[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 28 ตุลาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (28 ตุลาคม 2025) มีภาพรวมที่น่าจับตา โดย Bitcoin (BTC) ยังคงแสดงพลังอย่างต่อเนื่อง พร้อมความเชื่อมั่นที่กระจายไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในตลาด บรรยากาศการลงทุนสะท้อนถึงความหวังผสมกับความระมัดระวัง นักลงทุนหลายรายเลือกที่จะสังเกตการณ์ก่อนตัดสินใจเข้าซื้อเพิ่ม ขณะที่บางส่วนเริ่มหมุนเงินทุนไปยังเหรียญทางเลือกที่มีโอกาสเติบโต

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +1.1600% ซื้อขายอยู่ที่ $114,703.76 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +1.8900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,151.88

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม มีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน โดยเหรียญที่มีข่าวเฉพาะเจาะจงหรือมี Narratives ใหม่ๆ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ: XRP xrp logoXRP +2.4600% ซื้อขายอยู่ที่ $2.68, Solana sol logoSOL +0.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $199.07, BNB bnb logoBNB +1.3100% ซื้อขายอยู่ที่ $1,142.63

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงมีความผันผวนเล็กน้อย: Dogecoin doge logoDOGE +0.2800% มาอยู่ที่ $0.20 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.0500% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตวันนี้เผยภาพรวมที่สดใสขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางกระแสเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาการประชุม Fed ในวันนี้และพรุ่งนี้ เนื่องจากนโยบายดอกเบี้ยอาจส่งผลต่อความผันผวน ขณะที่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงอยู่ในโทนบวก แต่ผสานด้วยความกังวลจากปัจจัยภายนอก เช่น ความตึงเครียดทางการค้าที่อาจปะทุขึ้น

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.1% → ชี้ให้เห็นว่า BTC ยังครองอิทธิพลหลัก
  • Altcoin Season Index: 27 → Bitcoin ยังคงมีอิทธิพลมากกว่า บ่งบอกถึง Bitcoin Season
  • Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → นักลงทุนยังมีความระมัดระวัง ไม่เกิดความโลภหรือความกลัวเกินไป

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การที่ Bitcoin สามารถยืนเหนือช่วง 110,000 ดอลลาร์และกำลังมีโมเมนตัมขึ้น พร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่ออกมาเบากว่าคาดและความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย ส่งสัญญาณว่าอาจมีแรงซื้อใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ซึ่งอาจจะเป็นแรงดึงให้เงินทุนหมุนเข้าสู่ Altcoins และมีโอกาสเกิดการเริ่มต้นของ Alt-Season ในวงกว้าง

  • Cautious Case

ในขณะที่ Bitcoin กำลังได้รับความสนใจ เงินทุนยังไม่หมุนเข้าสู่ Altcoins อย่างมีนัย โดย Altcoin Season Index ต่ำมาก – แปลว่าแรงซื้อส่วนใหญ่ยังจับที่ BTC มากกว่า ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เช่น การประชุม FOMC ของสหรัฐในสัปดาห์นี้, ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค และโอกาสที่ตลาดอาจถูกทดสอบความอดทนหากไม่มีข่าวดีใหม่มาเสริมแรง

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ทุ่มทุนหนัก! American Bitcoin ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์
2025-10-28 11:24:43
บิทคอยน์
Bitcoin มีลุ้น! ข่าวดีลการค้า Trump ดันราคาจ่อทะลุ $117,600
2025-10-28 03:55:17
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ
