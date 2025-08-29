BTC $111,967.83 0.31%
ETH $4,468.62 -1.01%
SOL $213.55 3.87%
PEPE $0.000010 0.78%
SHIB $0.000012 0.48%
BNB $873.80 2.06%
DOGE $0.22 0.48%
XRP $2.95 -0.98%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 29 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (29 สิงหาคม 2025) ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ตลาดโดยรวมยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ราคา Bitcoin (BTC) ขยับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวาน อยู่ที่ประมาณ 112,500 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว +1.3% สะท้อนแนวโน้มฟื้นตัวหลังการปรับฐานลงมาในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วน Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงราวๆ -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่นๆ มีความเคลื่อนไหวดังนี้

  • XRP (XRP) — 2.96 ดอลลาร์ (-0.13%)
  • Solana (SOL) — 215.68 ดอลลาร์ (+5.93%)
  • BNB Coin (BNB) — 875.14 ดอลลาร์ (+2.43%)
  • Pyth Network (PYTH) — 0.2351 ดอลลาร์ (+98.4%)

และในกลุ่มเหรียญมีมยอดนิยม มีความเคลื่อนไหวดังนี้

  • Dogecoin (DOGE) — 0.2245 ดอลลาร์ (+2.92%)
  • Shiba Inu (SHIB) — 0.00001266 ดอลลาร์ (+1.71%)
  • Pepe (PEPE) — 0.00001020 ดอลลาร์ (+1.82%)
  • Pump.fun (PUMP) — 0.003539 ดอลลาร์ (+17.73%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.5% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เริ่มมีแนวโน้มเอนไปทาง Greed เล็กน้อย
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 57/100 ถึงแม้จะยังไม่เข้าสู่ Altcoin Season อย่างเต็มตัว แต่ก็เริ่มมีเงินทุนไหนขึ้นมามากขึ้น

ภาพรวมตลาด

มูลค่าตลาดรวม
$4,089,600,103,315
-3.92
ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวบล็อกเชน
รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกใช้ Chainlink และ Pyth รายงานข้อมูลเศรษฐกิจบนบล็อกเชน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-29 00:47:47
XRP ข่าวล่าสุด
XRP วันนี้ : BlackRock จะจุดประกายการเบรกเอาต์ด้วย iShares XRP Trust ได้หรือไม่? ขณะที่ BTC ร่วง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-28 23:38:12
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
