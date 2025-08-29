[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (29 สิงหาคม 2025) ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ตลาดโดยรวมยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ราคา Bitcoin (BTC) ขยับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวาน อยู่ที่ประมาณ 112,500 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว +1.3% สะท้อนแนวโน้มฟื้นตัวหลังการปรับฐานลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วน Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงราวๆ -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่นๆ มีความเคลื่อนไหวดังนี้
- XRP (XRP) — 2.96 ดอลลาร์ (-0.13%)
- Solana (SOL) — 215.68 ดอลลาร์ (+5.93%)
- BNB Coin (BNB) — 875.14 ดอลลาร์ (+2.43%)
- Pyth Network (PYTH) — 0.2351 ดอลลาร์ (+98.4%)
และในกลุ่มเหรียญมีมยอดนิยม มีความเคลื่อนไหวดังนี้
- Dogecoin (DOGE) — 0.2245 ดอลลาร์ (+2.92%)
- Shiba Inu (SHIB) — 0.00001266 ดอลลาร์ (+1.71%)
- Pepe (PEPE) — 0.00001020 ดอลลาร์ (+1.82%)
- Pump.fun (PUMP) — 0.003539 ดอลลาร์ (+17.73%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.5% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เริ่มมีแนวโน้มเอนไปทาง Greed เล็กน้อย
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 57/100 ถึงแม้จะยังไม่เข้าสู่ Altcoin Season อย่างเต็มตัว แต่ก็เริ่มมีเงินทุนไหนขึ้นมามากขึ้น