความรุนแรง ซึ่งจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ประวัติศาสตร์ยังบอกเราว่าการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศนี้มักมีการผิดหวังในรายละเอียดภายหลัง

Altcoin Season Index ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก (28) บ่งชี้ว่าเงินทุนยังไม่ได้หมุนเข้าสู่ Altcoin อย่างมีนัยสำคัญ แรงซื้อส่วนใหญ่ยังจับจ้องที่ Bitcoin มากกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ถือ Altcoin อาจยังต้องรอความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
