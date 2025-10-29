[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (29 ตุลาคม 2025) ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากแรงกดดันขาลง โดย Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลหลักปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่คาดว่าจะประกาศผลลัพธ์ในวันนี้ พร้อมกับเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ บรรยากาศการลงทุนสะท้อนถึงความหวังผสมกับความไม่แน่นอน ท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่สำคัญหลายประการที่อาจส่งผลต่อทิศทางตลาดในระยะข้างหน้า
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -1.5400% ซื้อขายอยู่ที่ $112,624.11 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.64 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH -2.2400% ซื้อขายอยู่ที่ $4,044.53
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม เคลื่อนไหวตามทิศทางของเหรียญหลัก โดยมีการปรับฐานลงเล็กน้อยเช่นกัน: XRP XRP -1.4000% ซื้อขายอยู่ที่ $2.60, Solana SOL -2.0500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.31, BNB BNB -3.8000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,098.22
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงมีความผันผวนเล็กน้อย สอดคล้องกับแรงขายทำกำไรในตลาดโดยรวม: Dogecoin DOGE -4.5700% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.3200% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังคงอยู่ในโหมด risk-on เล็กน้อย โดยได้รับอานิสงส์จากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมสินทรัพย์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังเลือก “รอดูเชิง” มากกว่าการยืนซื้อเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวใหญ่รอเปิดเผย เช่น การประชุม FOMC และประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.2% → สะท้อนว่า Bitcoin ยังคงครองความสนใจมากกว่า Altcoins
- Altcoin Season Index: 28 → ชี้ชัดว่าอยู่ใน “Bitcoin Season” มากกว่า Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 39 (Neutral) → ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลุดพ้นจาก “โซนความกลัว” แล้ว ไม่เกิดความโลภหรือความกลัวเกินไป
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หากการประกาศของเฟดในวันนี้ออกมาเป็นไปตามคาด โดยลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน พร้อมกับสัญญาณที่เป็นมิตรต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง (dovish stance) จะเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด Bitcoin ที่สามารถรักษาระดับเหนือ 112,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง พร้อมกับ Bitcoin Dominance ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การทำจุดสูงใหม่ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นอกจากนี้ หากเจรจาสหรัฐ-จีนสำเร็จและสามารถลดความตึงเครียดทางการค้าได้ จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมหภาคและกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก กระแสเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้า Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมถึง 4.21 พันล้านดอลลาร์ ยังเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งว่าสถาบันยังมีความเชื่อมั่นใน Bitcoin ในระยะยาว
- Cautious Case
แม้ว่าตลาดจะคาดหวังการลดดอกเบี้ย แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ หากถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ออกมาแบบ hawkish (เข้มงวด) หรือสื่อว่าการลดดอกเบี้ยในอนาคตอาจชะลอลงเนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงดื้อรั้น ตลาดอาจผิดหวังและปรับฐานลง
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนจากเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง หากเจรจาล้มเหลวหรือไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ความตึงเครียดอาจกลับมาทวีความรุนแรง ซึ่งจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ประวัติศาสตร์ยังบอกเราว่าการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศนี้มักมีการผิดหวังในรายละเอียดภายหลัง
Altcoin Season Index ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก (28) บ่งชี้ว่าเงินทุนยังไม่ได้หมุนเข้าสู่ Altcoin อย่างมีนัยสำคัญ แรงซื้อส่วนใหญ่ยังจับจ้องที่ Bitcoin มากกว่า ซึ่งหมายความว่าผู้ถือ Altcoin อาจยังต้องรอความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง